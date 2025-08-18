इन देशों के पास नहीं है अपनी कोई सेना, यहां देखें लिस्ट

ज्यादातर देश एक स्थायी सेना रखते हैं, लेकिन कुछ देशों और क्षेत्रों ने सेना न रखने का फैसला किया है। वे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बलों, अर्धसैनिक समूहों या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। इन देशों में सेना न होने के पीछे ऐतिहासिक अनुभव, संवैधानिक प्रावधान, भौगोलिक अलगाव और कूटनीतिक संबंध जैसे कई कारण हैं।

कुछ देशों के पास क्यों नहीं है सेना?

शांति और विकास:

कुछ देशों ने गृह युद्ध या आक्रमणों के बाद अपनी सेना को भंग कर दिया और शांति व विकास का रास्ता चुना (जैसे, कोस्टा रिका, पनामा)।

भू-राजनीतिक व्यवस्थाएं:

छोटे देश या द्वीप राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत सहयोगी देशों पर निर्भर रहते हैं (जैसे, आइसलैंड, पलाऊ, मोनाको)।

आर्थिक कारण:

कम संसाधनों वाले छोटे देश सैन्य क्षमता पर खर्च करने के बजाय अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

संधियां और तटस्थता:

तटस्थता समझौते या संधियां बाहरी ताकतों या पड़ोसी देशों से सुरक्षा का आश्वासन देती हैं।