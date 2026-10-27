दुनिया की इस बड़ी कंपनी ने 60,000 कर्मचारियों को छंटनी के साथ-साथ दे दिया यह बड़ा ऑफर

हाल ही में दुनिया की एक बड़ी आईटी कंपनी चर्चाओं में आ गई है। इस कड़ी में कंपनी ने अपने यहां काम करने वाले 60,000 कर्मचारियों को वॉलिंट्री रिटायरमेंट का ऑफर दिया है। इसके तहत भारत समेत 4 देशों के कर्मचारियों को यह मौका दिया गया है। कर्मचारी खुद से नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बदले में यदि वे अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उन्हें कंपनी द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाएगी।

किस कंपनी ने दिया है ऑफर

हाल ही में दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी Microsoft ने अपने कर्मचारियों को यह ऑफर दिया है कि वे अपनी मर्जी से वॉलिंट्री एग्जिट का विकल्प चुन सकते हैं। कंपनी से इस ऑफर लेने के बाद कर्मचारी अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों की मदद करेगी।

माइक्रोसॉफ्ट दे रही है यह ऑफर

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो अपने कर्मचारियों को ऑफर दिया है, उसमें सेवरेंस पे, स्टॉक वेस्टिंग और हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। ये सभी एग्जिट ऑफर का हिस्सा हैं। वहीं, यदि कर्मचारी इस ऑफर को मना कर देते हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि, कंपनी बाद में कर्मचारियों को बाहर करने का फैसला भी ले सकती है। ऐसे में कर्मचारियों के पास यह ऑफर स्वीकार करने का विकल्प है।