Rajasthan VDO Question Paper 2025: डाउनलोड करें ग्राम विकास अधिकारी प्रश्न पत्र PDF

Rajasthan VDO Question Paper 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज, 2 नवंबर 2025, को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए 5,00,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 80.94% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। आगामी राजस्थान VDO परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को यह प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाहिए। इससे उन्हें प्रश्न पत्र का प्रारूप और परीक्षा के विषयों की बेहतर समझ प्राप्त होगी।

VDO परीक्षा अभी संपन्न हुई। 5.12 लाख कैंडिडेट्स में से लगभग 81 % कैंडिडेट्स उपस्थित हुए, जो कि एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है।

वीडीओ पेपर लेवल कैसा था? जरूर बताएं। इस मैसेज को सबसे शेयर करें। — Alok Raj (@alokrajRSSB) November 2, 2025

RSMSSB Rajasthan VDO Question Paper 2025

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा 2025 प्रश्न पत्र से संबंधित प्रमुख जानकारी देख सकते हैं।