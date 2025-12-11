EMRS Admit Card 2025 OUT
Bihar DEled Syllabus 2026: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

By Sonal Mishra
Dec 11, 2025, 15:55 IST

Bihar DEled Syllabus 2026: बिहार डीएलएड प्रवेश 2026 की अधिसूचना जारी हो गई है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज यानी 11 दिसम्बर से 24 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं. जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं वे परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक कर सकते हैं.

Bihar DEled Syllabus 2026:  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड परीक्षा 2026 प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की है, इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 से 24 दिसम्बर तक चलेगी.  जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक कर सकते हैं. परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग के प्रश्न पूंछे जायेंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना जरुरी है.       

 Bihar DEled Syllabus 2026: हाईलाइट्स 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज से बिहार डीएलएड परीक्षा 2026 प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर रही है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस पेज से चेक कर सकते हैं-   

परीक्षा का नाम 

डीएलएड 2 वर्षीय कार्यक्रम   

निकाय 

 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) 

आवेदन शुरू होने की तिथि 

11 दिसम्बर 2025  

आवेदन की अंतिम तिथि 

24 दिसम्बर 

कार्यक्रम की अवधि 

2 वर्ष 

आवेदन का मोड 

ऑनलाइन 

परीक्षा का मोड 

ऑफ़ लाइन 

पात्रता 

10+2  

ऑफिसियल वेबसाइट 

https://biharboardonline.com/

Bihar DEled 2026: एग्जाम पैटर्न 

बिहार डीएलएड परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और रीजनिंग के 120 प्रश्न पूंछे जायेंगे जो 120 अंकों के होंगे.         

विषय 

प्रश्नों की संख्या 

अंक 

सामान्य हिंदी / उर्दू 

25 

25 

सामान्य इंग्लिश 

20 

20 

गणित 

25 

25 

विज्ञान 

20 

20 

सामाजिक अध्ययन 

20 

20 

रीजनिंग 

10 

10 

कुल 

120 

120 

Bihar DElEd Syllabus 2025

बिहार DElEd प्रवेश परीक्षा में कुल 6 सब्जेक्ट से संबधित प्रश्न पूंछे जाते हैं  - 

  • सामान्य हिंदी/उर्दू
  • गणित
  • विज्ञान 
  • सामाजिक अध्ययन
  • सामान्य अंग्रेजी 
  • लॉजिकल व एनालिटिकल रीजनिंग। 

परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय के सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल जानकारी रखनी चाहिए। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में बिहार DElEd परीक्षा का विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं।

विषय डिटेल टॉपिक 
सामान्य हिंदी
  • संधि (प्रकार सहित)
  •  समास (रचना और प्रकार)
  •  पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द
  •  संक्षेपण
  • साहित्यशास्त्र (शब्द-शक्ति, व्यंजना)
  •  छंद (वार्णिक छंद, काव्य-गुण, रस)
  •  मुहावरे और लोकोक्तियाँ
  •  वाक्य-शुद्धि
  •  पदबंध
  • वाच्य एवं भेद
  • वाक्य-प्रकार
  •  अलंकार (उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास)
सामान्य अंग्रेजी
  • Sequence of Tenses
  •  Reported Speech
  •  Phrasal Verbs
  •  Conditional Clauses
  • Subject-Verb Agreement
  • Synthesis Using Cohesive Devices
  • Phrases and Idioms
  •  Punctuation Marks (semicolon, colon, dash, hyphen, brackets, exclamation), Prepositions
  •  Use of Non-Finite
  •  Passive Voice
सामाजिक अध्ययन
  • भौगोलिक खोजें और परिणाम, 
  • रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति
  •  भारत के पड़ोसी देश
  •  इंडो-चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन
  • आदिवासी नेताओं द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध
  •  कृषि और कृषक समाज
  • शहरीकरण
  • व्यापार और वैश्वीकरण
  • राष्ट्र संघ
  •  यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास
  •  पोलैंड/हंगरी/इटली/जर्मनी/ग्रीस आंदोलन
  •  समाजवाद और साम्यवाद
  •  संसाधन
  •  भारत में राष्ट्रवाद (1914-1930)
  •  अर्थव्यवस्था और आजीविका
  •  प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव
  •  जनसंख्या
  •  प्रेस/संस्कृति/राष्ट्रवाद
  •  भूगोल
विज्ञान
  • प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन
  • पोषण 
  • जेनेटिक और इवोल्यूशन
  • इलेक्ट्रिक सर्किट
  • चुम्बक 
  • प्रकाश 
  • ऊष्मा 
  • संघनन 
  • ठोस ,तरल , गैस
  • फोर्स और मोशन
  • कार्य, शक्ति और बल 
  • आर्किमिडीज का प्रिंसिपल
  • ध्वनि 
  • प्राकृतिक संसाधन 
  • वायु, जल  और मृदा प्रदूषण 
  • एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर
  • एनिमल्स और प्लांट्स में डायवर्सिटी
  • कोशिका 
  • मानव शरीर 
  • प्लांट और एनिमल टिशू का फंक्शन
  • बैक्टीरिया, वायरस
  • वेलोसिटी
  • एसिड, बेस और सॉल्ट
  • हमारा एनवायरनमेंट सोशल स्टडीज़
  • इतिहास 
  • भूगोल 
  • राजनैतिक विज्ञान 
  • समाजशास्त्र 
गणित
  • संख्या पैटर्न
  •  त्रिकोणमिति
  •  द्विघात समीकरण
  •  क्षेत्रमिति
  •  सांख्यिकी
  •  बिजनेस गणित (CI, SI, डिस्काउंट)
  •  बीजगणित
  •  ज्यामिति (2D और 3D)
लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग
  • एनालॉजी 
  • वर्गीकरण
  •  अल्फाबेट टेस्ट सीरीज
  •  लॉजिकल वेन डायग्राम
  •  कोडिंग-डिकोडिंग
  •  ब्लड रिलेशन
  •  डायरेक्शन सेंस टेस्ट
  •  अरिथमेटिकल रीजनिंग
  •  रैंकिंग और टाइम
  •  मिसिंग कैरेक्टर नंबर
  •  सिटिंग अरेंजमेंट
  •  सीक्वेंस टेस्ट
  • मैथमेटिकल ऑपरेशन्स

                 

