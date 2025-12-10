Gujarat Police SI Salary 2025: गुजरात पुलिस SI इन-हैंड सैलरी और सुविधाएं

Gujarat Police SI Salary 2025: गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड आधिकारिक तौर पर गुजरात पुलिस SI की सैलरी और जॉब प्रोफाइल तय करता है। गुजरात पुलिस SI परीक्षा की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार को इन जानकारियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर में मूल वेतन और कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं। जॉब प्रोफाइल यह बताता है कि नियुक्ति के बाद चुने गए Candidates को कौन-कौन सी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मौजूदा वेतन नियमों के अनुसार, गुजरात पुलिस SI का पे-स्केल 5200 रुपये से 20,200 रुपये तक है। SI पद के लिए ग्रेड पे 2800 रुपये है। फिक्स्ड पे की अवधि के दौरान, Candidates को हर महीने 31,340 रुपये मिलते हैं। सभी चुने गए सब-इंस्पेक्टरों को पूरे लाभ और स्थायी नियुक्ति पाने से पहले 5 साल की प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होती है। गुजरात पुलिस SI सैलरी 2025 गुजरात पुलिस SI सैलरी 2025 को इस तरह से बनाया गया है कि नए नियुक्त अधिकारियों को स्थिरता और तरक्की दोनों मिलें। गुजरात सरकार के नियमों के अनुसार, चुने गए सब-इंस्पेक्टर पहले पांच साल तक फिक्स्ड-पे सिस्टम पर काम करते हैं। इस दौरान, उन्हें बिना पूरे भत्तों के एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है। प्रोबेशन अवधि पूरी करने के बाद, उन्हें नियमित 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में शामिल कर लिया जाता है। स्थायी होने पर, उन्हें 7वें CPC के तहत लेवल 6 का पे-स्केल मिलता है। पे-बैंड 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक होता है और शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये होता है। इसके बाद SI सभी मानक भत्तों और सालाना वेतन वृद्धि के भी हकदार हो जाते हैं। इससे उनकी सैलरी में लगातार बढ़ोतरी होती है और बेहतर वित्तीय लाभ मिलते हैं।

गुजरात पुलिस सैलरी स्ट्रक्चर 2025 गुजरात पुलिस विभाग एक व्यवस्थित सैलरी सिस्टम प्रदान करता है। इसमें पहले एक फिक्स्ड पे की अवधि होती है और उसके बाद एक नियमित पे-स्केल लागू होता है। नीचे दी गई टेबल में पहले पांच साल और उसके बाद नियमित पे-स्केल पर रखे जाने वाले अधिकारी की सैलरी का विवरण दिया गया है। पहले 5 वर्षों के दौरान सैलरी (फिक्स्ड पे) नीचे दी गई टेबल में देखें कि गुजरात पुलिस के अधिकारियों को अपने फिक्स्ड-पे अवधि के पहले पांच वर्षों के दौरान कितनी सैलरी मिलती है: निश्चित मासिक वेतन ₹44,900 शुरुआती पांच वर्षों के दौरान सैलरी लगभग एक जैसी रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड-पे की अवधि में ज्यादातर भत्ते और अतिरिक्त लाभ नहीं दिए जाते हैं। 5 साल बाद सैलरी (नियमित वेतन संरचना) एक बार पांच साल की फिक्स्ड-पे अवधि पूरी हो जाने के बाद, अधिकारी नियमित पे-स्केल पर आ जाते हैं, जैसा कि नीचे दी गई टेबल में दिखाया गया है।

विवरण राशि (लगभग) मूल वेतन ₹35,400 महंगाई भत्ता (42%–46%) ₹14,868 – ₹16,284 एचआरए (8%–24%) ₹2,832 – ₹8,496 परिवहन भत्ता और अन्य भत्ते ₹2,000 – ₹4,000 सकल मासिक वेतन ₹55,000 – ₹65,000+ गुजरात पुलिस SI सैलरी स्लिप 2025 गुजरात पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) को हर महीने एक सैलरी स्लिप मिलती है। इसमें उनकी कमाई की पूरी जानकारी साफ-साफ दी होती है। इस सैलरी स्लिप में मूल वेतन, ग्रेड पे, भत्ते और उस महीने की गई कटौतियों जैसी जरूरी जानकारी शामिल होती है। यह सैलरी स्लिप SI अधिकारियों को अपनी आय का हिसाब रखने, सैलरी के ब्रेकअप को समझने और वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करती है। गुजरात पुलिस SI इन-हैंड सैलरी 2025 2025 में गुजरात पुलिस सब-इंस्पेक्टर की इन-हैंड सैलरी उनकी सेवा के चरण पर निर्भर करती है। पहले पांच वर्षों के दौरान SI को 44,900 रुपये का निश्चित मासिक वेतन मिलता है। इस अवधि में उन्हें कोई बड़े भत्ते नहीं मिलते हैं। पांच साल पूरे करने के बाद, वे नियमित पे-स्केल में आ जाते हैं।

उनकी सैलरी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें DA, HRA, TA और दूसरे भत्ते जुड़ जाते हैं। तब उनकी कुल सैलरी 55,000 रुपये से 65,000 रुपये या उससे ज्यादा हो जाती है। PF, प्रोफेशनल टैक्स और NPS जैसी कटौतियों के बाद, इन-हैंड सैलरी लगभग 48,000 रुपये से 58,000 रुपये प्रति माह होती है। गुजरात पुलिस SI की सुविधाएं और भत्ते गुजरात पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं। ये उनकी वित्तीय स्थिरता और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये लाभ गुजरात सरकार द्वारा अधिकारियों को उनकी पूरी सेवा के दौरान सहायता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। गुजरात पुलिस SI अधिकारियों को दिए जाने वाले मुख्य सुविधाएं और भत्ते नीचे दिए गए हैं। मिलने वाले अवकाश

