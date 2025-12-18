शेखावाटी यूनिवर्सिटी PDUSU Result 2025 Link [OUT]: BA, BSc, BCom, BBA, और BCA सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट करें चेक

Shekhawati University Result 2025 OUT: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी (PDUSU) ने PDUSU Result 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जो छात्र BA, BSc, BCom, BBA, BCA और अन्य अंडरग्रेजुएट कोर्स की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट shekhauniexam.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने हाल ही में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के नतीजे घोषित किए हैं।

शेखावाटी यूनिवर्सिटी PDUSU रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

छात्र नाम या रोल नंबर की सहायता से आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में संबंधित कोर्स और सेमेस्टर का चयन करना होगा। रिजल्ट स्क्रीन पर विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। छात्रों की सुविधा के लिए, नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से वे बिना किसी परेशानी के अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।