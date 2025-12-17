SBI Clerk Mains Result 2025: कब आएगा एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट?, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

SBI Clerk Mains Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 21 नवंबर 2025 को आयोजित SBI Clerk Phase-II (Mains) परीक्षा का SBI Clerk Mains Result 2025 दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार मेरिट लिस्ट PDF और अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी SBI Junior Associate (Customer Support & Sales) पद के लिए आयोजित मेन्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। SBI क्लर्क मेन्स रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवारों को आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025: लेटेस्ट अपडेट

SBI द्वारा एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025 के साथ-साथ स्कोरकार्ड और राज्य-वार मेरिट लिस्ट PDF भी जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट दिसंबर 2025 के आखिरी सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। नीचे SBI Clerk Mains Result 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है: