UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: यूजीसी नेट पेपर 2 लेटेस्ट सिलेबस और परीक्षा पैटर्न

UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर ली है। इच्छुक उम्मीदवार अपना यूजीसी नेट एडमिट कार्ड nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों को लेटेस्ट विषयवार सिलेबस को ध्यान से देना चाहिए अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रश्नपत्र 1 उम्मीदवार की शिक्षण/अनुसंधान योग्यता का आकलन करता है, जबकि प्रश्नपत्र 2 उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होता है। उम्मीदवार आगे लेख में पेपर 2 का सिलेबस PDF डाइनलोड कर सकते हैं।
UGC NET Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न देखें
पेपर 2 विषय-विशिष्ट परीक्षा है, जिसमें उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर 85 विषयों में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों का होता है। पेपर 2 का भार पेपर 1 से अधिक (200 अंक) होता है। इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करने से जूनियर रेफरी और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आपकी पात्रता निर्धारित होती है।
UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के पेपर 2 पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। जिसका महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल मे देख सकते हैं:
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)
|
परीक्षा का नाम
|
यूजीसी नेट 2025 परीक्षा
|
परीक्षा स्तर
|
राष्ट्रीय
|
आवृत्ति
|
वर्ष में दो बार
|
परीक्षा मोड
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड
|
क्वेश्चन टाइप
|
वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न
|
सेक्शन
|
पेपर 1 और पेपर 2
|
प्रश्नों की संख्या
|
पेपर 1: 50
पेपर 2: 100
|
अधिकतम अंक
|
पेपर 1: 100
पेपर 2: 200
|
परीक्षा की अवधि
|
3 घंटे (180 मिनट)
|
निगेटिव मार्किंग
|
ना
यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 2 पीडीएफ
यूजीसी नेट पेपर 2 का पाठ्यक्रम 85 विभिन्न विषयों के लिए कोड सहित यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेपर 2 परीक्षा का उद्देश्य विषय-विशिष्ट ज्ञान का मूल्यांकन करना है। इसमें 200 अंकों के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। पेपर 2 के लिए विषय-वार नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहां प्राप्त करें:
|
पेपर कोड
|
विषयों
|
यूजीसी नेट सिलेबस पीडीएफ
|
01
|
अर्थशास्त्र
|
02
|
राजनीति विज्ञान
|
03
|
दर्शन
|
04
|
मनोविज्ञान
|
05
|
समाज शास्त्र
|
06
|
इतिहास
|
07
|
मनुष्य जाति का विज्ञान
|
08
|
व्यापार
|
09
|
शिक्षा
|
10
|
समाज कार्य
|
11
|
रक्षा और सामरिक अध्ययन
|
12
|
गृह विज्ञान
|
14
|
लोक प्रशासन
|
15
|
जनसंख्या अध्ययन
|
16
|
संगीत
|
17
|
प्रबंध
|
18
|
मैथिली
|
19
|
बंगाली
|
20
|
हिंदी
|
21
|
कन्नडा
|
22
|
मलयालम
|
23
|
ओडिया
|
24
|
पंजाबी
|
25
|
संस्कृत
|
26
|
तामिल
|
27
|
तेलुगू
|
28
|
उर्दू
|
29
|
अरबी
|
30
|
अंग्रेज़ी
|
31
|
भाषा विज्ञान
|
32
|
चीनी
|
33
|
डोगरी
|
34
|
नेपाली
|
35
|
मणिपुरी
|
36
|
असमिया
|
37
|
गुजराती
|
38
|
मराठी
|
39
|
फ्रेंच
|
40
|
स्पैनिश
|
41
|
रूसी
|
42
|
फ़ारसी
|
43
|
राजस्थानी
|
44
|
जर्मन
|
45
|
जापानी
|
46
|
प्रौढ़ शिक्षा
|
47
|
व्यायाम शिक्षा
|
49
|
अरब संस्कृति
|
50
|
भारतीय संस्कृति
|
55
|
श्रम कल्याण
|
58
|
कानून
|
59
|
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
|
60
|
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गांधीवादी धर्म और शांति अध्ययन
|
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गांधीवादी धर्म और शांति अध्ययन का यूजीसी नेट पाठ्यक्रम (पीडीएफ)
|
62
|
धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन
|
63
|
जनसंचार और पत्रकारिता
|
65
|
नृत्य
|
66
|
संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण
|
67
|
पुरातत्त्व
|
68
|
अपराध
|
70
|
जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा
|
यूजीसी नेट 2024 के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम पीडीएफ
|
71
|
लोक साहित्य
|
72
|
तुलनात्मक साहित्य
|
73
|
संस्कृत ज्योतिष
|
74
|
महिला अध्ययन
|
79
|
दृश्य कला
|
80
|
भूगोल
|
81
|
सामाजिक चिकित्सा
|
82
|
फोरेंसिक विज्ञान
|
83
|
पाली
|
84
|
कश्मीरी
|
85
|
कोंकणी
|
87
|
कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग
|
88
|
इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान
|
89
|
पर्यावरण विज्ञान
|
90
|
राजनीति
|
91
|
प्राकृत
|
92
|
मानवाधिकार और कर्तव्य
|
93
|
पर्यटन प्रशासन
|
94
|
बोडो
|
95
|
संथाली
|
100
|
योग
|
101
|
सिंधी
