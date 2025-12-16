CLAT 2026 Result
MPPSC Exam Calendar 2026 OUT: एमपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर mppsc.mp.gov.in पर जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

By Vijay Pratap Singh
Dec 16, 2025, 13:59 IST

MPPSC Exam Calendar 2025-26 OUT: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने संभावित परीक्षा कार्यक्रम का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025, असिस्टेंट प्रोफेसर (CS) परीक्षा 2025, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 और राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 सहित अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियाँ शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए आवश्यक योजना तुरंत शुरू कर सकते हैं।

MPPSC Exam Calendar 2025-26 OUT: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने वर्ष 2025-26 के लिए संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियाँ शामिल हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं और MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 [संभावित शेड्यूल]

MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस), स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स सहित 10 भर्ती परीक्षा की टेंटेटिव डेट्स जारी कर दी हैं। उम्मीदवार नीचे तालिका में संभावित एमपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर देखें:

परीक्षा का नाम

 संभावित तिथियां

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025

हाईकोर्ट के आदेश के बाद

असिस्टेंट प्रोफेसर (CS) परीक्षा 2025

4 जनवरी 2025

असिस्टेंट डायरेक्टर (टेक्निकल), डिप्टी डायरेक्टर व प्रिंसिपल परीक्षा

22 फरवरी 2025

राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025

22 मार्च 2025

राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026

26 अप्रैल 2026

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 (फेज-1)

12 जुलाई 2026

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 (फेज-2)

2 अगस्त 2026

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 (फेज-3)

30 अगस्त 2026

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026

7 से 12 सितंबर 2026

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026

27 सितंबर 2026

MPPSC Exam Calendar 2025-26 PDF Download Link

MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर 15 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर में आयोग द्वारा आयोजित 10 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियाँ शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से आधिकारिक MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी की योजना बना सकते हैं।

MPPSC Exam Calendar 2025-26 PDF

यहां क्लिक करें

Screenshot 2025-12-16 130159

