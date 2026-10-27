[OUT] RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026: राजस्थान सेकंड ग्रेड उर्दू और इंग्लिश विषय का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

RPSC 2nd Grade Result 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को सीनियर टीचर (संस्कृत) प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, जिसका एग्जाम 16 जुलाई और 17 जुलाई 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धाारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया गया था। राजस्थान सेकंड ग्रेड उर्दू और इंग्लिश टीचर की परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर चेक सकते हैं। [OUT] RPSC 2nd Grade Result 2026: राजस्थान सेकंड ग्रेड गणित विषय का रिजल्ट जारी RPSC 2nd Grade Result 2026 डाउनलोड लिंक आरपीएससी राजस्थान सेकंड ग्रेड उर्दू और इंग्लिश टीचर की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF चेक कर सकते हैं। इंग्लिश विषय में अनुसूचित क्षेत्र में 151 और गैर-अनुसूचित क्षेत्र में 3562 उम्मीदवारों को सलेक्ट किया गया। उर्दू विषय में गैर-अनुसूचित क्षेत्र में 158 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

राजस्थान सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें राजस्थान सेकंड ग्रेड उर्दू टीचर रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें 2nd Grade Result English - हाइलाइट्स आरपीएससी सीनियर टीचर उर्दू और इंग्लिश प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट की PDF में उम्मीदवारों को रोल नंबर ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर SSO ID के माध्यम से 31 अक्टूबर 2026 से 06 नवंबर 2026 को रात 12.00 बजे तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) पद का नाम राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा का नाम आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर इंग्लिश और उर्दू विषय परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 16 और 17 जुलाई 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 7 अक्टूबर 2026 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, प्रोविजनल लिस्ट और डॉक्यूमेंट् वेरिफिकेशन सलेक्टिड कैंडिडेट्स इंग्लिश - 3713 और उर्दू - 151 ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in

2nd Grade Result डाउनलोड कैसे करें? आरपीएससी सीनियर टीचर इंग्लिश और उर्दू प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर News और Events पर जाएं।

Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for Sr. Teacher (Sec. Edu.) Comp. Exam - 2025 और Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for Sr. Teacher (Sec. Edu.) Comp. Exam - 2025 पर क्लिक करें।

रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें। 2nd Grade Result 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें? राजस्थान सेकंड ग्रेड इंग्लिश और उर्दू टीचर परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी Ctrl+F का उपयोग करके अपना नाम चेक करें। शॉर्ट उम्मीदवारों को 06 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म की स्क्रूटनी माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा की जाएगी। फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल डेट भी जारी की जाएगी।

RPSC Second Grade Result की PDF में क्या-क्या डिटेल्स दी गई है? आरपीएससी सीनियर टीचर इंग्लिश और उर्दू प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट में ये डिटेल्स दी गई है। इन डिटेल्स को अभ्यर्थियों को ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है। अनुसूचित क्षेत्र और गैर-अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थियों के रोल नंबर

ऑनलाइन फॉर्म से जुड़े दिशानिर्देश

शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल में कट-ऑफ मार्क्स RPSC 2nd Grade Cut off Marks 2026 आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान सेकंड ग्रेड उर्दू और इंग्लिश विषय के रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी कर दी है। कट-ऑफ मार्क्स शेड्यूल एरिया और नॉन-शेड्यूल के जारी किए गए हैं। आप नीचे दिए गए लिंक से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

कट-ऑफ डाउनलोड PDF लिंक राजस्थान सेकंड इंग्लिश कट-ऑफ 2026 अंक क्लिक करें राजस्थान सेकंड उर्दू कट-ऑफ 2026 अंक क्लिक करें