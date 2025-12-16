IPL Auction 2026: All Players List, Team Squad, Sold and Unsold Player with Price

BPSC 70th Mains Result 2025
The IPL Auction 2026 has reshaped team combinations for the upcoming season. Explore the complete players list, final team squads, and a price-wise record of sold and unsold players.

List of Sold Players in IPL Auction
The IPL Auction 2026 has officially concluded, bringing clarity to team combinations and player futures ahead of the upcoming season. As franchises finalised their squads, the auction delivered a mix of record-breaking bids, smart acquisitions, and unexpected outcomes that will shape the league when it begins in March.

One of the biggest talking points from the mini auction was Cameron Green, who became the most expensive overseas player in IPL history after securing a ₹25.20 crore deal. Close behind was Matheesha Pathirana, whose ₹18 crore signing with Kolkata Knight Riders reflected the growing demand for impact fast bowlers. 

Alongside these headline moves, the auction also highlighted the rising value of young domestic talent. Uncapped players Prashant Veer and Kartik Sharma emerged as major buys, each picked up by Chennai Super Kings for ₹14.20 crore, while Auqib Nabi Dar’s ₹8.4 crore deal stood out as one of the surprise moments of the auction.

Established Indian players also attracted strong interest, with Venkatesh Iyer joining Royal Challengers Bengaluru for ₹7 crore and Ravi Bishnoi moving to Rajasthan Royals for ₹7.20 crore. These signings underline how teams balanced experience with future potential while building competitive squads.

Here is the complete IPL Auction 2026 details, including the full players list, updated team squads, and a clear breakdown of sold and unsold players along with their final prices. Whether you are tracking your favourite franchise or reviewing key auction trends, this comprehensive overview brings together everything you need to know from the IPL Auction 2026 in one place.

IPL 2026 Auction: Complete Squads List 


IPL 2026 Auction: List of Team-Wise Sold Players

Here is the complete list of sold players according to the teams: 

Chennai Super Kings


Sr. No.

