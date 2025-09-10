T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: टीम इंडिया के मैच LIVE देखें इन DTH चैनल नंबरों पर, मोबाइल पर ऐसे करें स्ट्रीमिंग

T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: एशिया कप 2025 का रोमांचक लाइव टेलीकास्ट भारत में Sony Sports Network चैनलों पर उपलब्ध होगा। क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा के लिए अलग-अलग DTH प्लेटफ़ॉर्म (Tata Play, Airtel Digital TV, Dish TV, Videocon d2h और Sun Direct) पर चैनल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय टीम के मैच और फाइनल मुकाबला DD Sports पर भी फ्री में देखा जा सकेगा।
Sony Sports चैनल नंबर (DTH प्लेटफ़ॉर्म अनुसार)
|
चैनल नाम
|
Tata Play
|
Airtel DTH
|
Dish TV
|
Videocon d2h
|
Sun Direct
|
Sony Sports Ten 1
|
471
|
285
|
611
|
611
|
506
|
Sony Sports Ten 1 HD
|
470
|
286
|
610
|
610
|
-
|
Sony Sports Ten 3
|
476
|
289
|
615
|
615
|
-
|
Sony Sports Ten 3 HD
|
475
|
290
|
614
|
614
|
-
|
Sony Sports Ten 5
|
484
|
291
|
623
|
623
|
-
|
Sony Sports Ten 5 HD
|
483
|
292
|
622
|
622
|
-
|
DD Sports (Free)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
510
DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए DD Sports चैनल 79 नंबर पर सभी भारत के मैच और फाइनल free में देखे जा सकते हैं।
कैसे देखें लाइव टेलीकास्ट
-
अपने DTH प्रोवाइडर के अनुसार ऊपर दिए गए चैनल नंबर पर ट्यून करें।
-
Sony Sports Ten 1 (English), Ten 3 (Hindi) और Ten 5 (सहित HD वर्ज़न) पर लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगा।
-
मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए Sony LIV ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
DD Sports पर फ्री में देखें लाइव
सुनिश्चित करें कि आपके DTH पैक में Sony Sports चैनल (SD या HD) active हों, ताकि बिना किसी रुकावट के आप सभी मुकाबले देख सकें। वहीं, DD Sports पर भारत के सभी मैच और फाइनल बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेंगे, खासकर DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए। इसके अलावा, दर्शकों की सुविधा के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा।
