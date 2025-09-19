Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार की नई स्कीम, इन महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये

लाडो लक्ष्मी योजना 2025: लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (SEWA) विभाग द्वारा शुरू की जाएगी। इस योजना को शुरू करने की अधिसूचना 15 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। यह योजना हरियाणा राज्य की महिलाओं के लिए "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" के नाम से शुरू की जा रही है। यह योजना 25 सितंबर 2025 से लागू होगी। जो महिलाएं 23 साल या उससे ज्यादा उम्र की हैं, वे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। लाभार्थियों को 2100 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना 2025 दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) हरियाणा सरकार द्वारा 25 सितंबर 2025 को शुरू की जा रही है। नीचे दी गई जानकारी देखें: विवरण जानकारी योजना का नाम दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना किसके द्वारा शुरू की गई SEWA विभाग, हरियाणा सरकार अधिसूचना जारी होने की तारीख 15 सितंबर 2025 आवेदन शुरू 25 सितंबर 2025 लाभार्थी 23 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं सहायता राशि 2100 रुपये प्रति माह आधिकारिक नोटिस PDF यहां क्लिक करें

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाकर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इससे उनके संपूर्ण कल्याण और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के लिए पात्रता-योग्यता क्या है? जो उम्मीदवार लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विस्तृत अधिसूचना में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है। लिंग: केवल महिलाएं ही लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

आयु सीमा : महिलाओं की उम्र 23 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय: वे ऐसे परिवार से होनी चाहिए जिनकी पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी (FIDR) के अनुसार सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा न हो।

निवासी: पिछले 15 सालों से हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।