Player

Base

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Kartik Sharma

₹30,00,000

₹14,20,00,000

Uncapped

2

Prashant Veer

₹30,00,000

₹14,20,00,000

Uncapped

3

Rahul Chahar

₹1,00,00,000

₹5,20,00,000

Capped

4

Matt Henry

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

5

Akeal Hosein

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

6

Matthew Short

₹1,50,00,000

₹1,50,00,000

Capped

7

Zak Foulkes

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

8

Sarfaraz Khan

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

9

Aman Khan

₹30,00,000

₹40,00,000

Uncapped


Delhi Capitals


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Auqib Dar

₹30,00,000

₹8,40,00,000

Uncapped

2

Pathum Nissanka

₹75,00,000

₹4,00,00,000

Capped

3

Kyle Jamieson

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

4

Lungisani Ngidi

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

5

Ben Duckett

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

6

David Miller

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

7

Prithvi Shaw

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

8

Sahil Parakh

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


Gujarat Titans


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Jason Holder

₹2,00,00,000

₹7,00,00,000

Capped

2

Tom Banton

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

3

Ashok Sharma

₹30,00,000

₹90,00,000

Uncapped

4

Luke Wood

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

5

Prithviraj Yarra

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


Kolkata Knight Riders


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Cameron Green

₹2,00,00,000

₹25,20,00,000

Capped

2

Matheesha Pathirana

₹2,00,00,000

₹18,00,00,000

Capped

3

Mustafizur Rahman

₹2,00,00,000

₹9,20,00,000

Capped

4

Tejasvi Singh

₹30,00,000

₹3,00,00,000

Uncapped

5

Rachin Ravindra

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

6

Finn Allen

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

7

Tim Seifert

₹1,50,00,000

₹1,50,00,000

Capped

8

Akash Deep

₹1,00,00,000

₹1,00,00,000

Capped

9

Rahul Tripathi

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

10

Daksh Kamra

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

11

Sarthak Ranjan

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

12

Prashant Solanki

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

13

Kartik Tyagi

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


Lucknow Super Giants


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Josh Inglis

₹2,00,00,000

₹8,60,00,000

Capped

2

Mukul Choudhary

₹30,00,000

₹2,60,00,000

Uncapped

3

Akshat Raghuwanshi

₹30,00,000

₹2,20,00,000

Uncapped

4

Anrich Nortje

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

5

Wanindu Hasaranga

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

6

Naman Tiwari

₹30,00,000

₹1,00,00,000

Uncapped


Mumbai Indians


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Quinton De Kock

₹1,00,00,000

₹1,00,00,000

Capped

2

Mayank Rawat

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

3

Atharva Ankolekar

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

4

Mohammad Izhar

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

5

Danish Malewar

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


Punjab Kings


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Ben Dwarshuis

₹1,00,00,000

₹4,40,00,000

Capped

2

Cooper Connolly

₹2,00,00,000

₹3,00,00,000

Capped

3

Vishal Nishad

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

4

Pravin Dubey

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


Rajasthan Royals


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Ravi Bishnoi

₹2,00,00,000

₹7,20,00,000

Capped

2

Adam Milne

₹2,00,00,000

₹2,40,00,000

Capped

3

Ravi Singh

₹30,00,000

₹95,00,000

Uncapped

4

Sushant Mishra

₹30,00,000

₹90,00,000

Uncapped

5

Kuldeep Sen

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

6

Brijesh Sharma

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

7

Aman Rao Perala

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

8

Vignesh Puthur

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

9

Yash Raj Punja

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


Royal Challengers Bengaluru


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Venkatesh Iyer

₹2,00,00,000

₹7,00,00,000

Capped

2

Mangesh Yadav

₹30,00,000

₹5,20,00,000

Uncapped

3

Jacob Duffy

₹2,00,00,000

₹2,00,00,000

Capped

4

Jordan Cox

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

5

Kanishk Chouhan

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

6

Vihaan Malhotra

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

7

Vicky Ostwal

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

8

Satvik Deswal

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


Sunrisers Hyderabad


Sr. No.

Player

Base Price

Winning Bid

Capped/Uncapped

1

Liam Livingstone

₹2,00,00,000

₹13,00,00,000

Capped

2

Jack Edwards

₹50,00,000

₹3,00,00,000

Uncapped

3

Salil Arora

₹30,00,000

₹1,50,00,000

Uncapped

4

Shivam Mavi

₹75,00,000

₹75,00,000

Capped

5

Krains Fuletra

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

6

Praful Hinge

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

7

Amit Kumar

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

8

Onkar Tarmale

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

9

Sakib Hussain

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped

10

Shivang Kumar

₹30,00,000

₹30,00,000

Uncapped


IPL 2026 Auction: List of Unsold Players

Here is a list of all the unsold players that didn’t make the cut in this IPL auction: 


Sr. No.

