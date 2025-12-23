BPSC ASO Result 2025 OUT: बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, अभी डाउनलोड करें PDF

BPSC ASO Result 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने आज 23 दिसंबर 2025 को एएसओ (असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर) प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट-bpsc.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं।
आवश्यक सूचना— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) December 23, 2025
विज्ञापन संख्या 37/2025 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आोयग, पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित।
दिनांक 10.09.2025 को आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 60517 उम्मीदवार… pic.twitter.com/0xBU3LWJSO
BPSC ASO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025
यह भर्ती अभियान असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद के लिए 41 खाली पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा 10 सितंबर, 2025 को हुई थी। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए हैं, वे अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। कमीशन जल्द ही अपनी वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा की तारीख और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।
