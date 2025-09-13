Highest T20I Score: पिछले दो दशकों में क्रिकेट की लोकप्रियता दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ी है और खेल का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 काफी पसंद किया जा रहा है. जिसमें ज्यादातर बल्लेबाजों का दबदबा देखा जाता है क्योंकि इस फॉर्मेट में बल्लेबाज काफी रन बनाते है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज जहां लंबे से लंबे छक्के मारते है वहीं टीमें बड़े से बड़ा स्कोर भी बनाती है. T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कई बड़े हर रोज बनते रहते है. साथ ही इस फॉर्मेट में टीमों के भी बड़े स्कोर बनते है. इस आर्टिकल में हम T20I अब तक के सबसे बड़े टीम स्कोर के बारें में बताने जा रहे है.वहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहली बार इस फॉर्मेट में 300 का आंकड़ा पार किया, जिसमें फिलिप सॉल्ट ने 141 रनों की धमाकेदार पारी खेली।
जिम्बाब्वे के नाम है सबसे बड़ा स्कोर:
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गाम्बिया के खिलाफ जिम्बाब्वे का 344/4 अब टी20ई में सर्वोच्च स्कोर में शीर्ष पर है, जो सितंबर 2023 में मंगोलिया के खिलाफ नेपाल के 314/3 से आगे निकल गया है.
भारत के नाम तीसरा सबसे बड़ा स्कोर:
भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया, संजू सैमसन के पहले टी20 शतक की बदौलत टीम ने 297/6 का विशाल स्कोर बनाया. जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है.
T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर:
T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के नाम है. टीम ने गाम्बिया के खिलाफ 344 रनों की पारी खेलकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है. T20I का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 314 रनों का है जिसे नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ बनाया था. नीचे आप T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर की पूरी लिस्ट देख सकते है-
|
T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर
|
टीम
|
स्कोर
|
पारी
|
बनाम
|
वेन्यू
|
मैच की तारीख
|
जिम्बाब्वे
|
344/4
|
1
|
गाम्बिया
|
नैरोबी
|
23 अक्टूबर 2024
|
नेपाल
|
314/3
|
1
|
मंगोलिया
|
हांगझू, चीन
|
27 सितंबर 2023
|
इंग्लैंड
|
304/2
|
1
|
SA
|
Manchester
|
Sep 12 2025
|
भारत
|
297/6
|
1
|
बांग्लादेश
|
हैदराबाद
|
12 अक्टूबर 2024
|
जिम्बाब्वे
|
286/6
|
1
|
सेशल्स
|
नैरोबी
|
19 अक्टूबर 2024
|
भारत
|
283/1
|
1
|
दक्षिण अफ़्रीका
|
जोहानसबर्ग
|
15 नवंबर 2024
|
अफ़ग़ानिस्तान
|
278/3
|
1
|
आयरलैंड
|
देहरादून
|
23 फरवरी 2019
|
चेक रिपब्लिक
|
278/4
|
1
|
टर्की
|
इलफोव काउंटी
|
30 अगस्त 2019
|
मलेशिया
|
268/4
|
1
|
थाईलैंड
|
हांगझू, चीन
|
2 अक्टूबर 2023
|
इंग्लैंड
|
267/3
|
1
|
वेस्ट इंडीज
|
तरौबा
|
19 दिसंबर 2023
|
ऑस्ट्रेलिया
|
