बिहार BTSC Staff Nurse Result 2025 Link [OUT]: btsc.bihar.gov.in से डाउनलोड करें बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट, स्कोरकार्ड PDF

BTSC Staff Nurse Result 2025 OUT: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे लाखों नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने आज 11 दिसंबर 2025 को स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 और स्कोरकार्ड लिंक जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 30, 31 जुलाई और 1, 3 अगस्त 2025 को हुई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट और BTSC स्टाफ नर्स स्कोरकार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड- हाइलाइट्स BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया है। उम्मीदवार बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा रिजल्ट से जुड़ी सभी खास बातें नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं। विवरण जानकारी परीक्षा आयोजनकर्ता बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (Bihar Technical Service Commission - BTSC) पद का नाम स्टाफ नर्स (Staff Nurse) परीक्षा तिथि 30, 31 जुलाई और 01, 03 अगस्त 2025 परीक्षा का तरीका कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (Computer-Based Test - CBT) रिजल्ट जारी होने की तिथि 11 दिसंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट / Official Website btsc.bihar.gov.in

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 Scorecard बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत 11,389 स्टाफ नर्स पोस्ट पर भर्ती के लिए BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025, स्कोरकार्ड आज 11 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है।बिहार स्टाफ नर्स परीक्षा 2025 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की गई थी। बिहार स्टाफ नर्स के लिए आवेदन जून 2025 में बंद हो गए थे। परीक्षा चार दिनों में आयोजित हुई थी: 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त में दो-दो शिफ्ट, 3 अगस्त में एक शिफ्ट। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब बेसब्री से बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपने रिजल्ट और मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। BTSC Staff Nurse Result 2025 Notice: 11389 पदों पर होगी उम्मीदवारों की भर्ती इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कुल 11,389 स्टाफ नर्स की पोस्ट भरी जाएंगी। BTSC स्टाफ नर्स एग्जाम 30 जुलाई से 3 अगस्त, 2025 तक पूरे राज्य में अलग-अलग शिफ्ट में हुआ था। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुआ था।

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आप अपना बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 1. सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं। 2. वेबसाइट के होमपेज पर 'Results' सेक्शन में जाएं। 3. वहां, "BTSC Staff Nurse Result 2025" लिंक पर क्लिक करें। 4. रिजल्ट पीडीएफ फाइल में स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। 5. अपनी डिटेल्स चेक करें और डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लें। BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025: बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां नीचे तालिका में बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं: नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 25 अप्रैल 2025 आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 13 जून 2025 शुल्क भुगतान अंतिम तिथि 13 जून 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 23 जुलाई 2025 परीक्षा तिथि 30 जुलाई, 31 जुलाई, 01 अगस्त और 03 अगस्त 2025 रिजल्ट जारी होने की तिथि 11 दिसंबर 2025 (जारी)