IB ACIO Answer Key 2025 OUT
Focus
Quick Links

Ladki Bahin Yojana eKYC: लाभ जारी रखने के लिए ऐसे करें ई-केवाईसी, कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, देखें यहाँ

By Bagesh Yadav
Sep 22, 2025, 20:03 IST

Ladki Bahin Yojana eKYC Maharashtra: योजना का लाभ लगातार पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। लाभार्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर, OTP और जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, फोटो, डोमिसाइल/राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय पर न करने पर लाभ रुकेगा।

Add as a preferred source on Google
Join us
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है।

Ladki Bahin Yojana Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पारिवारिक सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।

महाराष्ट्र की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है, जून 2024 में एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है।

GST Bachat Utsav 2025: जीएसटी बचत उत्सव? क्या हुआ सस्ता, यहाँ देखें नई रेट लिस्ट

लाडकी बहिन योजना हाई लाइट्स

हाइलाइट्स

डिटेल्स 

मासिक सहायता राशि

पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक मदद DBT के माध्यम से दी जाती है।

पात्रता आयु सीमा

21 से 65 वर्ष की महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

आय सीमा

वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शुरुआत

योजना की शुरुआत जून 2024 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई।

ई-केवाईसी अनिवार्यता

लाभ जारी रखने के लिए हर वर्ष ई-केवाईसी करना ज़रूरी है।

दस्तावेज़ आवश्यक

आधार कार्ड, फोटो, डोमिसाइल/राशन कार्ड/वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि।

पारदर्शिता व सुरक्षा

ई-केवाईसी से फर्जी लाभार्थियों को रोका जाएगा और सही महिलाओं तक लाभ सुनिश्चित होगा।

क्यों जरुरी है ई-केवाईसी (eKYC) 

  • योजना का लाभ लगातार पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।

  • सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी लाभार्थियों को नोटिफिकेशन जारी होने के दो महीने के भीतर (डेडलाइन लगभग 18 नवम्बर 2025) ई-केवाईसी पूरी करनी होगी।

  • हर वर्ष जून महीने से ई-केवाईसी अपडेट करवाना ज़रूरी होगा।

  • उद्देश्य: पारदर्शिता बनाए रखना, फर्जी लाभार्थियों को रोकना और सही पात्र महिलाओं तक राशि पहुँचाना।

ई-केवाईसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी:

  • आधार कार्ड (प्राथमिक पहचान पत्र)

  • लाभार्थी की नवीनतम फोटो

  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट / राशन कार्ड / वोटर आईडी / जन्म प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र (राशन कार्ड की श्रेणी के अनुसार)

  • विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स

Ladki Bahin Yojana eKYC ई-केवाईसी कैसे करें 

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in

  2. होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें।

  3. आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

  4. आधार ऑथेंटिकेशन की सहमति देकर Send OTP पर क्लिक करें।

  5. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।

  6. सफल वेरिफिकेशन के बाद ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी और लाभ मिलते रहेंगे।

Ladki Bahin Yojana से जुड़ी जरुरी बातें: 

  • ई-केवाईसी केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ही करें, किसी थर्ड पार्टी या फर्जी वेबसाइट पर नहीं।

  • ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है; किसी को भी पैसे न दें।

  • फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार लगातार चेतावनी जारी कर रही है।

  • समय पर ई-केवाईसी न कराने पर मासिक आर्थिक सहायता रोक दी जाएगी।

लाडकी बहिन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सही लाभार्थियों तक सरकारी मदद पहुँचाने का एक मज़बूत कदम है।

भारत के नए जैवलिन स्टार सचिन यादव यूपी के किस जिले के रहने वाले हैं? जानें यहां

भारत की 10 सबसे लंबी सुरंगें कौन सी है? यहां देखें लिस्ट

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News