BEL Admit Card 2025: प्रोबेशनरी इंजीनियर एडमिट कार्ड bel-india.in पर कल, यहां मिलेगा हॉल टिकट PDF लिंक

BEL Admit Card 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 20 दिसंबर 2025 को होगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार bel-india.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 का लिंक 13 दिसंबर 2025 से सक्रिय होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।
BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स
उम्मीदवारों का चयन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विषयों में 340 प्रोबेशनरी इंजीनियर्स के लिए किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अपना आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक जमा किया है, वे BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लाना अनिवार्य है, जिसे एंट्री गेट पर जांचा जाएगा। इसके अलावा, एडमिट कार्ड पर दिया गया विवरण आपके सरकार द्वारा जारी फोटो ID कार्ड से मैच किया जाएगा। BEL एडमिट कार्ड 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
जानकारी
|
विवरण
|
संगठन का नाम
|
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)
|
पद का नाम
|
प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल)
|
रिक्त पदों की संख्या
|
340
|
एडमिट कार्ड तिथि
|
13 दिसंबर 2025
|
प्रोबेशनरी इंजीनियर परीक्षा 2025 तिथि
|
20 दिसंबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
CBT और इंटरव्यू
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bel-india.in
BEL एडमिट कार्ड 2025 Download कैसे करें?
जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके Probationary Engineer पोस्ट के लिए BEL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:
-
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर जाएँ।
-
वेबसाइट के होमपेज पर Career टैब पर क्लिक करें।
-
फिर Written Test - Shortlist पर क्लिक करें, अब आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
-
वहां, Probationary Engineers (Advertisement No. 17556/HR/All-India/2025/2) पोस्ट के लिए 20.12.2025 को होने वाले Computer-Based Test लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
-
अब आपके सामने लॉगिन विंडो ओपन होगी, जहां वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स (Registration Number और Password) डालें।
-
इमेज में लिखें कैप्चा कोड को भरें और Login पर क्लिक करें।
-
आपका बीईएल प्रोबेशनरी इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation