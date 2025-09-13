Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links

Highest T20I Score: T20I का सबसे बड़ा टीम टोटल कितना है? जानें भारत का टॉप स्कोर

By Bagesh Yadav
Sep 13, 2025, 01:06 IST

Highest T20I Score By Team: T20 आज दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखा और खेला जाने वाला प्रारूप बन चुका है। इस फॉर्मेट में ज्यादातर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलता है और कई बार टीमें रनों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। इसी कड़ी में हम आपको T20I क्रिकेट के इतिहास में बने सबसे बड़े टीम स्कोर के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे टीम ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहली बार इस फॉर्मेट में 300 का आंकड़ा पार किया, जिसमें फिलिप सॉल्ट ने 141 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

Add as a preferred source on Google
Join us
Highest T20I Score: T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर
Highest T20I Score: T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर

Highest T20I Score: पिछले दो दशकों में क्रिकेट की लोकप्रियता दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ी है और खेल का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 काफी पसंद किया जा रहा है. जिसमें ज्यादातर बल्लेबाजों का दबदबा देखा जाता है क्योंकि इस फॉर्मेट में बल्लेबाज काफी रन बनाते है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज जहां लंबे से लंबे छक्के मारते है वहीं टीमें बड़े से बड़ा स्कोर भी बनाती है. T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कई बड़े हर रोज बनते रहते है. साथ ही इस फॉर्मेट में टीमों के भी बड़े स्कोर बनते है. इस आर्टिकल में हम T20I अब तक के सबसे बड़े टीम स्कोर के बारें में बताने जा रहे है.वहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहली बार इस फॉर्मेट में 300 का आंकड़ा पार किया, जिसमें फिलिप सॉल्ट ने 141 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

 

T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: टीम इंडिया के मैच LIVE देखें इन DTH चैनल नंबरों पर, मोबाइल पर ऐसे करें स्ट्रीमिंग

 

Fastest T20I Run Chases: T20I में टीम इंडिया ने सबसे तेज रन चेज महज इतने गेंदों में किया पूरा? यहां देखें Top 5

जिम्बाब्वे के नाम है सबसे बड़ा स्कोर:

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गाम्बिया के खिलाफ जिम्बाब्वे का 344/4 अब टी20ई में सर्वोच्च स्कोर में शीर्ष पर है, जो सितंबर 2023 में मंगोलिया के खिलाफ नेपाल के 314/3 से आगे निकल गया है.

भारत के नाम तीसरा सबसे बड़ा स्कोर:

भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया, संजू सैमसन के पहले टी20 शतक की बदौलत टीम ने 297/6 का विशाल स्कोर बनाया. जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है.

T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर:

T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के नाम है. टीम ने गाम्बिया के खिलाफ 344 रनों की पारी खेलकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है. T20I का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 314 रनों का है जिसे नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ बनाया था. नीचे आप T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर की पूरी लिस्ट देख सकते है-

 

          T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर

टीम

स्कोर 

पारी 

बनाम 

वेन्यू 

मैच की तारीख

जिम्बाब्वे

344/4

1

गाम्बिया

नैरोबी

23 अक्टूबर 2024

नेपाल

314/3

1

मंगोलिया 

हांगझू, चीन  

27 सितंबर 2023

इंग्लैंड

304/2

1

SA

Manchester 

Sep 12 2025

भारत

297/6

1

बांग्लादेश

हैदराबाद

12 अक्टूबर 2024

जिम्बाब्वे

286/6

1

सेशल्स

नैरोबी

19 अक्टूबर 2024

भारत

283/1

1

दक्षिण अफ़्रीका

जोहानसबर्ग

15 नवंबर 2024

अफ़ग़ानिस्तान

278/3

1

आयरलैंड

देहरादून

23 फरवरी 2019

चेक रिपब्लिक 

278/4

1

टर्की

इलफोव काउंटी

30 अगस्त 2019

मलेशिया

268/4

1

थाईलैंड

हांगझू, चीन 

2 अक्टूबर 2023

इंग्लैंड 

267/3

1

वेस्ट इंडीज

तरौबा

19 दिसंबर 2023

ऑस्ट्रेलिया

263/3

1

श्रीलंका

पैलेट प्ले

6 सितम्बर 2016

श्रीलंका

260/6

1

केन्या 

जोहानसबर्ग

14 सितम्बर 2007

भारत

260/5

1

श्रीलंका

इंदौर

22 दिसंबर 2017

दक्षिण अफ्रीका

259/4

2

वेस्टइंडीज

सूबेदार

26 मार्च 2023

चेक रिपब्लिक 

258/2

1

बुल्गारिया 

मार्सा

12 मई 2022

वेस्ट इंडीज

258/5

1

दक्षिण अफ़्रीका

सूबेदार

26 मार्च 2023

डेनमार्क

256/5

1

जिब्राल्टर

वाटरलू

29 जून 2022

न्यूज़ीलैंड

254/5

1

स्कॉटलैंड

एडिनबरा

29 जुलाई 2022

स्कॉटलैंड

252/3

1

नीदरलैंड

डबलिन (मलाहाइड)

