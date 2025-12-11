NDA 1 2026 Notification: 394 रिक्त पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन, शुल्क, आयु सीमा सहित डिटेल जानें

NDA 1 Notification 2026 PDF: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से नेशनल डिफेंस अकेडमी और नवल अकेडमी एग्जामिनेशन (NDA & NA) नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है। जिसके तहत कुल 394 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 दिसंबर, 2025 तक पूरी कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा। एप्लिकेशन फीस और अन्य महत्वपूर्ण विवरण के लिए आगे लेख देखें।

UPSC NDA 1 Notification 2026: नोटिफिकेशन

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ 10 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य हैं। इस भर्ती अभियान के तहत एनडीए सेना, नौसेना और वायु सेना विंग में 157वें पाठ्यक्रम और 1 जनवरी, 2027 से शुरू होने वाले 119वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कुल 394 रिक्त पदों को भरा जाएगा।