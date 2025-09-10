Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
Focus
Quick Links

LIC AAO Admit Card 2025 Date: 3 अक्टूबर को LIC AAO एग्जाम, यहां जानें ibpsonline.ibps.in कब तक आएगा एडमिट कार्ड

By Priyanka Pal
Sep 10, 2025, 11:37 IST

LIC AAO Admit Card 2025 Date: ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार LIC AAO एग्जाम 2025 का आयोजन 3 अक्टूबर, 2025 को किया जाना है। जिन उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड जल्द डाउनलोड कर सकते हैं।

LIC AAO Admit Card 2025 Check Date
LIC AAO Admit Card 2025 Check Date

LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का आयोजन होने जा रहा है। जिसके लिए उम्मीदवारों को अब अपने एडमिट कार्ड कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in. पर जारी होने के बाद डाउनलोड कर सकेंगे। 

जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार AAO प्रीलिम्स एग्जाम 3 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड एग्जाम के 7 दिन पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवार हॉल टिकट 25 या 26 से डाउनलोड कर सकेंगे। 

LIC AAO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, ऑफिशियल LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 लिंक IBPS पोर्टल और LIC करियर सेक्शन पर एक्टिव हो जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके सीधे लिंक पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ही यह एक्टिव होगा, हम यहां सीधा डाउनलोड लिंक उपलब्ध करा देंगे

LIC AAO Admit Card 2025

जल्द

LIC AAO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवारों को हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in या ibpsonline.ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2 लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालें।

स्टेप 3  LIC AAO Admit Card 2025 link लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 अपना लॉगिन डिटेल्स सब्मिट करें। 

स्टेप 5 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 6 एडमिट कार्ड को चेक कर उसे डाउनलोड करें। 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News