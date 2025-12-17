IB SA Result 2025 PDF
Focus
Quick Links
Breaking News

SBI Clerk Mains Result 2025: कब आएगा एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट?, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Dec 17, 2025, 16:40 IST

SBI Clerk Mains Result 2025: एसबीआई 21 नवंबर को आयोजित फेज-II परीक्षा के लिए एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025 जल्द ही जारी करेगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट PDF और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

Add as a preferred source on Google
Join us
एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025
एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025

SBI Clerk Mains Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 21 नवंबर 2025 को आयोजित SBI Clerk Phase-II (Mains) परीक्षा का SBI Clerk Mains Result 2025 दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार मेरिट लिस्ट PDF और अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी SBI Junior Associate (Customer Support & Sales) पद के लिए आयोजित मेन्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। SBI क्लर्क मेन्स रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवारों को आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025: लेटेस्ट अपडेट

SBI द्वारा एसबीआई क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025 के साथ-साथ स्कोरकार्ड और राज्य-वार मेरिट लिस्ट PDF भी जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट दिसंबर 2025 के आखिरी सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। नीचे SBI Clerk Mains Result 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

पद का नाम

जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स)

परीक्षा का नाम

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025

संभावित रिजल्ट तिथि

दिसंबर 2025 (अंतिम सप्ताह)

जारी होने वाले डॉक्यूमेंट

स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट PDF

चयन की स्थिति

अस्थायी चयन और वेटिंग लिस्ट

आधिकारिक वेबसाइट

sbi.bank.in

SBI Clerk Mains Result 2025 मेरिट लिस्ट PDF

SBI, रिजल्ट के साथ एसबीआई क्लर्क मेन्स मेरिट लिस्ट PDF भी जारी करेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, जबकि फाइनल मेरिट पूरी तरह से मेन्स परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है

मेरिट लिस्ट राज्य और कैटेगरी-वाइज जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट PDF में शामिल होगा, उन्हें “अस्थायी रूप से चयनित” माना जाएगा और आगे उन्हें स्थानीय भाषा परीक्षा (LPT) के लिए बुलाया जाएगा।

एसबीआई क्लर्क मेन्स स्कोर कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

एसबीआई क्लर्क मेन्स स्कोर कार्ड 2025 का लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Careers” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अब “Current Openings” पर जाएं।

  4. “Recruitment of Junior Associate (Customer Support & Sales)” लिंक पर क्लिक करें।

  5. स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा।

  6. अपना Registration Number और Password/Date of Birth दर्ज करें।

  7. Submit बटन पर क्लिक करें।

  8. आपका SBI Clerk Mains Score Card 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  9. स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News