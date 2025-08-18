Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप शेड्यूल जारी, देखें भारत सही सभी मैचों की पूरी लिस्ट

तारीख मुकाबला ग्रुप/स्टेज समय (IST) वेन्यू

9 सितंबर 2025 अफगानिस्तान vs हांगकांग चाइना ग्रुप B शाम 7:30 बजे अबू धाबी

10 सितंबर 2025 भारत vs UAE ग्रुप A शाम 7:30 बजे दुबई

11 सितंबर 2025 बांग्लादेश vs हांगकांग चाइना ग्रुप B शाम 7:30 बजे अबू धाबी

12 सितंबर 2025 पाकिस्तान vs ओमान ग्रुप A शाम 7:30 बजे दुबई

13 सितंबर 2025 बांग्लादेश vs श्रीलंका ग्रुप B शाम 7:30 बजे अबू धाबी

14 सितंबर 2025 भारत vs पाकिस्तान ग्रुप A शाम 7:30 बजे दुबई

15 सितंबर 2025 UAE vs ओमान ग्रुप A दोपहर 3:30 बजे अबू धाबी

15 सितंबर 2025 श्रीलंका vs हांगकांग चाइना ग्रुप B शाम 7:30 बजे दुबई

16 सितंबर 2025 बांग्लादेश vs अफगानिस्तान ग्रुप B शाम 7:30 बजे अबू धाबी

17 सितंबर 2025 पाकिस्तान vs UAE ग्रुप A शाम 7:30 बजे दुबई

18 सितंबर 2025 श्रीलंका vs अफगानिस्तान ग्रुप B शाम 7:30 बजे अबू धाबी

19 सितंबर 2025 भारत vs ओमान ग्रुप A शाम 7:30 बजे अबू धाबी

20 सितंबर 2025 ग्रुप B क्वालिफायर 1 vs ग्रुप B क्वालिफायर 2 सुपर 4 शाम 7:30 बजे दुबई

21 सितंबर 2025 ग्रुप A क्वालिफायर 1 vs ग्रुप A क्वालिफायर 2 सुपर 4 शाम 7:30 बजे दुबई

23 सितंबर 2025 ग्रुप A क्वालिफायर 1 vs ग्रुप B क्वालिफायर 2 सुपर 4 शाम 7:30 बजे अबू धाबी

24 सितंबर 2025 ग्रुप B क्वालिफायर 1 vs ग्रुप A क्वालिफायर 2 सुपर 4 शाम 7:30 बजे दुबई

25 सितंबर 2025 ग्रुप A क्वालिफायर 2 vs ग्रुप B क्वालिफायर 2 सुपर 4 शाम 7:30 बजे दुबई

26 सितंबर 2025 ग्रुप A क्वालिफायर 1 vs ग्रुप B क्वालिफायर 1 सुपर 4 शाम 7:30 बजे दुबई