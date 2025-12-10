DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: STA-B के लिए अधिसूचना जारी, 700 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन DRDO ने STA-B पदों के लिए अधिसूचना जारी की हैं. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं. DRDO CEPTAM 11के ज़रिए, कुल 764 पदों पर भर्ती होनी है जिनमें से 561 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के लिए और बाकी 203 टेक्नीशियन-A (Tech-A) के लिए हैं। उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी जानकारी इस ओएज पर चेक कर सकते हैं.

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025 : हाईलाइट्स

डीआरडीओ ने सीईपीटीएएम ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी पदों के लिए 561 रिक्तियों और तकनीशियन-ए पदों के लिए 203 रिक्तियों की घोषणा की है। उम्मीदवार रिक्तियों की डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं.

रिक्ति का नाम संख्या वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी (एसटीए-बी) 561 तकनीशियन-ए (टेक-ए) 203 कुल 764

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025 : पात्रता

आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को DRDO CEPTAM 11 2025 परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने यहां शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा के संदर्भ में पात्रता मानदंड भी साझा किए हैं।