EMRS Admit Card 2025 LIVE: कल जारी होंगे ईएमआरएस परीक्षा के एडमिट कार्ड, जानें किस LINK से कर सकेंगे Download

EMRS Admit Card 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) की टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल 11 दिसंबर 2025 को NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in पर जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 13 दिसम्बर, 14 दिसम्बर और 21 दिसम्बर को किया जाना है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे. वे अपना एडमिट कार्ड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
