Rajasthan VDO Cut Off 2025: ST, SC, GEN और OBC के लिए कितनी जा सकती है कट ऑफ ?, देखें पिछले वर्ष के मार्क्स

By Vijay Pratap Singh
Nov 3, 2025, 14:38 IST

Rajasthan VDO Cut Off 2025: जो उम्मीदवार राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे अब कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान VDO कट ऑफ और रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर एक साथ जारी किए जाएंगे। ST, SC, GEN और OBC के लिए यहां अपेक्षित राजस्थान VDO कट ऑफ  मार्क्स 2025 और पिछले वर्ष की कट ऑफ भी देख सकते हैं।

Rajasthan VDO Cut Off 2025 [Expected]
Rajasthan VDO Cut Off 2025 [Expected]

Rajasthan VDO Cut Off 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 रिक्त पदों के लिए राजस्थान VDO 2025 परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। परीक्षा 2 नवंबर 2025 को एक ही पाली में आयोजित की गई। अब परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार राजस्थान VDO कट‑ऑफ 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान परिचारक भर्ती की चयन प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे RSSB द्वारा निर्धारित कट‑ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करें। कट‑ऑफ को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं: परीक्षा की कठिनाई, रिक्तियों की संख्या, आवेदनकर्ताओं की संख्या, उच्चतम प्राप्त अंक और पिछले वर्ष के कट‑ऑफ रुझान।

इस लेख में ST, SC, GEN और OBC श्रेणियों के लिए अपेक्षित राजस्थान VDO कट‑ऑफ 2025 की जानकारी दी गई है। इससे आप अपने संभावित अंकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं।

Rajasthan VDO Cut Off 2025 (राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) कट ऑफ 2025)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) परिणाम के साथ राजस्थान VDO कट-ऑफ 2025 भी जारी करेगा। कट-ऑफ वह न्यूनतम अंक है जो उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य होने के लिए हासिल करना अनिवार्य है। उम्मीदवार राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 से जुड़ी अन्य जानकारियां नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। 

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

विज्ञापन संख्या

03/2025

पद का नाम

ग्राम विकास अधिकारी (VDO)

रिक्तियों की संख्या

850

राजस्थान VDO उत्तर कुंजी 2025

नवंबर 2025

राजस्थान VDO प्रश्न पत्र 2025

यहां क्लिक करें

राजस्थान VDO परीक्षा तिथि

2 नवंबर 2025

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन

आधिकारिक वेबसाइट

www.rssb.rajasthan.gov.in

[Expected] RSMSSB Rajasthan VDO Cut off 2025 (वीडीओ परीक्षा कट ऑफ अंक)

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में कैटेगरी के अनुसार अपेक्षित  राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

श्रेणी

अपेक्षित कट-ऑफ अंक (%)

GEN

65-70%

OBC

64-68%

SC

60-62%

ST

55-58%

(Disclaimer):

ऊपर दी गई तालिका में दर्शाए गए कट-ऑफ अंक आधिकारिक कट-ऑफ से भिन्न हो सकते हैं। यह केवल अनुमानित जानकारी है, जिसे पिछले वर्षों के कट-ऑफ के आधार पर तैयार किया गया है।  आधिकारिक कट‑ऑफ परीक्षा की कठिनाई, अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या आदि पर निर्भर करेगी। उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक कट-ऑफ पर ही विश्वास करना चाहिए।

Rajasthan VDO Previous Year Cut Off 2022

राजस्थान वीडीओ परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में राजस्थान वीडीओ पिछले वर्ष की कट ऑफ 2022 देख सकते हैं।

श्रेणी

TSP कट-ऑफ प्रतिशत

Non-TSP कट-ऑफ प्रतिशत

सामान्य (Gen)

125.53

97.61

महिला (Female)

113.12

79.23

दिव्यांग (WD)

53.73

25.79

दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

91.51

56.30

EWS (Gen)

118.92

--

महिला (Female)

106.296

--

दिव्यांग (WD)

44.07

--

दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

--

--

SC (Gen)

102.42

86.10

महिला (Female)

85.07

63.70

दिव्यांग (WD)

27.33

10.72

दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

84.88

--

ST (Gen)

99.80

61.47

महिला (Female)

89.38

51.16

दिव्यांग (WD)

29.77

0.20

दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

--

23.17

OBC (Gen)

124.54

--

महिला (Female)

109.06

--

दिव्यांग (WD)

44.10

--

दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

89.47

--

MBC (Gen)

113.78

--

महिला (Female)

91.28

--

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

