UP Home Guard 2025 Apply Online: यूपी होमगार्ड रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, तुरंत करें Apply

UP Home Guard 2025 Apply Online: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ की ओर से होमगार्ड के 41,424 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर, 2025 से शुरू की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा नहीं किया है, वे 17 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। UP Home Guard 2025 Online Apply Date: महत्वपूर्ण विवरण यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन की अंतिम तिथि सहित विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं: भर्ती संगठन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पद का नाम होम गार्ड कुल पद 45,000 नौकरी स्थान उत्तर प्रदेश आवेदन तिथियां 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास आयु सीमा 18 से 30 वर्ष ऑफिशियल वेबसाइट uppbpg.gov.in

UP Home Guard PET Test 2025: शारीरिक मानक परीक्षण यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं के लिए 152 सेमी तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं: वर्ग ऊंचाई सीने का माप जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए (न्यूनतम) 168cm 79 cm और कम से कम 84 cm अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए (न्यूनतम)



160cm 77 cm और कम से कम 82 cm जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए (न्यूनतम) 152cm न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों के लिए (न्यूनतम) 147cm UP Home Guard Vacancy 2025: महत्वपूर्ण तिथियां उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर आवेदन की तिथि तक का विवरण देख सकते हैं:

विवरण अंतिम तिथि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 18 नवंबर, 2025 आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर, 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2025 आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2025 UP Home Guard Application Fee: आवेदन शुल्क सभी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क बोर्ड की ओर से अलग - अलग तय किया गया है। जनरल, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए नोटिस में दिया विवरण देखें: UP Home Guard 2025 Apply Online Last Date: आवेदन लिंक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ की ओर से होम गार्ड के कुल 41,424 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए यूपी के कुल 75 जिलों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन 18 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: