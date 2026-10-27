भारत का ऐसा चुनाव, जिसमें सिर्फ पढ़े-लिखे लोग ही डाल सकते हैं वोट

भारत में सत्ता का संचालन दो सदनों पर चलता है। केंद्र में यह लोकसभा और राज्यसभा है, जबकि राज्य में यह विधानसभा और विधान परिषद् है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश शामिल है। इन सभी सदनों में चुनाव का आयोजन किया जाता है, जिनमें योग्यता के हिसाब से अलग-अलग लोग वोट डालते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक चुनाव ऐसा भी है, जिसमें सिर्फ पढ़े-लिखे लोग ही वोट डाल सकते हैं।

किस चुनाव में पढ़े-लिखे लोग ही वोट डालते हैं

भारत में होने वाले विधान परिषद चुनाव(MLC Election) को शिक्षक और स्नातक क्षेत्र का चुनाव कहा जाता है। शिक्षकों और स्नातकों के कोटे से चुने हुए MLC को भी विधायक जितनी ही शक्तियां प्राप्त होती हैं।

कैसे होता है MLC का चुनाव

विधान परिषद् के सदस्यों के चुनाव के लिए एक पैमाना निर्धारित है। विधान परिषद् में विधानसभा के एक-तिहाई से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि, इनकी संख्या 40 से भी कम नहीं होना चाहिए। इनके एक-तिहाई सदस्यों को विधायकों द्वारा चुना जाता है, जबकि एक-तिहाई सदस्यों को नगर निगम, जल बोर्ड व अन्य बोर्ड के सदस्य चुनते हैं।