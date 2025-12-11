EMRS Admit Card 2025
MP Police ASI, Subedar Admit Card 2025 OUT: MPESB असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर , सूबेदार (स्टेनो) एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct link

By Vijay Pratap Singh
Dec 11, 2025, 09:33 IST

MP Police ASI, Subedar Admit Card 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और सूबेदार (Stenographer) भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले है, वे आधिकरिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी एएसआई, सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

MP Police ASI, Subedar Admit Card 2025 Link OUT
एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (मिनी) और सूबेदार (स्टेनो) भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब MPESB की आधिकारिक वेबसाइट-esb.mp.gov.in से अपना एमपी पुलिस एएसआई सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

esb.mp.gov.in Admit Card Download Link

एमपी एएसआई/सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 का लिंक MPESB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, मां के नाम के पहले दो अक्षर और आधार कार्ड के आखिरी चार अंक दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हमने नीचे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराया है।

MP Police ASI, Subedar Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार हॉल टिकट 2025: कितने पदों के लिए और कब परीक्षा होगी?

MP पुलिस ASI, सूबेदार भर्ती प्रोसेस में कुल 500 पोस्ट के लिए कैंडिडेट चुने जाएंगे। इनमें से 472 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) पोस्ट के लिए और 28 सूबेदार (स्टेनोग्राफर) पोस्ट के लिए हैं। इन पोस्ट के लिए MP ASI,सूबेदार का रिटन एग्जाम 9 जनवरी, 2026 को राज्य भर के अलग-अलग सेंटर पर दो शिफ्ट में होगा। इन पोस्ट के लिए चुने जाने के लिए कैंडिडेट को एक रिटन टेस्ट, फिजिकल असेसमेंट, स्किल इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा करना होगा।

MP Police ASI, Subedar Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट MP पुलिस ASI और सूबेदार एडमिट कार्ड 2025 आसानी से पाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप esb.mp.gov.in पर जाएं।

  • फिर English या Hindi भाषा का चयन करें।

  • होमपेज पर  Test Admit Card - Subedar (Stenographer) & Asst. Sub-Inspector Recruitment Test -2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि के साथ माँ के नाम के पहले 2 अक्षर + आपके आधार नंबर के आखिरी 4 अंक दर्ज करें।

  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • इसमें सभी डिटेल्स चेक करें और एग्जाम के लिए इसका प्रिंट ले लें।

