Dec 10, 2025, 15:02 IST

 EMRS Admit Card 2025:  ईएमआरएस परीक्षा के एडमिट कार्ड कल 11 दिसम्बर को जारी किये जायेंगे. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 21 दिसम्बर को किया जाना है. इस रिक्ति के जरिये 7,267 पदों पर भर्ती की जानी है.     


EMRS Admit Card 2025 LIVE: कल जारी होंगे ईएमआरएस परीक्षा के एडमिट कार्ड, जानें किस LINK से कर सकेंगे Download

HIGHLIGHTS

  • EMRS Admit Card 2025 कल यानी 11 दिसम्बर को होंगे जारी, 7 हजार से अधिक टीचिंग ओ नॉन टीचिंग पदों पर होनी है भर्ती
  • www.emrs.tribal.gov.in से उम्मीदवार डाउनलोड कर सकेंगे अपने एडमिट कार्ड, इस पेज पर भी शेयर किया जाएगा लिंक
  • परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 21 दिसम्बर को किया जाना है, ऑफ लाइन मोड में होगा एग्जाम

 EMRS Admit Card 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) की टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल 11 दिसंबर 2025 को NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in पर जारी किया जाएगा।  परीक्षा का आयोजन 13 दिसम्बर, 14 दिसम्बर और 21 दिसम्बर को किया जाना है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे. वे अपना एडमिट कार्ड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।  

 EMRS Admit Card 2025 Download Link


LIVE UPDATES
  • Dec 10, 2025, 15:02 IST

    EMRS Admit Card 2025: पदों का विवरण

    • प्रिंसिपल- 225
    • पोस्ट ग्रेजुएट टीचर- 1460
    • ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर- 3962
    • हॉस्टल वार्डन (पुरुष और महिला)- 635
    • महिला स्टाफ नर्स- 550
    • अकाउंटेंट- 61
    • जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA)- 228
    • लैब अटेंडेंट- 146
  • Dec 10, 2025, 14:35 IST

    EMRS Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

    •  NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट पर "कैंडिडेट लॉगिन" या ऐसा ही कोई सेक्शन देखें।
    • आपको शायद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर, साथ ही अपना पासवर्ड या जन्मतिथि देनी होगी, जैसा आपके एडमिशन सर्टिफिकेट पर लिखा है।
    • सही डिटेल्स के साथ सक्सेसफुली लॉग इन करने के बाद, आपको अपना NESTS EMRS एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगा। PDF फॉर्मेट में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करें।
    • अपना EMRS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के बाद, पक्का करें कि आप उसका क्लियर प्रिंटआउट ले लें।
  • Dec 10, 2025, 13:02 IST

    EMRS Admit Card 2025: जानें क्या है परीक्षा का शेड्यूल

    परीक्षा का नाम 

    तिथि 

    समय 

    प्रिंसिपल, अकाउंटेंट

    13 दिसंबर 2025

    दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक

    PGT

    14 दिसंबर 2025

    सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक

    TGT और मिसलेनियस टीचर

    14 दिसंबर 2025

    दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक

    हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स

    21 दिसंबर 2025

    सुबह 9 बजे से 11 बजे तक

    जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट

    21 दिसंबर 2025

    दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक
  • Dec 10, 2025, 12:23 IST

    EMRS Admit Card 2025: ओवरव्यू

    आर्गेनाइजेशन

    एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS)

    परीक्षा करवाने वाला निकाय 

    नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS)

    परीक्षा का नाम 

    EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE)- 2025

    परीक्षा का मोड 

    ऑफलाइन [OMR बेस्ड]

    रिक्तियों की संख्या 

    7267

    ऑफिसियल वेबसाइट 

    www.emrs.tribal.gov.in

परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवारों ने किया है आवेदन 

