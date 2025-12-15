RRB NTPC CBT 2 Result 2025 OUT!
UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: यूजीसी नेट पेपर 2 लेटेस्ट सिलेबस और परीक्षा पैटर्न

By Priyanka Pal
Dec 15, 2025, 20:05 IST

UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: क्या आप UGC NET परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं? यदि हां तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यूजीसी नेट पेपर 2 का पाठ्यक्रम क्या है। यूजीसी नेट लेटेस्ट सिलेबस, अद्यतन परीक्षा पैटर्न, अंकन योजना, महत्वपूर्ण विषय और एनटीए नेट सिलेबस में किए गए परिवर्तनों के बारे में यहां जान सकते हैं। उम्मीदवार यहां से विषयवार आधिकारिक यूजीसी नेट सिलेबस PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। 

UGC NET Paper 2 Syllabus 2025
UGC NET Paper 2 Syllabus 2025

UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर ली है। इच्छुक उम्मीदवार अपना यूजीसी नेट एडमिट कार्ड nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों को लेटेस्ट विषयवार सिलेबस को ध्यान से देना चाहिए अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रश्नपत्र 1 उम्मीदवार की शिक्षण/अनुसंधान योग्यता का आकलन करता है, जबकि प्रश्नपत्र 2 उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होता है। उम्मीदवार आगे लेख में पेपर 2 का सिलेबस PDF डाइनलोड कर सकते हैं। 

UGC NET Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न देखें

पेपर 2 विषय-विशिष्ट परीक्षा है, जिसमें उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर 85 विषयों में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों का होता है। पेपर 2 का भार पेपर 1 से अधिक (200 अंक) होता है। इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करने से जूनियर रेफरी और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आपकी पात्रता निर्धारित होती है।

UGC NET Paper 2 Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के पेपर 2 पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। जिसका महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल मे देख सकते हैं:

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी  (NTA) 

परीक्षा का नाम

यूजीसी नेट 2025 परीक्षा

परीक्षा स्तर

राष्ट्रीय

आवृत्ति

वर्ष में दो बार

परीक्षा मोड

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड

क्वेश्चन टाइप 

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न

सेक्शन

पेपर 1 और पेपर 2

प्रश्नों की संख्या

पेपर 1: 50

पेपर 2: 100

अधिकतम अंक

पेपर 1: 100

पेपर 2: 200

परीक्षा की अवधि

3 घंटे (180 मिनट)

निगेटिव मार्किंग 

ना

यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 2 पीडीएफ 

यूजीसी नेट पेपर 2 का पाठ्यक्रम 85 विभिन्न विषयों के लिए कोड सहित यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेपर 2 परीक्षा का उद्देश्य विषय-विशिष्ट ज्ञान का मूल्यांकन करना है। इसमें 200 अंकों के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। पेपर 2 के लिए विषय-वार नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहां प्राप्त करें:

