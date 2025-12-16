MPPSC Exam Calendar 2026 OUT: एमपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर mppsc.mp.gov.in पर जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

MPPSC Exam Calendar 2025-26 OUT: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने वर्ष 2025-26 के लिए संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियाँ शामिल हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं और MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 [संभावित शेड्यूल]

MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस), स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स सहित 10 भर्ती परीक्षा की टेंटेटिव डेट्स जारी कर दी हैं। उम्मीदवार नीचे तालिका में संभावित एमपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर देखें: