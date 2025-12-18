MP SET 2025 Postponed: स्थगित हुई एमपी SET परीक्षा, जानें लेटेस्ट अपडेट

MP SET 2025 Postponed: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (SET) जो कि 11 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली थी, इसे स्थगित कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, परीक्षा को स्थगित करने का कदम प्रशासनिक और तकनीकी कारणों के चलते उठाया गया है। नोटिस में आयोग ने स्पष्ट कहा है कि राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए विज्ञापन 15 अक्टूबर को जारी किया गया था। जिसके अनुसार, सेट परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन कुछ कारणों से संबंधित परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। लेटेस्ट परीक्षा की डेट आयोग द्वारा जल्द जारी की जाएगी और परीक्षा का शर्तें यथावत रहेंगी।

MP SET 2025 Postponed: नोटिस देखें

एमपी एसईटी परीक्षा पैटर्न के अनुसार, परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में किया जाना था। जिसे अब प्रशासनिक कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं: