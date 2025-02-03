[Latest] T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? देखें पूरी लिस्ट
T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा पसन्द किया जाता है. सीमित ओवेरों के इस फॉर्मेट में दुनिया के कई धाकड़ बल्लेबाजों ने सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कई भारतीय बल्लेबाज भी शामिल है. एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान (Sahil Chauhan) ने सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़कर टी20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं.
T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा पसन्द किया जाता है. जहां बल्लेबाज अक्सर कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाते है और दर्शकों का मनोरंजन करते है. इस फॉर्मेट में कम गेंदों पर शतक लगाने वाले कई बल्लेबाज है. T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कई भारतीय बल्लेबाज भी शामिल है.
अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में शतक पूरा किया, जिसमें 10 छक्के और 5 चौके शामिल थे. भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है.
T20I में सबसे तेज शतक:
एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान (Sahil Chauhan) ने साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. साथ ही यह T20 इतिहास का भी सबसे तेज शतक है. चौहान की केवल 41 गेंदों पर नाबाद 144 रनों की पावर-हिटिंग पारी खेली. उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 18 छक्कों सहित 06 चौके जड़े. इससे पहले यहाँ रिकॉर्ड नामीबियाई क्रिकेटर जान निकोल लॉफ्टी-ईटन (Jan Nicol Loftie-Eaton) के नाम था जिन्होंने 33 गेंदों में शतक जड़ा था.
T20I में दूसरा सबसे तेज शतक:
नामीबियाई क्रिकेटर जान निकोल लॉफ्टी-ईटन (Jan Nicol Loftie-Eaton) ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रचा था. उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को साहिल ने तोड़ दिया है.
T20I में तीसरा सबसे तेज शतक:
T20 इंटरनेशनल में तीसरा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ज़िम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा के नाम है. रज़ा ने गांबिया के खिलाफ 33 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक जड़ा था. वहीं डेविड मिलर, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और एस विक्रमशेखरा सबसे तेज T20 शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल है.
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भारत के लिए टी20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी:
भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है.
|
खिलाड़ी
|
गेंदें
|
बनाम
|
वेन्यू
|
वर्ष
|
रोहित शर्मा
|
35
|
श्रीलंका
|
इंदौर
|
2017
|
अभिषेक शर्मा
|
35
|
न्यूजीलैंड
|
वेलिंगटन
|
2026
|
अभिषेक शर्मा
|
37
|
इंग्लैंड
|
मुंबई
|
2025
|
संजू सैमसन
|
40
|
बांग्लादेश
|
हैदराबाद
|
2024
|
तिलक वर्मा
|
41
|
दक्षिण अफ्रीका
|
जोहान्सबर्ग
|
2024
|
सूर्यकुमार यादव
|
45
|
श्रीलंका
|
राजकोट
|
2023
T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज:
एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने साल 2024 में साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़कर टी20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. नामीबियाई क्रिकेटर जान निकोल लॉफ्टी-ईटन (Jan Nicol Loftie-Eaton) ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रचा है. यहां आप पूरी लिस्ट देख सकते है.
|T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट
|
क्रम सं.
