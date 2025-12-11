Nainital Bank Recruitment 2025 PDF: 185 क्लर्क, PO और SO पद पर नोटिफिकेशन जारी, 12 दिसंबर से करें Apply

Nainital Bank Recruitment 2025: नैनीताल बैंक की ओर से नैनीताल बैंक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत क्लर्क, पीओ और एसओ सहित कुल 185 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 2026 तय की गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बैंक के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के लिए लागू। उमम्मीदवार डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

Nainital Bank Recruitment 2025 PDF: नोटिफिकेशन

नैनीताल बैंक भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का कौशल का मूल्यांकन बैंक की भूमिकाओं से संबंधित कई दक्षता क्षेत्रों में किया जाएगा। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से उम्मीदवार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं: