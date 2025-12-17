Rajasthan CHO Final Result 2025 OUT: राजस्थान सीएचओ फाइनल रिजल्ट हुआ जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

UP Lekhpal Vacancy 2025
By Vijay Pratap Singh
Dec 17, 2025, 12:28 IST

RSSB Rajasthan CHO Final Result 2025 OUT: राजस्थान CHO फाइनल रिजल्ट 2025 अब rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से राजस्थान CHO फाइनल रिजल्ट (मेरिट लिस्ट), कट ऑफ PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान CHO फाइनल रिजल्ट 2025
राजस्थान CHO फाइनल रिजल्ट 2025

Rajasthan CHO Final Result 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने आज 17 दिसंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान CHO (Community Health Officer) फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के कुल 3934 पद नोटिफाई किए गए थे, जिनमें से:

  • नॉन-शेड्यूल्ड एरिया: 3169 पद, जिसमें से 3063 उम्मीदवार चयनित।

  • शेड्यूल एरिया: 765 पद, जिसमें से 759 उम्मीदवार चयनित।

फाइनल रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, पिता और माता के नाम, जेंडर और परीक्षा में प्राप्त मार्क्स शामिल हैं। 

Rajasthan CHO Final Result 2025, Cut OFF PDF Link

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) फाइनल रिजल्ट 2025 और कट ऑफ PDF राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार रिजल्ट PDF डाउनलोड करने के बाद अपनी क्वालिफाइड लिस्ट में नाम और रोल नंबर अवश्य चेक करें। सुविधा के लिए, हमने रिजल्ट, कट ऑफ PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे अपडेट कर दिया है।

Rajasthan CHO Final Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

Rajasthan CHO Final Cut OFF 2025 PDF

यहां क्लिक करें

राजस्थान CHO फाइनल रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार RSSB CHO फाइनल रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर Students Corner सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. इसके बाद Results पर क्लिक करें।

  4. फिर Rajasthan CHO Final Result 2025 and Cut Off लिंक पर क्लिक करें।

  5. आपका राजस्थान CHO रिजल्ट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. सूची में अपना रोल नंबर चेक करें।

  7. यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आप रिटन एग्जाम पास कर चुके हैं।

  8. अपने रिकॉर्ड के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर लें।

Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

