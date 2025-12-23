News

HPBOSE SOS Result 2025 Out: हिमाचल बोर्ड ने जारी किया SOS का रिजल्ट, ऐसे चेक करें Score

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला ने हजारों छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया है। राज्य मुक्त विद्यालय (State Open School - SOS) के माध्यम से एग्जाम देने वाले छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

SOS रिजल्ट की मुख्य डिटेल्स

छात्र SOS रिजल्ट से जुड़ी सभी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?

SOS का रिजल्ट चेक करने के लिए आप हमारे बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

सबसे पहले HPBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाएं। होमपेज पर ऊपर दिए गए 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें। आपको "SOS Middle/Matric/Plus Two Result" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। फिर, Roll Number और अन्य जानकारी को फील करें। 'Search' बटन पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य के लिए अपनी मार्कशीट का प्रिंटआउट निकाल कर डाउनलोड कर लें।

पुनर्मूल्यांकन की सुविधा

यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो बोर्ड उन्हें Re-checking या Re-evaluation का विकल्प भी देता है। इसके लिए आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर और तय शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

री-चेकिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया

बोर्ड ने उन छात्रों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। छात्र पुनर्मूल्यांकन या री-चेकिंग के लिए 7 जनवरी 2026 तक रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने संबंधित SOS अध्ययन सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। पुनर्मूल्यांकन के लिए हर सब्जेक्ट 1000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। वहीं, री-चैकिंग के लिए छात्रों को हर सब्जेक्ट के लिए 800 रुपये फीस देनी होगी।

