RBSE Board Exam Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं की डेटशीट जल्द जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

Dec 11, 2025, 17:54 IST

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 12 फरवरी से 12 मार्च तक होने की डेट्स जारी कर दी है। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक करें।

RBSE Board Exam Date Sheet 2026 Soon
राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं (सेकेंडरी) और 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट्स की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब छात्र बेसब्री से सब्जेक्ट की डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर डेटशीट जारी करने वाला है। 

मुख्य एग्जाम की डेट्स घोषित

राजस्थान बोर्ड ने 4 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण घोषणा में बताया था कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बोर्ड एग्जाम कब से कब तक चलेंगे।

कक्षा एग्जाम शुरू होने की डेट  परीक्षा खत्म होने की डेट 
10वीं  12 फरवरी 2026 12 मार्च 2026
12वीं  12 फरवरी 2026  12 मार्च 2026

प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल

थ्योरी एग्जाम से पहले, बोर्ड 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित करेगा।

कक्षा 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम 2026

  • जनवरी 2026 (15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच) हो सकते हैं। 
  • रेगुलर छात्रों के लिए आमतौर पर उनके होम सेंटर में आयोजित की जाती हैं।
  • परीक्षा का समय डेटशीट के साथ जारी होगी।

RBSE 10वीं-12वीं डेट शीट 2026 कैसे डाउनलोड करें?

डेटशीट जारी होने के बाद, छात्र राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे आसानी से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "News Updates" या "Board Main Exam. 2026" सेक्शन को खोजें।
  3. यहां आपको "RBSE Senior Secondary (12th) Exam Date Sheet 2026" या "RBSE Secondary (10th) Exam Date Sheet 2026" का लिंक मिलेगा।
  4. लिंक पर क्लिक करें।
  5. टाइम टेबल PDF फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  6. एग्जाम की डेट्स चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लें।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि अगले एकेडमिक वर्ष (2026-27) से बोर्ड एग्जाम साल में दो बार हुआ करेंगे। पहली RBSE बोर्ड एग्जाम सभी छात्रों के लिए जरूरी होगी, जबकि दूसरी ऑप्शनल होगी।

