CBSE Board Exam 2026: 10वीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर पैटर्न में हुए बदलाव, नई गाइडलाइंस ने बदला फॉर्मेट

10th Exam Pattern Change: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2026 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने छात्रों के पेपर पैटर्न में बदलाव की घोषणा करी। साथ ही, बोर्ड ने कई नई गाइडलाइन भी जारी की है। यह बदलाव मुख्य रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर और आंसर लिखने के फॉर्मेट में लागू होगा। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए यह कदम उठाया है।

इसके अलावा बोर्ड ने री-चेकिंग या री-वैल्यूएशन के मामले के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है, कि वे बदले हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथ ही, सभी छात्र ध्यान में रखें की छोटी सी गलती भी आपके माक्स कटवा सकती है।

सेक्शन-वाइज आंसर लिखना हुआ जरूरी

CBSE ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर अब सेक्शन में विभाजित होंगे और छात्रों को अपनी आंसर शीट में भी उन्हीं सेक्शन को बनाकर आंसर लिखना होगा।