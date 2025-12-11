EMRS Admit Card 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

बिहार BTSC Staff Nurse Result 2025 Link [OUT]: btsc.bihar.gov.in से डाउनलोड करें बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट, स्कोरकार्ड PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 11, 2025, 13:47 IST

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 OUT: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड btsc.bihar.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 11,389 स्टाफ नर्स पदों को भरा जाएगा। नीचे दिए गए लेख में आप BTSC बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 लिंक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स देख सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 और स्कोरकार्ड चेक करें।
BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 और स्कोरकार्ड चेक करें।

BTSC Staff Nurse Result 2025 OUT: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे लाखों नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने आज 11 दिसंबर 2025 को स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 और स्कोरकार्ड लिंक जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 30, 31 जुलाई और 1, 3 अगस्त 2025 को हुई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट और BTSC स्टाफ नर्स स्कोरकार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Also Check: Bihar SHS ANM Admit Card 2025 Link

बिहार BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड- हाइलाइट्स

BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया है। उम्मीदवार बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा रिजल्ट से जुड़ी सभी खास बातें नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।

विवरण जानकारी 
परीक्षा आयोजनकर्ता  बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (Bihar Technical Service Commission - BTSC)
पद का नाम स्टाफ नर्स (Staff Nurse)
परीक्षा तिथि 30, 31 जुलाई और 01, 03 अगस्त 2025
परीक्षा का तरीका कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (Computer-Based Test - CBT)
रिजल्ट जारी होने की तिथि 11 दिसंबर 2025 
आधिकारिक वेबसाइट / Official Website btsc.bihar.gov.in

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 Scorecard

बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत 11,389 स्टाफ नर्स पोस्ट पर भर्ती के लिए BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025, स्कोरकार्ड आज 11 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है।बिहार स्टाफ नर्स परीक्षा 2025 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की गई थी। बिहार स्टाफ नर्स के लिए आवेदन जून 2025 में बंद हो गए थे। परीक्षा चार दिनों में आयोजित हुई थी: 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त में दो-दो शिफ्ट, 3 अगस्त में एक शिफ्ट। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब बेसब्री से बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपने रिजल्ट और मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

BTSC Staff Nurse Result 2025 Notice: 11389 पदों पर होगी उम्मीदवारों की भर्ती

इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कुल 11,389 स्टाफ नर्स की पोस्ट भरी जाएंगी। BTSC स्टाफ नर्स एग्जाम 30 जुलाई से 3 अगस्त, 2025 तक पूरे राज्य में अलग-अलग शिफ्ट में हुआ था। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुआ था।

Screenshot 2025-12-11 090209

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आप अपना बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के होमपेज पर 'Results' सेक्शन में जाएं।

3. वहां, "BTSC Staff Nurse Result 2025" लिंक पर क्लिक करें।

4. रिजल्ट पीडीएफ फाइल में स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

5. अपनी डिटेल्स चेक करें और डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लें।

BTSC Bihar Staff Nurse Result 2025: बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां

नीचे तालिका में बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं:

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 25 अप्रैल 2025
आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025
आवेदन की अंतिम तिथि 13 जून 2025
शुल्क भुगतान अंतिम तिथि 13 जून 2025
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 23 जुलाई 2025
परीक्षा तिथि 30 जुलाई, 31 जुलाई, 01 अगस्त और 03 अगस्त 2025
रिजल्ट जारी होने की तिथि 11 दिसंबर 2025 (जारी)

BTSC Staff Nurse Scorecard 2025 PDF Download Link

BTSC बिहार स्टाफ नर्स स्कोरकार्ड लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार जिसने परीक्षा दी थी, वे अपने Login डिटेल्स (Application No./Login ID और Password) का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मार्क्स तथा क्वालिफिकेशन स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं। बिहार स्टाफ नर्स स्कोरकार्ड 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें:- Bihar BTSC Staff Nurse Scorecard 2025 Link (Active)

NOTE: इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अलग-अलग रिज़र्व कैटेगरी के लिए सीटें रिज़र्व हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन है। दिव्यांग लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए भी रिज़र्वेशन हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News