Pariksha Pe Charcha 2026: PM मोदी से बात-चीत का सुनहरा मौका, innovateindia1.mygov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक कार्यक्रम “परीक्षा पे चर्चा” का नौवां संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर शुरू हो चुके है। पूरी अपडेट के लिए नीचे देखें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बात-चीत का कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' का 9वां संस्करण एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यह छात्रों, टीचर्स और पैरेंट्स के लिए एग्जाम को एक 'उत्सव' के रूप में देखने और तनाव मुक्त वातावरण बनाने का एक शानदार मंच है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर शुरू हो चुका है। यदि आप प्रधानमंत्री से सीधे बात-चीत कर के अपने सवाल पूछना चाहते हैं। साथ ही, एग्जाम की टेंशन को दूर भगाना चाहते हैं, तो देर न करें जल्द ही, PPC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें। PPC 2026: PPC 2026 की इंपोर्टेंट डेट्स ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ में भाग लेने के लिए सभी लोग MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन प्रतियोगिता (MCQ-आधारित क्विज) में भाग लें। डिटेल्स डेट रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 1 दिसंबर 2025 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 कार्यक्रम की संभावित डेट जनवरी/फरवरी 2026 ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in

‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के साथ टीचर्स और पैरेंट्स भी इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता पूरी करने वाले सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्टर कैसे करें? ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ के लिए रजिस्टर करने के लिए आप हमारे बताए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके MyGov पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी लोग MyGov Innovate की ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाएं। होमपेज पर आपको 'Participate Now' का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब, अपनी कैटेगरी को चुनें। फिर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या इस साल जोड़े गए Digilocker लॉगिन के माध्यम से MyGov पोर्टल पर लॉगिन/रजिस्टर करें। अपनी कैटेगरी से संबंधित ऑनलाइन MCQ क्विज को पूरी करें। जरूरी जानकारी फील करने के बाद अपना रजिस्टर फॉर्म सबमिट करें। Pariksha Pe Charcha 2026; Direct Link To Apply