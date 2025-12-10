CLAT 2026 Answer Key OUT, Direct Link
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर में होती हैं, ये 5 आदतें

By Priyanka Pal
Dec 10, 2025, 19:31 IST

Habits of Great Leaders: क्या लीडर जन्मजात होते हैं? या वे अपने अंदर कुछ क्वालिटी को लेकर अक्सर काम करते रहते हैं? आज जानिए एक अच्छे लीडर की उन 5 बेहतरीन आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप भी लीडर बन सकते हैं। 

Habits of Great Leaders
Habits of Great Leaders

Habits of Successful Leaders: लीडर दूरदर्शी होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। वे छोटी - छोटी बातों में उलझने के बजाए खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अच्छे और सक्सेसफुल लीडर में कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो उन्हें बाकियों से अलग पहचान दिलाने का काम करती हैं। उनकी क्वालिटी उन्हें दूसरों से खास बनाने के लिए जानी जाती है। एक लीडर सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों के बारे में सोचकर कोई भी कदम आगे बढ़ाता है। अच्छा लीडर टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं। यदि आप भी भविष्य में लीडर बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं तो आज का लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आज हम किसी भी लीडर की उन खास और बेहतरीन 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। 

एक अच्छे लीडर में पाई जाने वाली 5 बेहतरीन आदतें -

अच्छे लीडर अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं। वे सुनना जानते हैं, समझते हैं और हर सदस्य की क्षमता को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। आज के बदलते समय में एक सफल और प्रभावशाली लीडर वही कहलाते हैं, जो न केवल अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है, बल्कि अपनी टीम के विकास और भलाई को भी उतनी ही प्राथमिकता देता है। अच्छे लीडर की कुछ बेहतरीन आदतें होती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं और लंबे समय तक सफल बनाए रखती हैं। पढ़िए ऐसी 5 आदतें:

राजनीतिक सोच 

एक अच्छा लीडर अपनी बेहतरीन सोचने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। उनमें एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण होता है, वे छोटी - छोटी बातों में उलझने की बजाए खुद को सीखने में व्यस्त रखते हैं। वे दवाब जैसी परिस्थिति में भी आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो कि उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक है। किसी भी संगठन के लिए एक लीडर महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, वे अपनी दूरदर्शिता वाली सोच से योजना बनाते हैं। जिसके बाद किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर दूसरों को काम सौंपने के लिए जाने जाते हैं। 

ध्यान से सुनना 

एक अच्छा लीडर ध्यान से दूसरों को सुनने, बातों को समझने और फिर प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ वे दूसरों की कही बातों को भी याद रख पाते हैं। इससे दूसरों का उनके प्रति विश्वास बढ़ता है तभी लोग उनके विचारों को महत्व भी देते हैं।  

निरंतर पढ़ते रहने की आदत 

अपने काम से जुड़ी खबरें, किताबें पढ़ना या ऑनलाइन कुछ पढ़ते रहना या यू कहें पढ़ने के लिए रोजाना के 30 मिनट निकालना। एक प्रभावी लीडर जीवन भर सीखते रहने के लिए तैयार रहता है। वे कॉम्पीटीशन बने रहने और अपनी टीम को प्रेरित करने, लेटेस्ट आइडिया या जानकारी रोजाना खुद को अपडेट रखकर जुटाते हैं। 

बात कहने की कला

एक लीडर की कंम्यूनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए ताकि वे अपनी बात दूसरों को समझा पाए। उसे कठिन से कठिन बात को भी आसान भाषा में कहने की कला होनी चाहिए। किसी भी लीडर के विचारों में स्पष्टता का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। महान लीडर बोलने से ज्यादा सुनने में यकीन रखते हैं। 

उत्साह 

एक सर्वश्रेष्ठ नेता हमेशा उत्साह के साथ टीम को आगे ले जाने के लिए जाने जाते हैं। यदि आप खुद भावुक और प्रेरित नहीं हैं, तो आप अपने आस - पास के लोगों से इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि एक लीडर दूसरों के लिए एक आदर्श व्यक्ति होता है और अपनी टीम के साथ अपना उत्साह और जोश हमेशा साझा करने के लिए जाना जाता है। 

अच्छे लीडर की आदतें हमें सिखाती हैं कि नेतृत्व अधिकार से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, ईमानदारी और प्रेरणा से बनता है। हमारा उद्देश्य आपकी आदतों में कमियां निकालना नहीं, बल्कि बेहतरीन लोगों की उन बेहतर आदतों से परिचय कराना है जिनकी वजह से वे साधारण होकर भी अपने अंदर की खूबियों की वजह से लोगों के बीच खास बन जाते हैं। आप भी अपने जीवन में इन आदतों को उतार सकते हैं। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing.

