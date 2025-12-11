EMRS एडमिट कार्ड 2025 Link: टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए हॉल टिकट जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

EMRS Exam Admit Card 2025 PDF Download, Sarkari Result: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ने 2025 के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की परीक्षा के एडमिट कार्ड आज 11 दिसंबर 2025 को जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जिसने इस टीचिंग और Non-Teaching भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना EMRS हॉल टिकट PDF nests.tribal.gov.in और emrs.tribal.gov.in, examinationservices.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। EMRS STAFF SELECTION EXAMINATION-2025 Admit Card उन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है जो प्रिंसिपल, PGT, TGT, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट पदों के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। EMRS Teaching & Non-Teaching Admit Card 2025 -हाइलाइट्स EMRS टीचिंग और नॉन-टीचिंग भर्ती 2025 की परीक्षा 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 7,267 वैकेंसी भरी जाएंगी। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी भी परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। EMRS परीक्षा 2025 और एडमिट कार्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरण जानकारी परीक्षा कराने वाली संस्था का नाम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) संगठन का नाम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल (EMRS) पद का नाम प्रिंसिपल, PGT, TGT, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट परीक्षा का नाम EMRS स्टाफ सेलेक्शन एग्जाम (ESSE) - 2025 परीक्षा तिथि 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 परीक्षा का प्रकार ऑफलाइन कुल रिक्त पदों की संख्या 7267 आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in और emrs.tribal.gov.in, examinationservices.nic.in emrs tribal gov in admit card 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग के लिए परीक्षा शेड्यूल उम्मीदवार अपनी ईएमआरएस टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा 2025 का विस्तृत शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंसिपल, PGT, TGT, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट पदों के लिए परीक्षा तिथि और शिफ्ट का समय नीचे दी गई तालिका में देखें।

पद परीक्षा तिथि समय प्रिंसिपल, अकाउंटेंट 13 दिसंबर 2025 2:30 बजे से 4:30 बजे तक PGT 14 दिसंबर 2025 9:00 बजे से 11:30 बजे तक TGT, मिसलेनियस टीचर 14 दिसंबर 2025 2:30 बजे से 5:00 बजे तक हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स 21 दिसंबर 2025 9:00 बजे से 11:00 बजे तक जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट 21 दिसंबर 2025 2:30 बजे से 4:30 बजे तक EMRS Admit Card 2025 Official Website क्या है? EMRS STAFF SELECTION EXAMINATION-2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ऑफिशियल वेबसाइट है: emrs.tribal.gov.in और nests.tribal.gov.in। उम्मीदवार इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। EMRS Teaching & Non-Teaching Admit Card 2025 Download Link [Active] EMRS एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक रूप से nests.tribal.gov.in और emrs.tribal.gov.in, nests.tribal.gov.in, examinationservices.nic.in पर एक्टिव हो चुका है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके EMRS STAFF SELECTION EXAMINATION-2025 एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा स्थान, तारीख और महत्वपूर्ण निर्देश शामिल होते हैं।इसलिए सभी विवरणों को ध्यान से चेक करें और गलती मिलने पर इसकी शिकायत करें।