UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: यूजीसी नेट पेपर 2 लेटेस्ट सिलेबस और परीक्षा पैटर्न

UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर ली है। इच्छुक उम्मीदवार अपना यूजीसी नेट एडमिट कार्ड nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों को लेटेस्ट विषयवार सिलेबस को ध्यान से देना चाहिए अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रश्नपत्र 1 उम्मीदवार की शिक्षण/अनुसंधान योग्यता का आकलन करता है, जबकि प्रश्नपत्र 2 उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होता है। उम्मीदवार आगे लेख में पेपर 2 का सिलेबस PDF डाइनलोड कर सकते हैं।

UGC NET Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न देखें पेपर 2 विषय-विशिष्ट परीक्षा है, जिसमें उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर 85 विषयों में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों का होता है। पेपर 2 का भार पेपर 1 से अधिक (200 अंक) होता है। इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करने से जूनियर रेफरी और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आपकी पात्रता निर्धारित होती है। UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के पेपर 2 पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। जिसका महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल मे देख सकते हैं: परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) परीक्षा का नाम यूजीसी नेट 2025 परीक्षा परीक्षा स्तर राष्ट्रीय आवृत्ति वर्ष में दो बार परीक्षा मोड कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड क्वेश्चन टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न सेक्शन पेपर 1 और पेपर 2 प्रश्नों की संख्या पेपर 1: 50 पेपर 2: 100 अधिकतम अंक पेपर 1: 100 पेपर 2: 200 परीक्षा की अवधि 3 घंटे (180 मिनट) निगेटिव मार्किंग ना