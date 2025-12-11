RBSE Board Exam Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं की डेटशीट जल्द जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं (सेकेंडरी) और 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट्स की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब छात्र बेसब्री से सब्जेक्ट की डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर डेटशीट जारी करने वाला है।

मुख्य एग्जाम की डेट्स घोषित

राजस्थान बोर्ड ने 4 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण घोषणा में बताया था कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बोर्ड एग्जाम कब से कब तक चलेंगे।

कक्षा एग्जाम शुरू होने की डेट परीक्षा खत्म होने की डेट 10वीं 12 फरवरी 2026 12 मार्च 2026 12वीं 12 फरवरी 2026 12 मार्च 2026

प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल

थ्योरी एग्जाम से पहले, बोर्ड 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित करेगा।

कक्षा 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम 2026