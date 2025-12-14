BSF Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links
Live

VDO Result 2025 LIVE: राजस्थान वीडीओ रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर कल, यहां मिलेगा ग्राम विकास अधिकारी मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Dec 14, 2025, 18:09 IST

Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान वीडीओ भर्ती 2025 परीक्षा का रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी उसमें शामिल होने वाले सभी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी की जाएगी।   अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में पास होंगे, वे अगले राउंड यानि दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। राजस्थान वीडीओ रिजल्ट लिंक, डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स सहित सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट इस लेख से प्राप्त करें।

Add as a preferred source on Google
Join us
राजस्थान VDO रिजल्ट 2025
राजस्थान VDO रिजल्ट 2025

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 15 दिसंबर 2025 को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करेगा, जिसे उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकेंगे।
  • वीडीओ रिजल्ट के साथ ही राजस्थान VDO मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी उपलब्ध होंगे, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे।
  • सफल उम्मीदवारों को अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी।

Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट कल-15 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट, मेरिट लिस्ट पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी है, वे अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ बोर्ड कैटेगरी वाइज राजस्थान वीडीओ कट ऑफ अंक भी जारी करेगा।

राजस्थान VDO रिजल्ट 2025 कहां और कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान वीडीओ रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से परिणाम, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Candidates Corner” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. फिर Results पर क्लिक करें।

  4. वहां VDO Recruitment Result 2025 क्लिक करें।

  5. रिजल्ट की मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

  6. इसमें अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर चेक करें।

  7. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

राजस्थान वीडीओ मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ 2025 भी होगी जारी

रिजल्ट के साथ ही राजस्थानग्राम विकास अधिकारी (VDO) मेरिट लिस्ट 2025 और कट-ऑफ मार्क्स की PDF भी जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल होंगे, जबकि कट-ऑफ श्रेणीवार (General, OBC, SC, ST आदि) जारी की जाएगी।

RSSB VDO Result के बाद आगे क्या? 

जो उम्मीदवार VDO परीक्षा परिणाम 2025 में सफल घोषित किए जाएंगे, उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाएगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी आप RSSB बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी।

LIVE UPDATES
Click here to refreshRefresh
  • Dec 14, 2025, 17:59 IST

    आरएसएसबी वीडीओ मेरिट लिस्ट rssb.rajasthan.gov.in पर कल

    आरएसएसबी द्वारा VDO भर्ती परीक्षा 2025 रिजल्ट, मेरिट लिस्ट पीडीएफ के रूप में आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जाएगी। राजस्थान वीडीओ मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दर्ज उल्लिखित होंगे।

  • Dec 14, 2025, 17:57 IST

    RSMSSB VDO Result 2025 LIVE: राजस्थान वीडीओ पिछले साल की कट ऑफ

    श्रेणी

    TSP कट-ऑफ प्रतिशत

    Non-TSP कट-ऑफ प्रतिशत

    सामान्य (Gen)

    125.53

    97.61

    महिला (Female)

    113.12

    79.23

    दिव्यांग (WD)

    53.73

    25.79

    दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

    91.51

    56.30

    EWS (Gen)

    118.92

    --

    महिला (Female)

    106.296

    --

    दिव्यांग (WD)

    44.07

    --

    दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

    --

    --

    SC (Gen)

    102.42

    86.10

    महिला (Female)

    85.07

    63.70

    दिव्यांग (WD)

    27.33

    10.72

    दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

    84.88

    --

    ST (Gen)

    99.80

    61.47

    महिला (Female)

    89.38

    51.16

    दिव्यांग (WD)

    29.77

    0.20

    दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

    --

    23.17

    OBC (Gen)

    124.54

    --

    महिला (Female)

    109.06

    --

    दिव्यांग (WD)

    44.10

    --

    दस्तावेज़ सत्यापन (DV)

    89.47

    --

    MBC (Gen)

    113.78

    --

    महिला (Female)

    91.28

    --

    यहां देखें: Rajasthan VDO Cut Off 2025

  • Dec 14, 2025, 17:51 IST

    rssb.rajasthan.gov.in result: राजस्थान वीडीओ रिजल्ट 2025 कब आएगा?

    Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट 15 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना परिणाम PDF आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही राजस्थान VDO मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ भी उपलब्ध होगी।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

Trending

Popular Searches

Latest Education News