BHU Vacancy 2026: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 55 पदों पर भर्ती, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल देखें

BHU Vacancy 2026: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) की ओर से पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत शिक्षकों के कुल 55 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2025 से शुरू की जा रही है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2026 तय की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, रिक्त पदों की संख्या सहित विवरण आगे लेख में देख सकते हैं। BHU Recruitment 2026 Notification: नोटिफिकेशन PDF बीएचयू की ओर से पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के 55 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

BHU Recruitment 2026 नोटिफिकेशन BHU Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में उम्मीदवार शिक्षकों के पदों पर निकाली गई भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) पद पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी शिक्षक पदों की संख्या 55 आवेदन करने की तिथि 10 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी, 2026 शैक्षणिक योग्यता मास्टर/बैचलर डिग्री, बीएड, सीटेट चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा

इंटरव्यू आयु सीमा 30 से 55 वर्ष ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in BHU Recruitment 2026: पात्रता मानदंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) की ओर से निकाले गए पदों के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है: शैक्षणिक योग्यता प्रिंसिपल - मास्टर डिग्री में न्यूनतम 50% अंक, बी.एड की डिग्री और सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल या पीजीटी के पद पर अनुभव ।

पीजीटी - संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या RCE से इंटीग्रेटेड MSc और B.Ed की डिग्री। टीजीटी - संबंधित विषय में ग्रेजुएशन में 50% अंक, B.Ed और CTET पास । पीआरटी - 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। साथ ही D.El.Ed, B.El.Ed या विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और CTET पास होना चाहिए। आयु सीमा - 30 से 55 वर्ष। BHU Recruitment 2026: आवेदन लिंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने प्रिंसिपल,पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के 50 से ज्यादा पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आवेदन पूरा कर सकते हैं: BHU Recruitment 2026 Apply आवेदन लिंक BHU Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं।