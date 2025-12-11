MP Police ASI, Subedar Admit Card 2025 OUT: MPESB असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर , सूबेदार (स्टेनो) एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct link

एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (मिनी) और सूबेदार (स्टेनो) भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब MPESB की आधिकारिक वेबसाइट-esb.mp.gov.in से अपना एमपी पुलिस एएसआई सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

esb.mp.gov.in Admit Card Download Link

एमपी एएसआई/सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 का लिंक MPESB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, मां के नाम के पहले दो अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी चार अंक दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हमने नीचे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराया है।