16 सितम्बर 2019

ऑस्ट्रेलिया

248/6

1

इंग्लैंड

साउथेम्प्टन

29 अगस्त 2013

बुल्गारिया

246/4

2

सर्बिया में

सोफिया

26 जून 2022

ऑस्ट्रेलिया

245/5

2

न्यूज़ीलैंड

ऑकलैंड

16 फरवरी 2018

वेस्टइंडीज

245/6

1

भारत 

लॉडरहिल

27 अगस्त 2016

कनाडा

245/1

1

पनामा

कूलिज

14 नवंबर 2021

स्कॉटलैंड

245/2

1

इटली

एडिनबरा

24 जुलाई 2023

भारत

244/4

2

वेस्ट इंडीज

लॉडरहिल

27 अगस्त 2016

न्यूज़ीलैंड

243/5

1

वेस्ट इंडीज

माउंट माउंगानुई

3 जनवरी 2018

न्यूज़ीलैंड

243/6

1

ऑस्ट्रेलिया

ऑकलैंड

16 फरवरी 2018

तंजानिया

242/6

1

मोज़ाम्बिक

रवांडा

2 नवंबर 2021

सर्बिया

242/4

1

बुल्गारिया

सोफिया

26 जून 2022

दक्षिण अफ्रीका

241/6

1

इंग्लैंड

सूबेदार

15 नवंबर 2009

इंग्लैंड 

241/3

1

न्यूज़ीलैंड

नेपियर

8 नवंबर 2019

नामिबिया

240/3

1

बोत्सवाना

विंडहोक

20 अगस्त 2019

भारत

240/3

1

वेस्टइंडीज

वानखेड़े

11 दिसंबर 2019

तंजानिया

240/5

1

कैमरून

रवांडा

6 नवंबर 2021

ऑस्ट्रिया

239/3

1

लक्ज़मबर्ग 

इलफोव काउंटी

31 अगस्त 2019

सिंगापुर

239/3

1

मलेशिया 

बैंकाक

3 मार्च 2020

घाना

239/5

1

लेसोथो 

रवांडा

17 अक्टूबर 2021

बरमूडा

239/6

1

बहमास

कूलिज

10 नवंबर 2021

न्यूज़ीलैंड

238/3

1

वेस्टइंडीज

माउंट माउंगानुई

29 नवंबर 2020

नेपाल

238/3

1

नीदरलैंड

कीर्तिपुर

24 अप्रैल 2021

भारत

237/3

1

दक्षिण अफ़्रीका

गुवाहाटी

2 अक्टूबर 2022

केन्या

237/5

1

लेसोथो

किगली

21 नवंबर 2022

वेस्टइंडीज

236/6

2

दक्षिण अफ़्रीका

जोहानसबर्ग

11 जनवरी 2015

नेपाल

236/3

1

भूटान 

कीर्तिपुर

5 दिसंबर 2019

ज़िम्बाब्वे

236/5

1

सिंगापुर 

बुलावायो

11 जुलाई 2022

भारत

235/4

1

ऑस्ट्रेलिया

तिरुवनंतपुरम

26 नवंबर 2023

कनाडा

234/3

1

बेलीज़

कूलिज

8 नवंबर 2021

इंग्लैंड 

234/6

1

दक्षिण अफ़्रीका

ब्रिस्टल

27 जुलाई 2022

भारत

234/4

1

न्यूज़ीलैंड

अहमदाबाद

1 फरवरी 2023

स्कॉटलैंड

234/5

1

जर्मनी

एडिनबर्ग (गोल्डन)

20 जुलाई 2023

अफ़ग़ानिस्तान

233/8

1

आयरलैंड

ग्रेटर नोएडा

12 मार्च 2017

ICC ODI World Cup 2027: कब और कहां खेला जायेगा अगला वनडे वर्ल्ड? मैच वेन्यू लिस्ट आई सामने

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

FAQs

  • +

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News