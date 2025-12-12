Maha TET Answer Key 2025: पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर की PDF जल्द mahatet.in होगा जारी

Maha TET 2025 Answer Key: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर की 2025 जल्द एक्टर की जाएगी। जो उम्मीदवार 23 नवंबर, 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी आसंर की लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी से उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में हेल्प मिलेगी। इसके जरिए उम्मीदवारों को अपने सही उत्तरों की जांच करने में भी मदद मिलती है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) 2025 की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर जारी होने के बाद, आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

Maha TET 2025 Answer Key: आंसर की

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 (MAHA TET) पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन 23 नवंबर, 2025 को दो शिफ्टों में किया गया था। जिसमें पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए किया जाता है। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड (Pen & Paper) मोड में आयोजित की गई थी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को PDF डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा।