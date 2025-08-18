Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप शेड्यूल जारी, देखें भारत सही सभी मैचों की पूरी लिस्ट

UPSC EPFO 2025 Apply Online Last Date
ByBagesh Yadav
Aug 18, 2025, 17:24 IST
Asia Cup 2025 Schedule
Asia Cup 2025 Schedule

Asia Cup 2025 Schedule: क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है जहां एशिया की दिग्गज टीमें आमने-सामने होने वाली है क्योकि टी20 एशिया कप का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर 2025 तक क्रिकेट का रोमांच लेकर आ रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में आठ टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। टी20 फॉर्मेट, विश्व क्रिकेट और UAE के शानदार स्टेडियम इस टूर्नामेंट को और खास बनाएंगे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग, इन सभी टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे।

एशिया कप 2025: टूर्नामेंट ओवरव्यू 

  • तारीखें: 9 से 28 सितंबर 2025

  • फॉर्मेट: टी20 इंटरनेशनल (T20I)

  • टीमें: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, UAE, ओमान, हांगकांग

  • ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, UAE, ओमान

  • ग्रुप B: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग

  • वेन्यू:

    • दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई (11 मैच, फाइनल सहित)

    • शेख ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी (8 मैच)

Asia Cup 2025 Schedule एशिया कप शेड्यूल 2025: 

Asia Cup 2025 Schedule: सभी क्रिकेट फैन्स यहां इस बार के एशिया कप के सभी मैचों की लिस्ट देख सकते है, जिसका आयोजन इस बार UAE में किया जा रहा है-  

तारीख

मुकाबला

ग्रुप/स्टेज

समय (IST)

वेन्यू

9 सितंबर 2025

अफगानिस्तान vs हांगकांग चाइना

ग्रुप B

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

10 सितंबर 2025

भारत vs UAE

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

दुबई

11 सितंबर 2025

बांग्लादेश vs हांगकांग चाइना

ग्रुप B

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

12 सितंबर 2025

पाकिस्तान vs ओमान

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

दुबई

13 सितंबर 2025

बांग्लादेश vs श्रीलंका

ग्रुप B

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

14 सितंबर 2025

भारत vs पाकिस्तान

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

दुबई

15 सितंबर 2025

UAE vs ओमान

ग्रुप A

दोपहर 3:30 बजे

अबू धाबी

15 सितंबर 2025

श्रीलंका vs हांगकांग चाइना

ग्रुप B

शाम 7:30 बजे

दुबई

16 सितंबर 2025

बांग्लादेश vs अफगानिस्तान

ग्रुप B

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

17 सितंबर 2025

पाकिस्तान vs UAE

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

दुबई

18 सितंबर 2025

श्रीलंका vs अफगानिस्तान

ग्रुप B

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

19 सितंबर 2025

भारत vs ओमान

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

20 सितंबर 2025

ग्रुप B क्वालिफायर 1 vs ग्रुप B क्वालिफायर 2

सुपर 4

शाम 7:30 बजे

दुबई

21 सितंबर 2025

ग्रुप A क्वालिफायर 1 vs ग्रुप A क्वालिफायर 2

सुपर 4

शाम 7:30 बजे

दुबई

23 सितंबर 2025

ग्रुप A क्वालिफायर 1 vs ग्रुप B क्वालिफायर 2

सुपर 4

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

24 सितंबर 2025

ग्रुप B क्वालिफायर 1 vs ग्रुप A क्वालिफायर 2

सुपर 4

शाम 7:30 बजे

दुबई

25 सितंबर 2025

ग्रुप A क्वालिफायर 2 vs ग्रुप B क्वालिफायर 2

सुपर 4

शाम 7:30 बजे

दुबई

26 सितंबर 2025

ग्रुप A क्वालिफायर 1 vs ग्रुप B क्वालिफायर 1

सुपर 4

शाम 7:30 बजे

दुबई

28 सितंबर 2025

फाइनल

फाइनल

शाम 7:30 बजे

दुबई

Asia Cup 2025 Schedule India भारत का ग्रुप स्टेज शेड्यूल (सभी मैच IST में)

भारतीय समयानुसार आप यहाँ टीम इंडिया का फुल शेड्यूल आप यहाँ देख सकते है- 

तारीख

मुकाबला

ग्रुप

टाइम 

वेन्यू

10 सितंबर 2025

भारत vs UAE

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

दुबई

14 सितंबर 2025

भारत vs पाकिस्तान

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

दुबई

19 सितंबर 2025

भारत vs ओमान

ग्रुप A

शाम 7:30 बजे

अबू धाबी

28 सितंबर 2025

फाइनल

--

शाम 7:30 बजे

दुबई

सुपर-4 और फाइनल

ग्रुप स्टेज के बाद प्रत्येक ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जो 20 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई करते हैं, तो क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत का मज़ा तीन बार देखने को मिल सकता है।

टीम इंडिया का सफर

भारत मौजूदा चैंपियन और एशिया कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने यह ट्रॉफी 8 बार जीती है। भारत का पहला मुकाबला UAE से होगा, लेकिन असली रोमांच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में देखने को मिलेगा।

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics.
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

