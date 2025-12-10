UPSSSC PET Result 2025 Revised Link: यूपी पीईटी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट upsssc.gov.in पर जारी, यहां चेक करें Marks, स्कोरकार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

उम्मीदवार अपना UPSSSC PET रिजल्ट और स्कोर कार्ड (मार्क्स) 2025 ऊपर दिए गए लिंक से या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC PET Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर रिवाइज्ड UPSSSC PET रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 6 और 7 सितंबर 2025 को राज्यभर के 48 जिलों के 1479 केंद्रों पर आयोजित UPSSSC प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) 2025 में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट दोबारा चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार अपडेटेड मार्क्स और स्कोरकार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उनका रिजल्ट संशोधित (revised) हुआ है या नहीं।

स्टेप 2- फिर होमपेज पर, “Results” आइकन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें और फिर “Login to your dashboard” चुनें।

स्टेप 3- अब 01-Exam/2025 – Preliminary Eligibility Test (PET) 2025 के लिए अपना रिवाइज्ड रिजल्ट देखने के लिए अपने लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड) दर्ज करे।

स्टेप 4- आपका रिवाइज्ड रिजल्ट, स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, अपने मार्क्स चेक करें और डाउनलोड करें।

UPSSSC PET रिजल्ट 2025 के बाद क्या?

PET पास करने वाले उम्मीदवार अपनी मेरिट के आधार पर पोस्ट-स्पेसिफिक मेन्स एग्जाम (जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड आदि) में आवेदन कर सकते हैं। मेन्स परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को अंत में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।

UP PET 2025 स्कोरकार्ड की वैलिडिटी

PET पास करने वाले उम्मीदवारों को एक स्कोरकार्ड मिलेगा, जो जारी होने की तारीख से 1 साल तक वैलिड रहेगा। इस अवधि में वे UPSSSC की किसी भी ग्रुप B और C भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। PET सर्टिफिकेट ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।