CSIR NET Admit Card 2025: दिसंबर परीक्षा के लिए नेट एडमिट कार्ड csirnet.nta.nic.in डानलोड करें

CSIR NET Admit Card 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) यूजीसी नेट परीक्षा 2025 प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

CSIR NET Admit Card 2025 Link: एडमिट कार्ड लिंक

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट nta.ac.in से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।

CSIR NET Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) CSIR यूजीसी नेट परीक्षा 2025 से जुड़ा विवरण जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:

