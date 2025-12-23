BTSC SMO Final Result 2025: घोषित हुआ विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का परिणाम, यहां से btsc.bihar.gov.in PDF करें डाउनलोड

BTSC SMO Final Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (SMO) परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वे अब अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं। ये परिणाम बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये परिणाम बीटीएससी की ओर से पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

BTSC SMO Final Result 2025: परिणाम जारी

बीटीएससी की ओर से जारी किए गए फाइनल परिणाम के माध्यम से कुल 528 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें सामान्य वर्ग के 127 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद, एससी के लिए 24 पद, ईबीसी के लिए 23 पद और बीसी के लिए 48 पद हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने परिणामों की जांच नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से कर सकते हैं: