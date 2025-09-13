T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े टीम स्कोर

टीम स्कोर पारी बनाम वेन्यू मैच की तारीख

जिम्बाब्वे 344/4 1 गाम्बिया नैरोबी 23 अक्टूबर 2024

नेपाल 314/3 1 मंगोलिया हांगझू, चीन 27 सितंबर 2023

इंग्लैंड 304/2 1 SA Manchester Sep 12 2025

भारत 297/6 1 बांग्लादेश हैदराबाद 12 अक्टूबर 2024

जिम्बाब्वे 286/6 1 सेशल्स नैरोबी 19 अक्टूबर 2024

भारत 283/1 1 दक्षिण अफ़्रीका जोहानसबर्ग 15 नवंबर 2024

अफ़ग़ानिस्तान 278/3 1 आयरलैंड देहरादून 23 फरवरी 2019

चेक रिपब्लिक 278/4 1 टर्की इलफोव काउंटी 30 अगस्त 2019

मलेशिया 268/4 1 थाईलैंड हांगझू, चीन 2 अक्टूबर 2023

इंग्लैंड 267/3 1 वेस्ट इंडीज तरौबा 19 दिसंबर 2023

ऑस्ट्रेलिया 263/3 1 श्रीलंका पैलेट प्ले 6 सितम्बर 2016

श्रीलंका 260/6 1 केन्या जोहानसबर्ग 14 सितम्बर 2007

भारत 260/5 1 श्रीलंका इंदौर 22 दिसंबर 2017

दक्षिण अफ्रीका 259/4 2 वेस्टइंडीज सूबेदार 26 मार्च 2023

चेक रिपब्लिक 258/2 1 बुल्गारिया मार्सा 12 मई 2022

वेस्ट इंडीज 258/5 1 दक्षिण अफ़्रीका सूबेदार 26 मार्च 2023

डेनमार्क 256/5 1 जिब्राल्टर वाटरलू 29 जून 2022

न्यूज़ीलैंड 254/5 1 स्कॉटलैंड एडिनबरा 29 जुलाई 2022

स्कॉटलैंड 252/3 1 नीदरलैंड डबलिन (मलाहाइड) 16 सितम्बर 2019

ऑस्ट्रेलिया 248/6 1 इंग्लैंड साउथेम्प्टन 29 अगस्त 2013

बुल्गारिया 246/4 2 सर्बिया में सोफिया 26 जून 2022

ऑस्ट्रेलिया 245/5 2 न्यूज़ीलैंड ऑकलैंड 16 फरवरी 2018

वेस्टइंडीज 245/6 1 भारत लॉडरहिल 27 अगस्त 2016

कनाडा 245/1 1 पनामा कूलिज 14 नवंबर 2021

स्कॉटलैंड 245/2 1 इटली एडिनबरा 24 जुलाई 2023

भारत 244/4 2 वेस्ट इंडीज लॉडरहिल 27 अगस्त 2016

न्यूज़ीलैंड 243/5 1 वेस्ट इंडीज माउंट माउंगानुई 3 जनवरी 2018

न्यूज़ीलैंड 243/6 1 ऑस्ट्रेलिया ऑकलैंड 16 फरवरी 2018

तंजानिया 242/6 1 मोज़ाम्बिक रवांडा 2 नवंबर 2021

सर्बिया 242/4 1 बुल्गारिया सोफिया 26 जून 2022

दक्षिण अफ्रीका 241/6 1 इंग्लैंड सूबेदार 15 नवंबर 2009

इंग्लैंड 241/3 1 न्यूज़ीलैंड नेपियर 8 नवंबर 2019

नामिबिया 240/3 1 बोत्सवाना विंडहोक 20 अगस्त 2019

भारत 240/3 1 वेस्टइंडीज वानखेड़े 11 दिसंबर 2019

तंजानिया 240/5 1 कैमरून रवांडा 6 नवंबर 2021

ऑस्ट्रिया 239/3 1 लक्ज़मबर्ग इलफोव काउंटी 31 अगस्त 2019

सिंगापुर 239/3 1 मलेशिया बैंकाक 3 मार्च 2020

घाना 239/5 1 लेसोथो रवांडा 17 अक्टूबर 2021

बरमूडा 239/6 1 बहमास कूलिज 10 नवंबर 2021

न्यूज़ीलैंड 238/3 1 वेस्टइंडीज माउंट माउंगानुई 29 नवंबर 2020

नेपाल 238/3 1 नीदरलैंड कीर्तिपुर 24 अप्रैल 2021

भारत 237/3 1 दक्षिण अफ़्रीका गुवाहाटी 2 अक्टूबर 2022

केन्या 237/5 1 लेसोथो किगली 21 नवंबर 2022

वेस्टइंडीज 236/6 2 दक्षिण अफ़्रीका जोहानसबर्ग 11 जनवरी 2015

नेपाल 236/3 1 भूटान कीर्तिपुर 5 दिसंबर 2019

ज़िम्बाब्वे 236/5 1 सिंगापुर बुलावायो 11 जुलाई 2022

भारत 235/4 1 ऑस्ट्रेलिया तिरुवनंतपुरम 26 नवंबर 2023

कनाडा 234/3 1 बेलीज़ कूलिज 8 नवंबर 2021

इंग्लैंड 234/6 1 दक्षिण अफ़्रीका ब्रिस्टल 27 जुलाई 2022

भारत 234/4 1 न्यूज़ीलैंड अहमदाबाद 1 फरवरी 2023

स्कॉटलैंड 234/5 1 जर्मनी एडिनबर्ग (गोल्डन) 20 जुलाई 2023