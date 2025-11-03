Rajasthan VDO Cut Off 2025: ST, SC, GEN और OBC के लिए कितनी जा सकती है कट ऑफ ?, देखें पिछले वर्ष के मार्क्स

Rajasthan VDO Cut Off 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 रिक्त पदों के लिए राजस्थान VDO 2025 परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। परीक्षा 2 नवंबर 2025 को एक ही पाली में आयोजित की गई। अब परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार राजस्थान VDO कट‑ऑफ 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान परिचारक भर्ती की चयन प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे RSSB द्वारा निर्धारित कट‑ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करें। कट‑ऑफ को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं: परीक्षा की कठिनाई, रिक्तियों की संख्या, आवेदनकर्ताओं की संख्या, उच्चतम प्राप्त अंक और पिछले वर्ष के कट‑ऑफ रुझान।

इस लेख में ST, SC, GEN और OBC श्रेणियों के लिए अपेक्षित राजस्थान VDO कट‑ऑफ 2025 की जानकारी दी गई है। इससे आप अपने संभावित अंकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं।