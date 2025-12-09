CG Police Result 2025 OUT
Gujarat Police Constable Syllabus 2025: नया एग्जाम पैटर्न और टॉपिक के अनुसार सिलेबस देखें

By Priyanka Pal
Dec 9, 2025, 16:39 IST

Gujarat Police Constable Syllabus 2025: गुजरात पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 में भाग A और भाग B शामिल हैं। इनमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संविधान, सामान्य ज्ञान और गुजराती भाषा जैसे विषय हैं। एग्जाम पैटर्न में MCQ और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इस लेख में पूरा सिलेबस, मार्किंग स्कीम और शारीरिक जरूरतों के बारे में बताया गया है, ताकि Candidates अच्छी तरह से तैयारी कर सकें।

Gujarat Police Constable Syllabus 2025 in Hindi
Gujarat Police Constable Syllabus 2025 in Hindi

Gujarat Police Constable Syllabus 2025: गुजरात पुलिस विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ लेटेस्ट गुजरात पुलिस कांस्टेबल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी किया है। जो उम्मीदवार आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपनी तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस अच्छी तरह समझ लें। उन्हें मुख्य टॉपिक, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और अन्य जरूरी बातों को भी ध्यान से देख लेना चाहिए।

लिखित परीक्षा दो भागों में विभाजित है, भाग A और भाग B। भाग A में रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और गुजराती भाषा कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं।

भाग B में भारत का संविधान, करेंट अफेयर्स, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, सामान्य ज्ञान और गुजरात तथा भारत का इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय शामिल हैं।

यह परीक्षा OMR-आधारित फॉर्मेट में होगी। जो उम्मीदवार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) पास करेंगे, उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस लेख में गुजरात पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस और विस्तृत एग्जाम पैटर्न दिया गया है, ताकि उम्मीदवारों को अच्छी तैयारी करने में मदद मिल सके।

गुजरात पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 का महत्वपूर्ण विवरण

परीक्षा पास करने के लिए, उम्मीदवारों को विषय के अनुसार गुजरात पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 को समझना होगा। इससे वे सही टॉपिक पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और गैर-जरूरी तैयारी से बचेंगे। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में सिलेबस का संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं:

संगठन

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (जीपीआरबी)

पद का नाम

पुलिस कांस्टेबल

कुल रिक्तियां

12,733

प्रश्नों के प्रकार

पेपर 1 – MCQs

पेपर 2 – वर्णनात्मक

कुल प्रश्न

पेपर 1 – 200 बहुविकल्पीय प्रश्न

पेपर 2 – 8 वर्णनात्मक प्रश्न

कुल अंक

300

समय अवधि

प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे

नकारात्मक अंकन

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे

चयन प्रक्रिया

शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)

लिखित परीक्षा (एमसीक्यू)

चिकित्सा परीक्षण

दस्तावेज़ सत्यापन

आधिकारिक वेबसाइट

https://police.gujarat.gov.in/ या https://ojas.gujarat.gov.in/

गुजरात पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025

पार्ट A और पार्ट B के लिए गुजरात पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 अलग-अलग है। अच्छी तैयारी के लिए उम्मीदवारों को दोनों सेक्शन को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। आसान संदर्भ के लिए नीचे विषय के अनुसार पूरा सिलेबस दिया गया है।

गुजरात पुलिस कांस्टेबल के लिए तर्कशक्ति और डेटा व्याख्या का पाठ्यक्रम

तर्क और डेटा व्याख्या अनुभाग विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक सोच की जांच करता है। निम्नलिखित प्रमुख विषय हैं:

  • डेटा व्याख्या: ग्राफ, तालिकाएं, चार्ट

  • तार्किक तर्क

  • डेटा पर्याप्तता

  • बैठने की व्यवस्था (Seating Arrangements)

  • न्यायवाक्य (Syllogism)

  • रक्त संबंध

  • दिशा और दूरी

  • वेन आरेख

  • पहेलियां

  • कोडिंग-डिकोडिंग

  • इनपुट-आउटपुट

  • श्रृंखला पूर्णता

  • दिनांक/डेटा पर्याप्तता

गुजरात पुलिस कांस्टेबल के लिए मात्रात्मक योग्यता का पाठ्यक्रम

यह खंड संख्यात्मक कौशल और गणितीय समस्या-समाधान का परीक्षण करता है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय हैं:

  • अंकगणित

  • बीजगणित

  • द्विघात समीकरण

  • रेखागणित

  • त्रिकोणमिति

  • संख्या प्रणालियां

  • HCF & LCM

  • प्रतिशत

  • लाभ और हानि

  • अनुपात और समानुपात

  • समय, गति और दूरी

  • औसत

  • साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज

  • प्रायिकता

  • माप

भारतीय संविधान के लिए गुजरात पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम

उम्मीदवारों को संविधान और भारतीय शासन व्यवस्था की मूल बातें अवश्य जाननी चाहिए। निम्नलिखित प्रमुख विषय हैं:

  • मौलिक अधिकार

  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

  • मौलिक कर्तव्य

  • भारत के राष्ट्रपति

  • प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

  • संसद

  • न्यायपालिका

  • राज्य सरकारें

  • केंद्र शासित प्रदेश

  • आपातकालीन प्रावधान

  • संशोधन प्रक्रिया

  • प्रस्तावना

  • नागरिकता

  • चुनाव आयोग

  • प्रशासनिक सिद्धांत और नौकरशाही

  • लोक नीति

  • लोक कार्मिक प्रशासन

  • संगठन सिद्धांत

  • विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन

  • लोक प्रशासन में नैतिकता

  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी

  • शासन और विकास

  • ई-गवर्नेंस

गुजरात पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक विरासत के लिए

यह खंड भारत और गुजरात की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। नीचे दी गई तालिका में पाठ्यक्रम देखें:

विषय

टॉपिक

इतिहास


  • प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास

  • विश्व इतिहास

  • भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

  • भारत, विशेषकर गुजरात का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास

  • औपनिवेशिक एवं उत्तर-औपनिवेशिक भारत

  • गुजरात में समाज सुधारक और स्वतंत्रता आंदोलन

भूगोल


  • भारत और गुजरात की भौतिक विशेषताएँ

  • जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र

  • रेगिस्तान

  • प्राकृतिक संसाधन

  • मिट्टी, जलवायु, फसलें

  • भारत का ऐतिहासिक भूगोल

सांस्कृतिक विरासत


  • भारतीय सांस्कृतिक विरासत (गुजरात पर केंद्रित)

  • प्राचीन भारत और गुजरात की कला और वास्तुकला

  • भारत में पुरातत्व

  • भारतीय लोक संस्कृति

  • भारत में धर्म

  • गुजरात की कला, संस्कृति और साहित्य

गुजरात पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों के लिए

इस गुजरात पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम शामिल हैं। ये हैं:

  • समसामयिक घटनाक्रम (राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय)

  • सरकारी योजनाएं और नीतियां

  • स्पोर्ट्स और गेम्स

  • पुरस्कार और सम्मान

  • महत्वपूर्ण दिन

  • पुस्तकें और लेखक

  • प्रमुख संगठन और मुख्यालय

गुजरात पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र के लिए

उम्मीदवारों को पर्यावरण, विज्ञान, तकनीक और अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं की जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में विषय देख सकते हैं:

विषय

टॉपिक

पर्यावरण और जलवायु

जलवायु परिवर्तन और शमन

जैव विविधता संरक्षण

प्रदूषण नियंत्रण

अपशिष्ट प्रबंधन

आपदा प्रबंधन

नवीकरणीय ऊर्जा

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

पर्यावरण कानून

प्रमुख जलवायु समझौते

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

दैनिक जीवन में विज्ञान

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कंप्यूटर की मूल बातें

इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल

कंप्यूटर शॉर्टकट और संक्षिप्तीकरण

अर्थशास्त्र

हरित अर्थव्यवस्था

आर्थिक सूचकांक

आर्थिक सुधार और पहल (राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय)

गुजरात पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न 2025

गुजरात पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न 2025 में लिखित परीक्षा और डिस्क्रिप्टिव पेपर की पूरी संरचना बताई गई है। उम्मीदवारों को हर चरण की अच्छी तैयारी के लिए इस पैटर्न को ठीक से समझना जरूरी है। जो उम्मीदवार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) पास करेंगे, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

गुजरात पुलिस कांस्टेबल पेपर-1 परीक्षा पैटर्न (MCQ टेस्ट)

गुजरात पुलिस कांस्टेबल का पेपर-1 एक ऑब्जेक्टिव-टाइप MCQ परीक्षा है, जिसे पार्ट A और पार्ट B में बांटा गया है। इसमें हर सवाल 1 अंक का होता है और हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं। नीचे दी गई टेबल में पेपर-1 के लिए विषयों के अनुसार अंकों का पूरा बंटवारा बताया गया है।

भाग

पाठ्यक्रम / विषय

अंक

तर्क और डेटा व्याख्या

30

मात्रात्मक योग्यता

30

गुजराती भाषा समझ

20

कुल

 

80

बी

भारत का संविधान

30

समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामान्य ज्ञान

40

गुजरात और भारत का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और भूगोल

50

कुल

 

120

गुजरात पुलिस कांस्टेबल पेपर-2 परीक्षा पैटर्न (डिस्क्रिप्टिव टेस्ट)

पेपर-2 एक डिस्क्रिप्टिव परीक्षा है, जो कुल 100 अंकों की होती है। इस पेपर में गुजराती और अंग्रेजी भाषा के कौशल की जांच की जाती है और इसे भी भाग A और भाग  B में बांटा गया है। जिन उम्मीदवारों को पेपर-1 के भाग  A और भाग  B में कम से कम 40% अंक मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं के पेपर-2 को जांचा जाएगा। नीचे दी गई टेबल में पेपर-2 के भाग  A और भाग B, दोनों के लिए अंकों का विस्तृत बंटवारा दिया गया है।

भाग

विषय

अंक

भाग अ – गुजराती भाषा कौशल

निबंध (350 शब्द)

30

सटीक लेखन

10

समझ

10

रिपोर्ट लेखन

10

पत्र लेखन

10

भाग ब – अंग्रेज़ी भाषा कौशल

सटीक लेखन

10

समझ

10

अनुवाद (गुजराती से अंग्रेजी)

10

कुल

 

100

