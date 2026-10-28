Rajasthan Jail Prahari Final Result 2026 OUT: राजस्थान जेल प्रहरी फाइनल रिजल्ट घोषित, यहां देखें कट ऑफ और मेरिट लिस्ट PDF
Rajasthan Jail Prahari Final Result 2026 OUT: उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Jail Prahari Final Result 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 27 अक्टूबर को सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या 17/2024) के तहत राजस्थान जेल प्रहरी फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) चरण में शामिल हुए अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in से वर्गवार मेरिट सूची और कट-ऑफ अंक डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से जेल प्रहरी (वार्डर) के कुल 968 पदों को भरा जाएगा।
Rajasthan Jail Prahari Final Result 2026 Download Link
राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपनी मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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1
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27-10-2026
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Prahari 2024
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2
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27-10-2026
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Prahari 2024
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Meritwise List of Finally Selected Candidate's against Non Joiners(NTSP)
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3
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27-10-2026
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Prahari 2024
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Meritwise List of Finally Selected Candidate's against Non Joiners(TSP)
RSSB Jail Prahari Final Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी मेरिट लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
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फिर Prahari 2024 के सामने पीडीएफ डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
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इसमें अपना नाम , रोल नंबर सहित डिटेल्स देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें।
Rajasthan Jail Prahari Merit List 2026 - हाइलाइट्स
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा जेल प्रहरी भर्ती 2024 के तहत रिक्त पदों के लिए नई वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। इस सूची में टीएसपी और नॉन-टीएसपी दोनों क्षेत्रों के उन उम्मीदवारों को अवसर मिला है, जो कुछ ही अंकों से मुख्य चयन सूची में स्थान पाने से रह गए थे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर वर्गवार कट-ऑफ अंक भी उपलब्ध करा दिए हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी टेबल में देख सकते हैं।
|
भर्ती संस्था का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
पद का नाम
|
जेल प्रहरी (Warder)
|
विज्ञापन संख्या
|
Advt No. 17/2024
|
कुल पद
|
968
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
Rajasthan Jail Prahari Result 2026 PDF पर उल्लिखित विवरण
उम्मीदवार रिजल्ट पर निम्नलिखित मुख्य विवरण उल्लिखित होते हैं:
-
उम्मीदवार का नाम
-
रोल नंबर
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पंजीकरण संख्या
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श्रेणी/वर्ग
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प्राप्त अंक
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अंतिम योग्यता/चयन स्थिति
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वर्गवार कट-ऑफ अंक
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.