PLAYER

BASE PRICE

Capped/Uncapped

1

Devon Conway

₹2,00,00,000

Capped

2

Jake Fraser-McGurk

₹2,00,00,000

Capped

3

Gus Atkinson

₹2,00,00,000

Capped

4

Jamie Smith

₹2,00,00,000

Capped

5

Gerald Coetzee

₹2,00,00,000

Capped

6

Mujeeb Rahman

₹2,00,00,000

Capped

7

Maheesh Theekshana

₹2,00,00,000

Capped

8

Steve Smith

₹2,00,00,000

Capped

9

Sean Abbott

₹2,00,00,000

Capped

10

Michael Bracewell

₹2,00,00,000

Capped

11

Daryl Mitchell

₹2,00,00,000

Capped

12

Shai Hope

₹2,00,00,000

Capped

13

William Orourke

₹2,00,00,000

Capped

14

Tom Curran

₹2,00,00,000

Capped

15

Daniel Lawrence

₹2,00,00,000

Capped

16

Alzarri Joseph

₹2,00,00,000

Capped

17

Naveen Ul Haq

₹2,00,00,000

Capped

18

Liam Dawson

₹2,00,00,000

Capped

19

Rahmanullah Gurbaz

₹1,50,00,000

Capped

20

Spencer Johnson

₹1,50,00,000

Capped

21

Saqib Mahmood

₹1,50,00,000

Capped

22

Umesh Yadav

₹1,50,00,000

Capped

23

Riley Meredith

₹1,50,00,000

Capped

24

Jhye Richardson

₹1,50,00,000

Capped

25

Jason Behrendorff

₹1,50,00,000

Capped

26

Ben Sears

₹1,50,00,000

Capped

27

Beau Webster

₹1,25,00,000

Capped

28

Roston Chase

₹1,25,00,000

Capped

29

Kyle Mayers

₹1,25,00,000

Capped

30

Olly Stone

₹1,25,00,000

Capped

31

Kyle Verreynne

₹1,25,00,000

Uncapped

32

Wiaan Mulder

₹1,00,00,000

Capped

33

Jonny Bairstow

₹1,00,00,000

Capped

34

Fazalhaq Farooqi

₹1,00,00,000

Capped

35

Reeza Hendricks

₹1,00,00,000

Capped

36

Daniel Sams

₹1,00,00,000

Capped

37

Kusal Perera

₹1,00,00,000

Capped

38

Mohammad Waqar Salamkheil

₹1,00,00,000

Capped

39

George Linde

₹1,00,00,000

Capped

40

Gulbadin Naib

₹1,00,00,000

Capped

41

William Sutherland

₹1,00,00,000

Capped

42

Charith Asalanka

₹1,00,00,000

Capped

43

Dwaine Pretorius

₹1,00,00,000

Capped

44

Joshua Tongue

₹1,00,00,000

Capped

45

Deepak Hooda

₹75,00,000

Capped

46

K.S. Bharat

₹75,00,000

Capped

47

Mayank Agarawal

₹75,00,000

Capped

48

Sediqullah Atal

₹75,00,000

Capped

49

Ackeem Auguste

₹75,00,000

Capped

50

Tim Robinson

₹75,00,000

Capped

51

Dasun Shanaka

₹75,00,000

Capped

52

Benjamin McDermott

₹75,00,000

Capped

53

Kusal Mendis

₹75,00,000

Capped

54

Chetan Sakariya

₹75,00,000

Capped

55

Qais Ahmad

₹75,00,000

Capped

56

Rishad Hossain

₹75,00,000

Capped

57

Viyaskanth Vijayakanth

₹75,00,000

Capped

58

Rehan Ahmed

₹75,00,000

Capped

59

Bevon-John Jacobs

₹75,00,000

Capped

60

Taskin Ahmed

₹75,00,000

Capped

61

Richard Gleeson

₹75,00,000

Capped

62

Shamar Joseph

₹75,00,000

Capped

63

Navdeep Saini

₹75,00,000

Capped

64

Muhammad Abbas

₹75,00,000

Capped

65

George Garton

₹75,00,000

Capped

66

Nathan Smith

₹75,00,000

Capped

67

Dunith Wellalage

₹75,00,000

Capped

68

Tanzim Hasan Sakib

₹75,00,000

Capped

69

Matthew Potts

₹75,00,000

Capped

70

Nahid Rana

₹75,00,000

Capped

71

Sandeep Warrier

₹75,00,000

Capped

72

Wesley Agar

₹75,00,000

Capped

73

Binura Fernando

₹75,00,000

Capped

74

Md Shoriful Islam

₹75,00,000

Capped

75

Joshua Little

₹75,00,000

Capped

76

Obed McCoy

₹75,00,000

Capped

77

Billy Stanlake

₹75,00,000

Capped

78

Eathan Bosch

₹75,00,000

Capped

79

Chris Green

