[Link Active] बिहार जीविका आंसर की 2025: brlps.in से डाउनलोड करें उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 19, 2025, 11:50 IST

Bihar Jeevika Answer Key 2025 OUT: बिहार जीविका उत्तर कुंजी 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित हुई थी। जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपनी उत्तर कुंजी (Response Sheet) डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार जीविका आंसर की 2025 ऑब्जेक्शन लिंक और आंसर की PDF डाउनलोड लिंक नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध हैं।

बिहार जीविका आंसर की 2025 डाउनलोड लिंक एक्टिव
बिहार जीविका आंसर की 2025 डाउनलोड लिंक एक्टिव

Bihar Jeevika Answer Key 2025 OUT: बिहार राज्य ग्रामीण विकास मिशन (BRLPS) ने 18 दिसंबर 2025 को बिहार जीविका भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह परीक्षा 19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपनी बिहार जीविका उत्तर कुंजी 2025 और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार उत्तर कुंजी का उपयोग अपने उत्तरों का मिलान करने और संभावित अंक का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न के उत्तर में गलती लगती है, तो वे ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की अवधि 18 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक है।

BRLPS बिहार जीविका आंसर की 2025 हाइलाइट्स

  • भर्ती संगठन का नाम: बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS)

  • पद का नाम: कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट, और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर

  • बिहार जीविका परीक्षा तिथि: 19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025

  • बिहार जीविका उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि: 18 दिसंबर 2025

  • ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अंतिम तिथि: 25 दिसंबर 2025

  • चयन प्रक्रिया: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), टाइपिंग टेस्ट (केवल ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जिक्यूटिव के लिए) और दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

  • आधिकारिक वेबसाइट: brlps.in

Bihar Jeevika Answer Key 2025 Download Link [Active]

बिहार जीविका आंसर की 2025 लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट- brlps.in पर एक्टिव कर दी गई है। उम्मीदवार अब Bihar Jeevika परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे लॉगिन ID और पासवर्ड, ऑफिशियल पोर्टल पर दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे बिहार जीविका उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी उपलब्ध कराया है, जिससे वे आसानी से PDF डाउनलोड कर अपनी तैयारी और अंक अनुमानित कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- Bihar Jeevika Answer Key 2025 Link

BRLPS Bihar Jeevika Answer Key 2025: बिहार जीविका उत्तर कुंजी डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से बिहार जीविका उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले BRLPS रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं।

  2. अपना एप्लीकेशन नंबर / लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

  3. Answer Key / Response Sheet वाले सेक्शन में जाएं।

  4. जिस पद और परीक्षा तिथि के लिए आप उत्तर कुंजी देखना चाहते हैं, उसे चुनें।

  5. संबंधित ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करें और अपने उत्तरों को चेक करें।

Bihar Jeevika Answer key 2025 Objection Link

बिहार जीविका आंसर की 2025 ऑब्जेक्शन लिंक 18 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव रहेगा। जो उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं, वे तय समय के अंदर अपनी आपत्तियां सबमिट कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- बिहार जीविका आंसर की 2025 ऑब्जेक्शन लिंक

Bihar Jeevika Vacancy 2025: वैकेंसी डिटेल्स

  • कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर: 1177

  • लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट: 235

  • ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर: 73

  • अकाउंटेंट: 167

  • ऑफिस असिस्टेंट: 187

  • एरिया कोऑर्डिनेटर: 374

  • ब्लॉक IT एग्जिक्यूटिव: 534

