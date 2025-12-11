EMRS Admit Card 2025
WBCHSE HS Exam 2026: Timetable Released for Annual, Semester 4 and Semester 3 Supplementary Exam

Sherin Tressa Tomy
By Sherin Tressa Tomy
Dec 11, 2025, 09:24 IST

West Bengal Board has issued the timetable PDF for HS Examination 2026 old yearly/ annual system, semester 4 and semester 3 supplementary exam. Candidates can check the exam timing, subject-wise schedule here

WB HS Exam Routine 2026 Out
Key Points

  • WBCHSE to conduct class 12 annual exam from February 12 to 27, 2026
  • The WB HS semester 4 and semester 3 supplementary exams to be held from February 12 to 27, 2026
  • WB HS Class 12 exams to be held in morning and afternoon sessions

WBCHSE HS Exam Routine 2026: The West Bengal Council of Higher Secondary Education has released the WB HS exam routine 2026. The timetable PDF has been issued for the annual examinations. Along with the annual exams, the board has also issued the dates for WB HS Semester 3 and Semester 3 Supplementary exam 2026. Candidates can check the timetable PDF for all three exams here. According to the schedule released, the WB HS Class 12 exam 2026 will be conducted from February 12 to 27, 2026. Along with the annual board exams, the Semester 4 and Semester 4 supplementary exams will also be conducted during the same time. While the WB HS 2026 annual exam will be held from 10:00 am to 1:15 pm the semester 4 exam will be conducted from 10:00 am to 12:00 noon and the semester 3 supplementary exam will be held from 01:00 pm to 02:15 pm. Candidates can check the exam schedule on the official website. 

Routine of Supplementary Examination of Semester III (Higher Secondary Examination 2026)

Time & Duration:
01:00 PM to 02:15 PM (1 hour 15 minutes) for all subjects
Except all Vocational Subjects, Visual Arts and Music: 01:00 PM to 01:45 PM (45 minutes)

DateDaySubjects
12.02.2026 Thursday English (A), Hindi (A), Nepali (A), Urdu, Bengali, Santhali (A)
13.02.2026 Friday English (B), Alternative English, Bengali (B), Hindi (B), Nepali (B)
17.02.2026 Tuesday Physics, Nutrition, Education, Accountancy
18.02.2026 Wednesday Health Care, Automobile, Organised Retailing, Security, IT & ITeS, Electronics, Tourism & Hospitality, Plumbing, Construction, Apparel, Beauty & Wellness, Agriculture (AGLV), Power, Banking Financial Service & Insurance, Food Processing, Telecom — All Vocational Subjects
19.02.2026 Thursday Mathematics, Agriculture (AGRI), Journalism & Mass Communication, Sanskrit, Persian, Arabic
20.02.2026 Friday Biological Science, Political Science, Costing & Taxation
21.02.2026 Saturday Statistics, Psychology, Commercial Law & Preliminaries of Auditing, History
23.02.2026 Monday Chemistry, Geography, Human Development & Resource Management, Business Studies
24.02.2026 Tuesday Philosophy
25.02.2026 Wednesday Economics, Anthropology, Science of Well Being, Applied Artificial Intelligence
26.02.2026 Thursday Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Science, Sociology
27.02.2026 Friday Computer Science, Modern Computer Application, Environmental Studies, Health & Physical Education, Music, Visual Arts

WBCHSE Supplementary Examination – 2026 (Semester IV)

Time & Duration:
10:00 AM – 12:00 Noon (2 hours)
Except All Vocational Subjects, Visual Arts and Music:
10:00 AM – 11:15 AM (1 hour 15 minutes)

DateDaySubjects
12.02.2026 Thursday English (A), Hindi (A), Nepali (A), Urdu, Bengali, Santhali (A)
13.02.2026 Friday English (B), Alternative English, Bengali (B), Hindi (B), Nepali (B)
17.02.2026 Tuesday Physics, Nutrition, Education, Accountancy
18.02.2026 Wednesday Health Care, Automobile, Organised Retailing, Security, IT & ITeS, Electronics, Tourism & Hospitality, Plumbing, Construction, Apparel, Beauty & Wellness, Agriculture (AGLV), Power, Banking Financial Services & Insurance, Food Processing, Telecom — All Vocational Subjects
19.02.2026 Thursday Mathematics, Agriculture (AGRI), Journalism & Mass Communication, Sanskrit, Persian, Arabic
20.02.2026 Friday Biological Science, Political Science, Costing & Taxation
21.02.2026 Saturday Statistics, Psychology, Commercial Law & Preliminaries of Auditing, History
23.02.2026 Monday Chemistry, Geography, Human Development & Resource Management, Business Studies
24.02.2026 Tuesday Philosophy
25.02.2026 Wednesday Economics, Anthropology, Science of Well Being, Applied Artificial Intelligence
26.02.2026 Thursday Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Science, Sociology
27.02.2026 Friday Computer Science, Modern Computer Application, Environmental Studies, Health & Physical Education, Music, Visual Arts

WBCHSE Class 12 Routine 2026 Old Yearly/ Annual System

Higher Secondary Examination 2026 (Under Old Yearly/Annual System)

Time & Duration:
10:00 AM to 01:15 PM (3 hours 15 minutes)
Except Health & Physical Education, Visual Arts, and Music:
10:00 AM to 12:00 Noon (2 hours)

DateDaySubjects
12.02.2026 Thursday Bengali (A), English (A), Hindi (A), Nepali (A), Urdu, Punjabi, Santhali, Odia, Telugu, Gujarati
13.02.2026 Friday English (B), Bengali (B), Hindi (B), Nepali (B), Alternative English
17.02.2026 Tuesday Physics, Nutrition, Education, Accountancy
18.02.2026 Wednesday Health Care, Automobile, Organised Retailing, Security, IT & ITeS, Electronics, Tourism & Hospitality, Plumbing, Construction, Apparel, Beauty & Wellness, Agriculture, Power — All Vocational Subjects
19.02.2026 Thursday Mathematics, Psychology, Anthropology, Agronomy, History
20.02.2026 Friday Biological Science, Business Studies, Political Science
21.02.2026 Saturday Statistics, Geography, Costing & Taxation, Home Management & Family Resource Management
23.02.2026 Monday Chemistry, Journalism & Mass Communication, Sanskrit, Persian, Arabic, French
24.02.2026 Tuesday Economics
25.02.2026 Wednesday Computer Science, Modern Computer Application, Artificial Intelligence, Data Science, Environmental Studies, Health & Physical Education, Music, Visual Arts
27.02.2026 Friday Commercial Law & Preliminaries of Auditing
