Current Affairs One Liners 16 Dec 2025: किस राज्य सरकार ने फुटबॉल प्रतिभा के लिए 'प्रोजेक्ट महादेवा' लॉन्च किया?

Current Affairs One-Liners: 16 Dec 2025 यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में 'प्रोजेक्ट महादेवा', राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से संबंधित विषय शामिल हैं।
- पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जायेगा- नई दिल्ली
- आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने है- कैमरन ग्रीन
- हाल ही में भारत और एडीबी ने विकास परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन डॉलर से अधिक के ऋण मसौदे पर हस्ताक्षर किए- 2.2 बिलियन डॉलर
- हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे सम्मानित किया गया- मियाना रेलवे स्टेशन
- कौशल विकास के लिए हाल ही में कितने नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने को मंजूरी मिली है- पांच
- किस राज्य सरकार ने फुटबॉल प्रतिभा के लिए 'प्रोजेक्ट महादेवा' लॉन्च किया है- महाराष्ट्र
- भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कितने देशों के साथ समझौते किए है- 27
