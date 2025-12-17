Rajasthan CHO Final Result 2025 OUT: राजस्थान सीएचओ फाइनल रिजल्ट हुआ जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

Rajasthan CHO Final Result 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने आज 17 दिसंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान CHO (Community Health Officer) फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के कुल 3934 पद नोटिफाई किए गए थे, जिनमें से:

नॉन-शेड्यूल्ड एरिया: 3169 पद, जिसमें से 3063 उम्मीदवार चयनित।

शेड्यूल एरिया: 765 पद, जिसमें से 759 उम्मीदवार चयनित।

फाइनल रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, पिता और माता के नाम, जेंडर और परीक्षा में प्राप्त मार्क्स शामिल हैं।

Rajasthan CHO Final Result 2025, Cut OFF PDF Link

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) फाइनल रिजल्ट 2025 और कट ऑफ PDF राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार रिजल्ट PDF डाउनलोड करने के बाद अपनी क्वालिफाइड लिस्ट में नाम और रोल नंबर अवश्य चेक करें। सुविधा के लिए, हमने रिजल्ट, कट ऑफ PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे अपडेट कर दिया है।