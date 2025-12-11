Bihar DEled Syllabus 2026: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

Bihar DEled Syllabus 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड परीक्षा 2026 प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की है, इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 से 24 दिसम्बर तक चलेगी. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक कर सकते हैं. परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग के प्रश्न पूंछे जायेंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना जरुरी है.
Bihar DEled Syllabus 2026: हाईलाइट्स
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज से बिहार डीएलएड परीक्षा 2026 प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर रही है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस पेज से चेक कर सकते हैं-
|
परीक्षा का नाम
|
डीएलएड 2 वर्षीय कार्यक्रम
|
निकाय
|बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
|
आवेदन शुरू होने की तिथि
|
11 दिसम्बर 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
24 दिसम्बर
|
कार्यक्रम की अवधि
|
2 वर्ष
|
आवेदन का मोड
|
ऑनलाइन
|
परीक्षा का मोड
|
ऑफ़ लाइन
|
पात्रता
|
10+2
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
https://biharboardonline.com/
Bihar DEled 2026: एग्जाम पैटर्न
बिहार डीएलएड परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और रीजनिंग के 120 प्रश्न पूंछे जायेंगे जो 120 अंकों के होंगे.
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
सामान्य हिंदी / उर्दू
|
25
|
25
|
सामान्य इंग्लिश
|
20
|
20
|
गणित
|
25
|
25
|
विज्ञान
|
20
|
20
|
सामाजिक अध्ययन
|
20
|
20
|
रीजनिंग
|
10
|
10
|
कुल
|
120
|
120
Bihar DElEd Syllabus 2025
बिहार DElEd प्रवेश परीक्षा में कुल 6 सब्जेक्ट से संबधित प्रश्न पूंछे जाते हैं -
- सामान्य हिंदी/उर्दू
- गणित
- विज्ञान
- सामाजिक अध्ययन
- सामान्य अंग्रेजी
- लॉजिकल व एनालिटिकल रीजनिंग।
परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय के सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल जानकारी रखनी चाहिए। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में बिहार DElEd परीक्षा का विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं।
|विषय
|डिटेल टॉपिक
|सामान्य हिंदी
|
|सामान्य अंग्रेजी
|
|सामाजिक अध्ययन
|
|विज्ञान
|
|गणित
|
|लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग
|
