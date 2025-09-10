LIC AAO Admit Card 2025 Date: 3 अक्टूबर को LIC AAO एग्जाम, यहां जानें ibpsonline.ibps.in कब तक आएगा एडमिट कार्ड

LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का आयोजन होने जा रहा है। जिसके लिए उम्मीदवारों को अब अपने एडमिट कार्ड कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in. पर जारी होने के बाद डाउनलोड कर सकेंगे।
जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार AAO प्रीलिम्स एग्जाम 3 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड एग्जाम के 7 दिन पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवार हॉल टिकट 25 या 26 से डाउनलोड कर सकेंगे।
LIC AAO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, ऑफिशियल LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 लिंक IBPS पोर्टल और LIC करियर सेक्शन पर एक्टिव हो जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके सीधे लिंक पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ही यह एक्टिव होगा, हम यहां सीधा डाउनलोड लिंक उपलब्ध करा देंगे
|
LIC AAO Admit Card 2025
|
जल्द
LIC AAO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें
उम्मीदवारों को हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in या ibpsonline.ibps.in पर जाएं।
स्टेप 2 लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालें।
स्टेप 3 LIC AAO Admit Card 2025 link लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपना लॉगिन डिटेल्स सब्मिट करें।
स्टेप 5 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 एडमिट कार्ड को चेक कर उसे डाउनलोड करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation