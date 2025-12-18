CTET 2026 Application Form
शेखावाटी यूनिवर्सिटी PDUSU Result 2025 Link [OUT]: BA, BSc, BCom, BBA, और BCA सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Dec 18, 2025, 13:07 IST

PDUSU Result 2025 OUT: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी (PDUSU) ने वर्ष 2025 की परीक्षाओं के लिए विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सों का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जो छात्र BA, BSc, BCom, BBA, BCA सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों (Undergraduate courses) में अध्ययन कर रहे हैं, वे अब अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

Shekhawati University PDUSU Result 2025 OUT
Shekhawati University PDUSU Result 2025 OUT

Shekhawati University Result 2025 OUT: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी (PDUSU) ने PDUSU Result 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जो छात्र BA, BSc, BCom, BBA, BCA और अन्य अंडरग्रेजुएट कोर्स की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट shekhauniexam.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने हाल ही में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के नतीजे घोषित किए हैं।

शेखावाटी यूनिवर्सिटी PDUSU रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

छात्र नाम या रोल नंबर की सहायता से आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में संबंधित कोर्स और सेमेस्टर का चयन करना होगा। रिजल्ट स्क्रीन पर विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। छात्रों की सुविधा के लिए, नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से वे बिना किसी परेशानी के अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट shekhauni.ac.in पर जाएं।

  • होमपेज के मेन्यू बार में मौजूद ‘Student Corner’ सेक्शन पर क्लिक करें।

  • अब ‘Result’ विकल्प को चुनें।

  • फिर ‘Download Results 2023–24’ लिंक पर क्लिक करें।

  • दिखाई गई लिस्ट में से अपना Course चुनें।

  • रिजल्ट टाइप चुनें, Roll Number दर्ज करें और ‘Show Result’ बटन पर क्लिक करें।

  • स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा, इसे चेक करें और डाउनलोड कर लें।

PDUSU Result 2025 डायरेक्ट लिंक

छात्रों की सुविधा के लिए PDUSU रिजल्ट 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Shekhawati University Result 2025 Direct Link

यहां क्लिक करें

PDUSU Result 2025 में दी गई जानकारियां

शेखावाटी यूनिवर्सिटी का PDUSU रिजल्ट 2025 ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक चेक करें। रिजल्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:

  • छात्र का नाम 

  • रोल नंबर 

  • पिता का नाम 

  • कॉलेज का नाम 

  • कोर्स / क्लास 

  • परीक्षा वर्ष / सेमेस्टर 

  • शैक्षणिक सत्र 

  • प्राप्त अंक (Secured Marks)

  • सहित अन्य

ध्यान दें:

ऑनलाइन जारी किया गया रिजल्ट प्रोविजनल है। ओरिजिनल मार्कशीट बाद में संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाएगी। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने रिजल्ट की PDF कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