पेपर कोड

विषयों

यूजीसी नेट सिलेबस पीडीएफ

01

अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

02

राजनीति विज्ञान

यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम पीडीएफ

03

दर्शन

दर्शनशास्त्र के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

04

मनोविज्ञान

यूजीसी नेट मनोविज्ञान पाठ्यक्रम पीडीएफ

05

समाज शास्त्र

यूजीसी नेट  समाजशास्त्र  पाठ्यक्रम पीडीएफ

06

इतिहास 

यूजीसी नेट इतिहास पाठ्यक्रम पीडीएफ

07

मनुष्य जाति का विज्ञान

यूजीसी नेट मानवविज्ञान पाठ्यक्रम पीडीएफ

08

व्यापार

यूजीसी नेट वाणिज्य पाठ्यक्रम पीडीएफ

09

शिक्षा

शिक्षा के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

10

समाज कार्य

समाज कार्य के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

11

रक्षा और सामरिक अध्ययन

यूजीसी नेट रक्षा एवं सामरिक अध्ययन पाठ्यक्रम पीडीएफ

12

गृह विज्ञान

यूजीसी नेट गृह विज्ञान पाठ्यक्रम पीडीएफ

14

लोक प्रशासन

लोक प्रशासन के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

15

जनसंख्या अध्ययन

यूजीसी नेट जनसंख्या अध्ययन पाठ्यक्रम पीडीएफ

16

संगीत

संगीत के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

17

प्रबंध 

यूजीसी नेट मैनेजमेंट सिलेबस पीडीएफ

18

मैथिली

मैथिली के लिए यूजीसी नेट सिलेबस पीडीएफ

19

बंगाली

यूजीसी नेट बंगाली पाठ्यक्रम पीडीएफ

20

हिंदी

यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम पीडीएफ

21

कन्नडा

यूजीसी नेट कन्नड़ पाठ्यक्रम पीडीएफ

22

मलयालम

मलयालम के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

23

ओडिया

यूजीसी नेट ओडिया पाठ्यक्रम पीडीएफ

24

पंजाबी 

यूजीसी नेट पंजाबी पाठ्यक्रम पीडीएफ

25

संस्कृत

यूजीसी नेट संस्कृत पाठ्यक्रम पीडीएफ

26

तामिल

तमिल भाषा के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का पीडीएफ

27

तेलुगू

यूजीसी नेट तेलुगु पाठ्यक्रम पीडीएफ

28

उर्दू

यूजीसी नेट उर्दू पाठ्यक्रम पीडीएफ

29

अरबी

यूजीसी नेट अरबी पाठ्यक्रम पीडीएफ

30

अंग्रेज़ी

यूजीसी नेट अंग्रेजी पाठ्यक्रम पीडीएफ

31

भाषा विज्ञान

यूजीसी नेट भाषाविज्ञान पाठ्यक्रम पीडीएफ

32

चीनी

चीनी भाषा के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का पीडीएफ

33

डोगरी

यूजीसी नेट डोगरी पाठ्यक्रम पीडीएफ

34

नेपाली

यूजीसी नेट नेपाली पाठ्यक्रम पीडीएफ

35

मणिपुरी 

यूजीसी नेट मणिपुरी पाठ्यक्रम पीडीएफ

36

असमिया

यूजीसी नेट असमिया पाठ्यक्रम पीडीएफ

37

गुजराती 

यूजीसी नेट गुजराती पाठ्यक्रम पीडीएफ

38

मराठी

मराठी भाषा में यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का पीडीएफ

39

फ्रेंच

यूजीसी नेट फ्रेंच पाठ्यक्रम पीडीएफ

40

स्पैनिश

यूजीसी नेट स्पैनिश पाठ्यक्रम पीडीएफ

41

रूसी

यूजीसी नेट रूसी पाठ्यक्रम पीडीएफ

42

फ़ारसी

यूजीसी नेट फारसी पाठ्यक्रम पीडीएफ

43

राजस्थानी

यूजीसी नेट राजस्थानी सिलेबस पीडीएफ

44

जर्मन

जर्मन भाषा के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का पीडीएफ

45

जापानी

यूजीसी नेट जापानी पाठ्यक्रम पीडीएफ

46

प्रौढ़ शिक्षा

यूजीसी नेट वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम पीडीएफ

47

व्यायाम शिक्षा

यूजीसी नेट शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम पीडीएफ 

49

अरब संस्कृति

यूजीसी एनईटी अरब संस्कृति पाठ्यक्रम पीडीएफ

50

भारतीय संस्कृति

यूजीसी नेट भारतीय संस्कृति पाठ्यक्रम पीडीएफ

55

श्रम कल्याण

श्रम कल्याण के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

58

कानून

यूजीसी नेट विधि पाठ्यक्रम पीडीएफ

59

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

यूजीसी नेट पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम पीडीएफ

60

बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गांधीवादी धर्म और शांति अध्ययन

बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गांधीवादी धर्म और शांति अध्ययन का यूजीसी नेट पाठ्यक्रम (पीडीएफ)

62

धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन

तुलनात्मक धर्म अध्ययन के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

63

जनसंचार और पत्रकारिता 

जनसंचार और पत्रकारिता के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ 

65

नृत्य

यूजीसी नेट डांस सिलेबस पीडीएफ

66

संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण 

यूजीसी एनईटी संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण पाठ्यक्रम पीडीएफ

67

पुरातत्त्व

यूजीसी नेट पुरातत्व पाठ्यक्रम पीडीएफ

68

अपराध

यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी सिलेबस पीडीएफ

70

जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा

यूजीसी नेट 2024 के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम पीडीएफ

71

लोक साहित्य

यूजीसी नेट लोक साहित्य पाठ्यक्रम पीडीएफ

72

तुलनात्मक साहित्य

यूजीसी नेट तुलनात्मक साहित्य पाठ्यक्रम पीडीएफ

73

संस्कृत ज्योतिष

यूजीसी नेट के लिए संस्कृत ज्योतिष पाठ्यक्रम पीडीएफ

74

महिला अध्ययन

यूजीसी एनईटी महिला अध्ययन पाठ्यक्रम पीडीएफ

79

दृश्य कला

यूजीसी नेट विजुअल आर्ट सिलेबस पीडीएफ

80

भूगोल

यूजीसी नेट भूगोल पाठ्यक्रम पीडीएफ

81

सामाजिक चिकित्सा 

यूजीसी नेट सोशल मेडिसिन सिलेबस पीडीएफ

82

फोरेंसिक विज्ञान

यूजीसी नेट के लिए फोरेंसिक साइंस सिलेबस पीडीएफ

83

पाली

यूजीसी नेट पाली पाठ्यक्रम पीडीएफ

84

कश्मीरी

यूजीसी नेट कश्मीरी पाठ्यक्रम पीडीएफ

85

कोंकणी

कोंकणी के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

87

कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग

यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस सिलेबस पीडीएफ

88

इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान

यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस सिलेबस पीडीएफ

89

पर्यावरण विज्ञान

यूजीसी नेट पर्यावरण विज्ञान पीडीएफ

90

राजनीति

यूजीसी नेट राजनीति पाठ्यक्रम पीडीएफ

91

प्राकृत

प्राकृत परीक्षा के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का पीडीएफ

92

मानवाधिकार और कर्तव्य

यूजीसी नेट मानवाधिकार और कर्तव्य पाठ्यक्रम पीडीएफ 

93

पर्यटन प्रशासन

पर्यटन प्रशासन के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम पीडीएफ

94

बोडो

यूजीसी नेट बोडो पाठ्यक्रम पीडीएफ

95

संथाली

यूजीसी नेट संथाली पाठ्यक्रम पीडीएफ

100

योग

यूजीसी नेट योग पाठ्यक्रम पीडीएफ

101

सिंधी

यूजीसी नेट सिंधी पाठ्यक्रम पीडीएफ