263/3
|
1
|
श्रीलंका
|
पैलेट प्ले
|
6 सितम्बर 2016
|
श्रीलंका
|
260/6
|
1
|
केन्या
|
जोहानसबर्ग
|
14 सितम्बर 2007
|
भारत
|
260/5
|
1
|
श्रीलंका
|
इंदौर
|
22 दिसंबर 2017
|
दक्षिण अफ्रीका
|
259/4
|
2
|
वेस्टइंडीज
|
सूबेदार
|
26 मार्च 2023
|
चेक रिपब्लिक
|
258/2
|
1
|
बुल्गारिया
|
मार्सा
|
12 मई 2022
|
वेस्ट इंडीज
|
258/5
|
1
|
दक्षिण अफ़्रीका
|
सूबेदार
|
26 मार्च 2023
|
डेनमार्क
|
256/5
|
1
|
जिब्राल्टर
|
वाटरलू
|
29 जून 2022
|
न्यूज़ीलैंड
|
254/5
|
1
|
स्कॉटलैंड
|
एडिनबरा
|
29 जुलाई 2022
|
स्कॉटलैंड
|
252/3
|
1
|
नीदरलैंड
|
डबलिन (मलाहाइड)
|
16 सितम्बर 2019
|
ऑस्ट्रेलिया
|
248/6
|
1
|
इंग्लैंड
|
साउथेम्प्टन
|
29 अगस्त 2013
|
बुल्गारिया
|
246/4
|
2
|
सर्बिया में
|
सोफिया
|
26 जून 2022
|
ऑस्ट्रेलिया
|
245/5
|
2
|
न्यूज़ीलैंड
|
ऑकलैंड
|
16 फरवरी 2018
|
वेस्टइंडीज
|
245/6
|
1
|
भारत
|
लॉडरहिल
|
27 अगस्त 2016
|
कनाडा
|
245/1
|
1
|
पनामा
|
कूलिज
|
14 नवंबर 2021
|
स्कॉटलैंड
|
245/2
|
1
|
इटली
|
एडिनबरा
|
24 जुलाई 2023
|
भारत
|
244/4
|
2
|
वेस्ट इंडीज
|
लॉडरहिल
|
27 अगस्त 2016
|
न्यूज़ीलैंड
|
243/5
|
1
|
वेस्ट इंडीज
|
माउंट माउंगानुई
|
3 जनवरी 2018
|
न्यूज़ीलैंड
|
243/6
|
1
|
ऑस्ट्रेलिया
|
ऑकलैंड
|
16 फरवरी 2018
|
तंजानिया
|
242/6
|
1
|
मोज़ाम्बिक
|
रवांडा
|
2 नवंबर 2021
|
सर्बिया
|
242/4
|
1
|
बुल्गारिया
|
सोफिया
|
26 जून 2022
|
दक्षिण अफ्रीका
|
241/6
|
1
|
इंग्लैंड
|
सूबेदार
|
15 नवंबर 2009
|
इंग्लैंड
|
241/3
|
1
|
न्यूज़ीलैंड
|
नेपियर
|
8 नवंबर 2019
|
नामिबिया
|
240/3
|
1
|
बोत्सवाना
|
विंडहोक
|
20 अगस्त 2019
|
भारत
|
240/3
|
1
|
वेस्टइंडीज
|
वानखेड़े
|
11 दिसंबर 2019
|
तंजानिया
|
240/5
|
1
|
कैमरून
|
रवांडा
|
6 नवंबर 2021
|
ऑस्ट्रिया
|
239/3
|
1
|
लक्ज़मबर्ग
|
इलफोव काउंटी
|
31 अगस्त 2019
|
सिंगापुर
|
239/3
|
1
|
मलेशिया
|
बैंकाक
|
3 मार्च 2020
|
घाना
|
239/5
|
1
|
लेसोथो
|
रवांडा
|
17 अक्टूबर 2021
|
बरमूडा
|
239/6
|
1
|
बहमास
|
कूलिज
|
10 नवंबर 2021
|
न्यूज़ीलैंड
|
238/3
|
1
|
वेस्टइंडीज
|
माउंट माउंगानुई
|
29 नवंबर 2020
|
नेपाल
|
238/3
|
1
|
नीदरलैंड
|
कीर्तिपुर
|
24 अप्रैल 2021
|
भारत
|
237/3
|
1
|
दक्षिण अफ़्रीका
|
गुवाहाटी
|
2 अक्टूबर 2022
|
केन्या
|
237/5
|
1
|
लेसोथो
|
किगली
|
21 नवंबर 2022
|
वेस्टइंडीज
|
236/6
|
2
|
दक्षिण अफ़्रीका
|
जोहानसबर्ग
|
11 जनवरी 2015
|
नेपाल
|
236/3
|
1
|
भूटान
|
कीर्तिपुर
|
5 दिसंबर 2019
|
ज़िम्बाब्वे
|
236/5
|
1
|
सिंगापुर
|
बुलावायो
|
11 जुलाई 2022
|
भारत
|
235/4
|
1
|
ऑस्ट्रेलिया
|
तिरुवनंतपुरम
|
26 नवंबर 2023
|
कनाडा
|
234/3
|
1
|
बेलीज़
|
कूलिज
|
8 नवंबर 2021
|
इंग्लैंड
|
234/6
|
1
|
दक्षिण अफ़्रीका
|
ब्रिस्टल
|
27 जुलाई 2022
|
भारत
|
234/4
|
1
|
न्यूज़ीलैंड
|
अहमदाबाद
|
1 फरवरी 2023
|
स्कॉटलैंड
|
234/5
|
1
|
जर्मनी
|
एडिनबर्ग (गोल्डन)
|
20 जुलाई 2023
|
अफ़ग़ानिस्तान
|
233/8
|
1
|
आयरलैंड
|
ग्रेटर नोएडा
|
12 मार्च 2017
