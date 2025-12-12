EMRS Admit Card 2025 OUT
Maha TET Answer Key 2025: पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर की PDF जल्द mahatet.in होगा जारी

By Priyanka Pal
Dec 12, 2025, 14:09 IST

Maha TET 2025 Answer Key: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर MAHA TET आंसर की 2025 के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लिंक एक्टिव करने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर की PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे इस लेख से MAHA TET 2025 की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Maha TET 2025 Answer Key: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर की 2025 जल्द एक्टर की जाएगी। जो उम्मीदवार 23 नवंबर, 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी आसंर की लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी से उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में हेल्प मिलेगी। इसके जरिए उम्मीदवारों को अपने सही उत्तरों की जांच करने में भी मदद मिलती है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) 2025 की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर जारी होने के बाद, आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। 

Maha TET 2025 Answer Key: आंसर की 

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 (MAHA TET) पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन 23 नवंबर, 2025 को दो शिफ्टों में किया गया था। जिसमें पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए किया जाता है। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड (Pen & Paper) मोड में आयोजित की गई थी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को PDF डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

Maha TET 2025 Answer Key: महत्वपूर्ण विवरण 

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर जाकर अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेबल में MAHA TET आंसर की 2025 का विवरण देखें:

परीक्षा का नाम

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET)

संचालन संस्था

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE)

उद्देश्य

कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को योग्य प्रमाणित करना

परीक्षा का स्तर

राज्य स्तर

परीक्षा का तरीका

ऑफलाइन (Pen & Paper)

परीक्षा तिथि

23 नवंबर 2025

उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि

जल्द

ऑफिशियल वेबसाइट 

mahatet.in

Maha TET 2025 Answer Key: आंसर की डाउनलोड लिंक 

MAHA TET परीक्षा क्वालीफाई करने के लिए उम्मीदवारों को महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) की ओर से निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 150 में से 90 और आरक्षित कैटेगरी के लिए 150 में से 82 है। आंसर की लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवारों को यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

Maha TET 2025 Answer Key: आंसर की डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर MAHA TET आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं: 

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.mahatet.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, MAHA TET के लेटेस्ट अपडेट पर जाएं। 

स्टेप 3 'MAHA TET Answer Key 2025' लिंक पर CLICK करें।

स्टेप 4 पेपर 1 या पेपर 2 की आंसर की के लिंक पर CLICK करें।

स्टेप 5 Answer Key PDF ओपन हो जाएगा। 

स्टेप 6 भविष्य के लिए इसे Download और Save करना ना भूलें। 

