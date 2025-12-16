CSIR NET Admit Card 2025: दिसंबर परीक्षा के लिए नेट एडमिट कार्ड csirnet.nta.nic.in डानलोड करें

CSIR NET Admit Card 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) यूजीसी नेट परीक्षा 2025 प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आवेदन पूरा कर सकते हैं।
CSIR NET Admit Card 2025 Link: एडमिट कार्ड लिंक
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट nta.ac.in से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
सीएसआईआर नेट एडमिट कार्ड 2025
CSIR NET Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) CSIR यूजीसी नेट परीक्षा 2025 से जुड़ा विवरण जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
संगठन
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
पोस्ट नाम
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट 2025)
परीक्षा तिथि
18 दिसंबर, 2025
विषय
जीव विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान
ऑफिशियल वेबसाइट
https://csirnet.nta.nic.in/
CSIR NET Admit Card 2025: एनटीए एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर अपना एनटीए एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4 एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 हॉल टिकट डाउनलोड करें और सेव करें।
CSIR NET Admit Card 2025: एडमिट कार्ड में उल्लेखित विवरण
उम्मीदवारों को सभी एडमिट कार्ड/हॉल टिकट में महत्वपूर्ण विवरणों की जांच करने की सलाह दी जाती है। हॉल टिकट पर आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण मिलेंगे:
-
उम्मीदवार का नाम और फोटो
-
जन्म तिथि
-
उम्मीदवार की तस्वीर
-
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
-
परीक्षा स्थल
-
परीक्षा की तिथि और समय
-
रोल नंबर
