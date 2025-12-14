VDO Result 2025 LIVE: राजस्थान वीडीओ रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर कल, यहां मिलेगा ग्राम विकास अधिकारी मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट कल-15 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट, मेरिट लिस्ट पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी है, वे अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ बोर्ड कैटेगरी वाइज राजस्थान वीडीओ कट ऑफ अंक भी जारी करेगा।

राजस्थान VDO रिजल्ट 2025 कहां और कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान वीडीओ रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से परिणाम, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर “Candidates Corner” सेक्शन पर क्लिक करें। फिर Results पर क्लिक करें। वहां VDO Recruitment Result 2025 क्लिक करें। रिजल्ट की मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर चेक करें। भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

राजस्थान वीडीओ मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ 2025 भी होगी जारी

रिजल्ट के साथ ही राजस्थानग्राम विकास अधिकारी (VDO) मेरिट लिस्ट 2025 और कट-ऑफ मार्क्स की PDF भी जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल होंगे, जबकि कट-ऑफ श्रेणीवार (General, OBC, SC, ST आदि) जारी की जाएगी।

RSSB VDO Result के बाद आगे क्या?

जो उम्मीदवार VDO परीक्षा परिणाम 2025 में सफल घोषित किए जाएंगे, उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाएगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी आप RSSB बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी।