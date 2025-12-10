DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: STA-B के लिए अधिसूचना जारी, 700 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन DRDO ने STA-B पदों के लिए अधिसूचना जारी की हैं. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं. DRDO CEPTAM 11के ज़रिए, कुल 764 पदों पर भर्ती होनी है जिनमें से 561 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के लिए और बाकी 203 टेक्नीशियन-A (Tech-A) के लिए हैं। उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी जानकारी इस ओएज पर चेक कर सकते हैं.
DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025 : हाईलाइट्स
डीआरडीओ ने सीईपीटीएएम ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी पदों के लिए 561 रिक्तियों और तकनीशियन-ए पदों के लिए 203 रिक्तियों की घोषणा की है। उम्मीदवार रिक्तियों की डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं.
|
रिक्ति का नाम
|
संख्या
|
वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी (एसटीए-बी)
|
561
|
तकनीशियन-ए (टेक-ए)
|
203
|
कुल
|
764
DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025 : पात्रता
आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को DRDO CEPTAM 11 2025 परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने यहां शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा के संदर्भ में पात्रता मानदंड भी साझा किए हैं।
DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: शैक्षिक योग्यता
|
पद का नाम
|
योग्यता
|
वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी (एसटीए-बी)
|
एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विज्ञान में स्नातक की डिग्री या इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में या संबद्ध विषयों में डिप्लोमा: ऑटोमोबाइल, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, इंस्ट्रुमेंटेशन, यांत्रिक इंजीनियरिंग, धातुकर्म इंजीनियरिंग, कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, गणित, एमएलटी, फोटोग्राफी, भौतिकी, मुद्रण प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान, वस्त्र विज्ञान, प्राणी विज्ञान।
|
तकनीशियन-ए (टेक-ए)
|
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र, यदि आईटीआई निम्नलिखित ट्रेडों में आवश्यक विषय में प्रमाण पत्र या एनटीसी या एनएसी प्रदान नहीं करता है: ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, बढ़ई, सीएनसी ऑपरेटर, सीओपीए, ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल), डीटीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक (डीजल), मिल राइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन और एसी, शीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर।
DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025 : आयुसीमा
डीआरडीओ सीईपीटीएएम 11 भर्ती 2025 के तहत चयनित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा नीचे दी गई है-
-
न्यूनतम आयु सीमा: 18 वर्ष
-
अधिकतम आयु सीमा: 28 वर्ष
DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025 : आवेदन प्रक्रिया
उम्मीदवार आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं -
-
DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाएं।
-
अब स्क्रीन के ऊपर दिख रहे करियर ऑप्शन पर क्लिक करें।
-
DRDO CEPTAM 11 पर अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें।
-
नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जैसी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करें।
-
रजिस्ट्रेशन के बाद, जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हैं, उनके ईमेल पर एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
-
यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें और DRDO CEPTAM एप्लीकेशन फॉर्म में जन्म की तारीख, पिता का नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दर्ज करें ।
-
ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करें।
-
सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-
आगे के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट डाउनलोड करें ।
