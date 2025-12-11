CBSE Board Exam 2026: 10वीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर पैटर्न में हुए बदलाव, नई गाइडलाइंस ने बदला फॉर्मेट

10th Exam Pattern Change: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2026 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने छात्रों के पेपर पैटर्न में बदलाव की घोषणा करी। साथ ही, बोर्ड ने कई नई गाइडलाइन भी जारी की है। यह बदलाव मुख्य रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर और आंसर लिखने के फॉर्मेट में लागू होगा। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
इसके अलावा बोर्ड ने री-चेकिंग या री-वैल्यूएशन के मामले के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है, कि वे बदले हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथ ही, सभी छात्र ध्यान में रखें की छोटी सी गलती भी आपके माक्स कटवा सकती है।
सेक्शन-वाइज आंसर लिखना हुआ जरूरी
CBSE ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर अब सेक्शन में विभाजित होंगे और छात्रों को अपनी आंसर शीट में भी उन्हीं सेक्शन को बनाकर आंसर लिखना होगा।
10वीं के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में बदलाव
CBSE बोर्ड ने 10वीं कक्षा के विज्ञान सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को तीन सेक्शन में विभाजित किया है। वहीं, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को चार सेक्शन में विभाजित किया है। दिए गए सेक्शन के क्वेश्चन का आंसर न देने पर छात्रों के मार्क्स भी कट सकते है।
विज्ञान का नया पेपर पैटर्न
विज्ञान का क्वेश्चन पेपर तीन मुख्य सेक्शन में विभाजित किया गया है, जो सब्जेक्ट के उप-भागों पर आधारित होंगे।
|सेक्शन
|सब्जेक्ट एरिया
|सेक्शन 'ए'
|जीव विज्ञान
|सेक्शन 'बी'
|रसायन विज्ञान
|सेक्शन 'सी'
|भौतिक विज्ञान
सामाजिक विज्ञान का नया पेपर पैटर्न
सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर चार अलग-अलग सेक्शन में विभाजित किया गया है, जो इसके मुख्य घटकों पर आधारित होंगे।
|सेक्शन
|सब्जेक्ट एरिया
|सेक्शन 'ए'
|इतिहास
|सेक्शन 'बी'
|भूगोल
|सेक्शन 'सी'
|राजनीति विज्ञान
|सेक्शन 'डी'
|अर्थशास्त्र
मूल्यांकन संबंधी सख्त निर्देश
CBSE बोर्ड ने छात्रों और टीचर्स दोनों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह जानने के लिए नीचे दिए पॉइंट्स को देखें।
- सेक्शन बनाना जरूरी: छात्रों को एग्जाम शुरू करने से पहले अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर के अनुसार, स्पष्ट रूप से लेबल किए गए सेक्शन बनाने होंगे।
- आंसर को न मिलाएं: किसी भी सेक्शन के आंसर को दूसरे सेक्शन में नहीं लिखना है।
- रिजल्ट: CBSE ने नोटिस में छात्रों को कहा कि यदि कोई भी छात्र किसी भी आंसर को गलत सेक्शन में लिखता है, तो उन आंसरो को माक्स नहीं दिए जाएंगे।
बहुविकल्पीय प्रश्नों का अलग बॉक्स
बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए अब आंसर शीट में अलग से बॉक्स या फॉर्मेट दिए जाएंगे, जिन्हें छात्रों को आंसर केवल उन्हीं बॉक्स में लिखना होगा। बोर्ड अपनी नई गाइडलाइन में ‘कहां लिखना है’ के साथ-साथ ‘कैसे लिखना है’ पर ज्यादा जोर देगी।