|
खिलाड़ी
|
गेंदें
|
मैच
|
बनाम
|
तारीख
|
1
|
साहिल चौहान
|
27
|
एस्टोनिया बनाम साइप्रस
|
एपिस्कोपी
|
17/06/2024
|
2
|
जेन निकोल लॉफ्टी-ईटन
|
33
|
नामीबिया बनाम नेपाल
|
कीर्तिपुर
|
27/02/2024
|
3
|
सिकंदर रज़ा
|
33
|
ज़िम्बाब्वे बनाम गांबिया
|
नैरोबी (रूअराका)
|
23/10/2024
|
4
|
कुशल मल्ला
|
34
|
नेपाल बनाम मंगोलिया
|
हांगझोउ
|
27/09/2023
|
5
|
डेविड मिलर
|
35
|
दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश
|
पोटचेफस्ट्रूम
|
29/10/2017
|
|
अभिषेक शर्मा
|
35
|
भारत बनाम न्यूजीलैंड
|
वेलिंगटन
|
27/10/2026
|
6
|
रोहित शर्मा
|
35
|
भारत बनाम श्रीलंका
|
इंदौर
|
22/12/2017
|
7
|
सुधेश विक्रमसेकरा
|
35
|
चेक गणराज्य बनाम तुर्की
|
इलफोव काउंटी
|
30/08/2019
|
8
|
अभिषेक शर्मा
|
37
|
भारत बनाम इंग्लैंड
|
वानखेड़े
|
02/02/2025
|
9
|
सामी पेरियालवार
|
39
|
रोमानिया बनाम तुर्की
|
इलफोव काउंटी
|
29/08/2019
|
10
|
जीशान कुकिखेल
|
39
|
हंगरी बनाम ऑस्ट्रिया
|
लोअर ऑस्ट्रिया
|
05/06/2022
|
11
|
जॉनसन चार्ल्स
|
39
|
वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका
|
सेंचुरियन
|
26/03/2023
|
12
|
के. कडोवाकी-फ्लेमिंग
|
40
|
जापान बनाम दक्षिण कोरिया
|
सानो
|
15/10/2022
|
13
|
ओली हेयर्स
|
40
|
स्कॉटलैंड बनाम इटली
|
एडिनबर्ग
|
24/07/2023
|
14
|
संजू सैमसन
|
40
|
भारत बनाम बांग्लादेश
|
हैदराबाद
|
12/10/2024
|
15
|
फैसल खान
|
40
|
सऊदी अरब बनाम कंबोडिया
|
दोहा
|
25/11/2024
|
16
|
जॉर्ज मंसी
|
41
|
स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स
|
डबलिन (मलाहाइड)
|
16/09/2019
|
17
|
शहरयार बट
|
41
|
बेल्जियम बनाम चेक गणराज्य
|
वालफरडांगे
|
29/08/2020
|
18
|
तिलक वर्मा
|
41
|
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
|
जोहान्सबर्ग
|
15/11/2024
|
19
|
हजरतुल्लाह जजई
|
42
|
अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड
|
देहरादून
|
23/02/2019
|
20
|
लियाम लिविंगस्टोन
|
42
|
इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान
|
नॉटिंघम
|
17/07/2021
|
21
|
जेपी कॉट्ज़े
|
43
|
नामीबिया बनाम बोत्सवाना
|
विंडहोक
|
20/08/2019
|
22
|
क्विंटन डी कॉक
|
43
|
दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज
|
सेंचुरियन
|
26/03/2023
|
23
|
जोश इंग्लिस
|
43
|
ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड
|
एडिनबर्ग
|
06/09/2024
|
24
|
अरित्र दत्ता
|
44
|
सिंगापुर बनाम जापान
|
बैंकॉक
|
11/02/2024
|
25
|
कुसल परेरा
|
44
|
श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड
|
नेल्सन
|
02/01/2025
|
26
|
रिचर्ड लेवी
|
45
|
दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड
|
हैमिल्टन
|
19/02/2012
|
27
|
सूर्यकुमार यादव
|
45
|
भारत बनाम श्रीलंका
|
राजकोट
|
07/01/2023
|
28
|
फाफ डु प्लेसिस
|
46
|
दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज
|
जोहान्सबर्ग
|
11/01/2015
|
29
|
केएल राहुल
|
46
|
भारत बनाम वेस्टइंडीज
|
लॉडरहिल
|
27/08/2016
|
30
|
ग्लेन फिलिप्स
|
46
|
न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज
|
माउंट माउंगानुई
|
29/11/2020
|
31
|
फ. डैमियाओ काउआना
|
46
|
मोज़ाम्बिक बनाम कैमरून
|
रवांडा
|
03/11/2021
|
32
|
डेविड मिलर
|
46
|
दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत
|
गुवाहाटी
|
02/10/2022
|
33
|
अभिषेक शर्मा
|
46
|
भारत बनाम ज़िम्बाब्वे
|
हरारे
|
07/07/2024
Senior Executive - Editorial
Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.