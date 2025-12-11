WBCHSE HS Exam 2026: Timetable Released for Annual, Semester 4 and Semester 3 Supplementary Exam

Key Points
- WBCHSE to conduct class 12 annual exam from February 12 to 27, 2026
- The WB HS semester 4 and semester 3 supplementary exams to be held from February 12 to 27, 2026
- WB HS Class 12 exams to be held in morning and afternoon sessions
WBCHSE HS Exam Routine 2026: The West Bengal Council of Higher Secondary Education has released the WB HS exam routine 2026. The timetable PDF has been issued for the annual examinations. Along with the annual exams, the board has also issued the dates for WB HS Semester 3 and Semester 3 Supplementary exam 2026. Candidates can check the timetable PDF for all three exams here. According to the schedule released, the WB HS Class 12 exam 2026 will be conducted from February 12 to 27, 2026. Along with the annual board exams, the Semester 4 and Semester 4 supplementary exams will also be conducted during the same time. While the WB HS 2026 annual exam will be held from 10:00 am to 1:15 pm the semester 4 exam will be conducted from 10:00 am to 12:00 noon and the semester 3 supplementary exam will be held from 01:00 pm to 02:15 pm. Candidates can check the exam schedule on the official website.
Routine of Supplementary Examination of Semester III (Higher Secondary Examination 2026)
Time & Duration:
01:00 PM to 02:15 PM (1 hour 15 minutes) for all subjects
Except all Vocational Subjects, Visual Arts and Music: 01:00 PM to 01:45 PM (45 minutes)
|Date
|Day
|Subjects
|12.02.2026
|Thursday
|English (A), Hindi (A), Nepali (A), Urdu, Bengali, Santhali (A)
|13.02.2026
|Friday
|English (B), Alternative English, Bengali (B), Hindi (B), Nepali (B)
|17.02.2026
|Tuesday
|Physics, Nutrition, Education, Accountancy
|18.02.2026
|Wednesday
|Health Care, Automobile, Organised Retailing, Security, IT & ITeS, Electronics, Tourism & Hospitality, Plumbing, Construction, Apparel, Beauty & Wellness, Agriculture (AGLV), Power, Banking Financial Service & Insurance, Food Processing, Telecom — All Vocational Subjects
|19.02.2026
|Thursday
|Mathematics, Agriculture (AGRI), Journalism & Mass Communication, Sanskrit, Persian, Arabic
|20.02.2026
|Friday
|Biological Science, Political Science, Costing & Taxation
|21.02.2026
|Saturday
|Statistics, Psychology, Commercial Law & Preliminaries of Auditing, History
|23.02.2026
|Monday
|Chemistry, Geography, Human Development & Resource Management, Business Studies
|24.02.2026
|Tuesday
|Philosophy
|25.02.2026
|Wednesday
|Economics, Anthropology, Science of Well Being, Applied Artificial Intelligence
|26.02.2026
|Thursday
|Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Science, Sociology
|27.02.2026
|Friday
|Computer Science, Modern Computer Application, Environmental Studies, Health & Physical Education, Music, Visual Arts
WBCHSE Supplementary Examination – 2026 (Semester IV)
Time & Duration:
10:00 AM – 12:00 Noon (2 hours)
Except All Vocational Subjects, Visual Arts and Music:
10:00 AM – 11:15 AM (1 hour 15 minutes)
|Date
|Day
|Subjects
|12.02.2026
|Thursday
|English (A), Hindi (A), Nepali (A), Urdu, Bengali, Santhali (A)
|13.02.2026
|Friday
|English (B), Alternative English, Bengali (B), Hindi (B), Nepali (B)
|17.02.2026
|Tuesday
|Physics, Nutrition, Education, Accountancy
|18.02.2026
|Wednesday
|Health Care, Automobile, Organised Retailing, Security, IT & ITeS, Electronics, Tourism & Hospitality, Plumbing, Construction, Apparel, Beauty & Wellness, Agriculture (AGLV), Power, Banking Financial Services & Insurance, Food Processing, Telecom — All Vocational Subjects
|19.02.2026
|Thursday
|Mathematics, Agriculture (AGRI), Journalism & Mass Communication, Sanskrit, Persian, Arabic
|20.02.2026
|Friday
|Biological Science, Political Science, Costing & Taxation
|21.02.2026
|Saturday
|Statistics, Psychology, Commercial Law & Preliminaries of Auditing, History
|23.02.2026
|Monday
|Chemistry, Geography, Human Development & Resource Management, Business Studies
|24.02.2026
|Tuesday
|Philosophy
|25.02.2026
|Wednesday
|Economics, Anthropology, Science of Well Being, Applied Artificial Intelligence
|26.02.2026
|Thursday
|Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Science, Sociology
|27.02.2026
|Friday
|Computer Science, Modern Computer Application, Environmental Studies, Health & Physical Education, Music, Visual Arts
WBCHSE Class 12 Routine 2026 Old Yearly/ Annual System
Higher Secondary Examination 2026 (Under Old Yearly/Annual System)
Time & Duration:
10:00 AM to 01:15 PM (3 hours 15 minutes)
Except Health & Physical Education, Visual Arts, and Music:
10:00 AM to 12:00 Noon (2 hours)
|Date
|Day
|Subjects
|12.02.2026
|Thursday
|Bengali (A), English (A), Hindi (A), Nepali (A), Urdu, Punjabi, Santhali, Odia, Telugu, Gujarati
|13.02.2026
|Friday
|English (B), Bengali (B), Hindi (B), Nepali (B), Alternative English
|17.02.2026
|Tuesday
|Physics, Nutrition, Education, Accountancy
|18.02.2026
|Wednesday
|Health Care, Automobile, Organised Retailing, Security, IT & ITeS, Electronics, Tourism & Hospitality, Plumbing, Construction, Apparel, Beauty & Wellness, Agriculture, Power — All Vocational Subjects
|19.02.2026
|Thursday
|Mathematics, Psychology, Anthropology, Agronomy, History
|20.02.2026
|Friday
|Biological Science, Business Studies, Political Science
|21.02.2026
|Saturday
|Statistics, Geography, Costing & Taxation, Home Management & Family Resource Management
|23.02.2026
|Monday
|Chemistry, Journalism & Mass Communication, Sanskrit, Persian, Arabic, French
|24.02.2026
|Tuesday
|Economics
|25.02.2026
|Wednesday
|Computer Science, Modern Computer Application, Artificial Intelligence, Data Science, Environmental Studies, Health & Physical Education, Music, Visual Arts
|27.02.2026
|Friday
|Commercial Law & Preliminaries of Auditing
Comments
All Comments (0)
Join the conversation