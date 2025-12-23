KARTET Result 2025
BTSC SMO Final Result 2025: घोषित हुआ विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का परिणाम, यहां से btsc.bihar.gov.in PDF करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Dec 23, 2025, 17:54 IST

BTSC SMO Final Result 2025: बीटीएससी की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 26 अप्रैल, 2025 को आयोजित परीक्षा में हुए थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं। 

BTSC SMO Final Result 2025
BTSC SMO Final Result 2025

BTSC SMO Final Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (SMO) परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वे अब अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं। ये परिणाम बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये परिणाम बीटीएससी की ओर से पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। 

BTSC SMO Final Result 2025: परिणाम जारी 

बीटीएससी की ओर से जारी किए गए फाइनल परिणाम के माध्यम से कुल 528 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें सामान्य वर्ग के 127 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद, एससी के लिए 24 पद, ईबीसी के लिए 23 पद और बीसी के लिए 48 पद हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने परिणामों की जांच नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से कर सकते हैं:

बीटीएससी SMO फाइनल रिजल्ट 2025 PDF

यहां क्लिक करें 

BTSC SMO Final Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट में अपने नाम के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम, कैटेगरी आदि की जांच कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)

पद का नाम 

विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी

पदों की संख्या 

528 

परीक्षा का आयोजन कब हुआ था?

26 अप्रैल, 2025

परिणाम की स्थिती 

घोषित 

ऑफिशियल वेबसाइट 

btsc.bihar.gov.in 

BTSC SMO Final Result 2025: ऑनलाइन परिणाम की जांच कैसे करें?

जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के माध्यम से अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, रिजल्ट सेक्शन जाएं। 

स्टेप 3 अब BTSC SMO Final Result 2025 पर क्लिक करें। 

स्टेप 4  रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

