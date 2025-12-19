राजस्थान VDO रिजल्ट 2025 Direct Link: rssb.rajasthan.gov.in पर घोषित हुआ VDO Result, यहां करें चेक

Rajasthan VDO Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज 19 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान वीडीओ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ आसानी से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट (मेरिट लिस्ट) को PDF फाइल के रूप में जारी किया गया है। इस PDF में उन सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर और विवरण शामिल हैं जो भर्ती की चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य पाए गए हैं। उम्मीदवार PDF डाउनलोड कर अपना रोल नंबर खोजकर यह पता लगा सकते हैं कि वे आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित हुए हैं या नहीं।

इस वर्ष राजस्थान VDO परीक्षा 2 नवंबर 2025 को एक ही शिफ्ट में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 5.12 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसे अब बोर्ड ने आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के तहत कुल 850 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें से 683 पद नॉन-TSP क्षेत्र और 167 पद TSP क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। यह भर्ती राजस्थान पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आयोजित की जा रही है।