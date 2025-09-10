Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: टीम इंडिया के मैच LIVE देखें इन DTH चैनल नंबरों पर, मोबाइल पर ऐसे करें स्ट्रीमिंग

By Bagesh Yadav
Sep 10, 2025, 12:36 IST

T20 Asia Cup 2025 का सीधा प्रसारण भारत में Sony Sports Network चैनलों पर होगा। अलग-अलग DTH प्लेटफ़ॉर्म्स पर चैनल नंबर जारी किए गए हैं, ताकि दर्शक आसानी से लाइव मैच देख सकें। टीम इंडिया के सभी मुकाबले और फाइनल DD Sports पर फ्री में, जबकि मोबाइल पर Sony LIV ऐप से स्ट्रीम किए जा सकेंगे।

मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए Sony LIV ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: एशिया कप 2025 का रोमांचक लाइव टेलीकास्ट भारत में Sony Sports Network चैनलों पर उपलब्ध होगा। क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा के लिए अलग-अलग DTH प्लेटफ़ॉर्म (Tata Play, Airtel Digital TV, Dish TV, Videocon d2h और Sun Direct) पर चैनल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय टीम के मैच और फाइनल मुकाबला DD Sports पर भी फ्री में देखा जा सकेगा।

Sony Sports चैनल नंबर (DTH प्लेटफ़ॉर्म अनुसार)

चैनल नाम

Tata Play

Airtel DTH

Dish TV

Videocon d2h

Sun Direct

Sony Sports Ten 1

471

285

611

611

506

Sony Sports Ten 1 HD

470

286

610

610

-

Sony Sports Ten 3

476

289

615

615

-

Sony Sports Ten 3 HD

475

290

614

614

-

Sony Sports Ten 5

484

291

623

623

-

Sony Sports Ten 5 HD

483

292

622

622

-

DD Sports (Free)

-

-

-

-

510

DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए DD Sports चैनल 79 नंबर पर सभी भारत के मैच और फाइनल free में देखे जा सकते हैं।

कैसे देखें लाइव टेलीकास्ट

  • अपने DTH प्रोवाइडर के अनुसार ऊपर दिए गए चैनल नंबर पर ट्यून करें।

  • Sony Sports Ten 1 (English), Ten 3 (Hindi) और Ten 5 (सहित HD वर्ज़न) पर लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगा।

  • मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए Sony LIV ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 

DD Sports पर फ्री में देखें लाइव

सुनिश्चित करें कि आपके DTH पैक में Sony Sports चैनल (SD या HD) active हों, ताकि बिना किसी रुकावट के आप सभी मुकाबले देख सकें। वहीं, DD Sports पर भारत के सभी मैच और फाइनल बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेंगे, खासकर DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए। इसके अलावा, दर्शकों की सुविधा के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा।