₹75,00,000

Capped

80

Blessing Muzarabani

₹75,00,000

Capped

81

Mahipal Lomror

₹50,00,000

Uncapped

82

Karn Sharma

₹50,00,000

Uncapped

83

Joe Clarke

₹50,00,000

Uncapped

84

Rajvardhan Hangargekar

₹40,00,000

Uncapped

85

K.M Asif

₹40,00,000

Uncapped

86

Shubham Agrawal

₹40,00,000

Uncapped

87

Jalaj Saxena

₹40,00,000

Uncapped

88

Tom Moores

₹40,00,000

Uncapped

89

Arab Gul

₹40,00,000

Uncapped

90

Nikhil Chaudhary

₹40,00,000

Uncapped

91

Aarya Desai

₹30,00,000

Uncapped

92

Yash Dhull

₹30,00,000

Uncapped

93

Abhinav Manohar

₹30,00,000

Uncapped

94

Anmolpreet Singh

₹30,00,000

Uncapped

95

Atharva Taide

₹30,00,000

Uncapped

96

Abhinav Tejrana

₹30,00,000

Uncapped

97

Tanush Kotian

₹30,00,000

Uncapped

98

Kamlesh Nagarkoti

₹30,00,000

Uncapped

99

Vijay Shankar

₹30,00,000

Uncapped

100

Sanvir Singh

₹30,00,000

Uncapped

101

Edhen Tom

₹30,00,000

Uncapped

102

Ruchit Ahir

₹30,00,000

Uncapped

103

Vansh Bedi

₹30,00,000

Uncapped

104

Tushar Raheja

₹30,00,000

Uncapped

105

Raj Limbani

₹30,00,000

Uncapped

106

Akash Madhwal

₹30,00,000

Uncapped

107

Simarjeet Singh

₹30,00,000

Uncapped

108

Shivam Shukla

₹30,00,000

Uncapped

109

Kumar Kartikeya Singh

₹30,00,000

Uncapped

110

Wahidullah Zadran

₹30,00,000

Uncapped

111

Ankit Kumar

₹30,00,000

Uncapped

112

Rohan Kunnummal

₹30,00,000

Uncapped

113

Pukhraj Mann

₹30,00,000

Uncapped

114

Salman Nizar

₹30,00,000

Uncapped

115

Manan Vohra

₹30,00,000

Uncapped

116

Yuvraj Chaudhary

₹30,00,000

Uncapped

117

Darshan Nalkande

₹30,00,000

Uncapped

118

Sairaj Patil

₹30,00,000

Uncapped

119

Suyash Prabhudessai

₹30,00,000

Uncapped

120

Harsh Tyagi

₹30,00,000

Uncapped

121

Ricky Bhui

₹30,00,000

Uncapped

122

Rahul Buddhi

₹30,00,000

Uncapped

123

Saurav Chuahan

₹30,00,000

Uncapped

124

Yashvardhan Dalal

₹30,00,000

Uncapped

125

Abhishek Pathak

₹30,00,000

Uncapped

126

Kunal Rathore

₹30,00,000

Uncapped

127

Vidwath Kaverappa

₹30,00,000

Uncapped

128

Vijay Kumar

₹30,00,000

Uncapped

129

Vidyadhar Patil

₹30,00,000

Uncapped

130

PV.Satyanarayana Raju

₹30,00,000

Uncapped

131

Murugan Ashwin

₹30,00,000

Uncapped

132

Tejas Baroka

₹30,00,000

Uncapped

133

K.C. Cariappa

₹30,00,000

Uncapped

134

Kartik Chadha

₹30,00,000

Uncapped

135

Mohit Rathee

₹30,00,000

Uncapped

136

Himanshu Sharma

₹30,00,000

Uncapped

137

Bailapudi Yeswanth

₹30,00,000

Uncapped

138

Kunal Chandela

₹30,00,000

Uncapped

139

Ayush Doseja

₹30,00,000

Uncapped

140

Qamran Iqbal

₹30,00,000

Uncapped

141

M.Dheeraj Kumar

₹30,00,000

Uncapped

142

Bhanu Pania

₹30,00,000

Uncapped

143

Arsh Kabir Ranga

₹30,00,000

Uncapped

144

Adarsh Singh

₹30,00,000

Uncapped

145

Manoj Bhandage

₹30,00,000

Uncapped

146

Mayank Dagar

₹30,00,000

Uncapped

147

Raghav Goyal

₹30,00,000

Uncapped

148

Manvanth Kumar

₹30,00,000

Uncapped

149

Abid Mushtaq

₹30,00,000

Uncapped

150

Atit Sheth

₹30,00,000

Uncapped

151

Hritik Shokeen

₹30,00,000

Uncapped

152

Jagadeesha Suchith

₹30,00,000

Uncapped

153

Tanay Thyagarajann

₹30,00,000

Uncapped

154

Connor Esterhuizen

₹30,00,000

Uncapped

155

Ajitesh Guruswamy

₹30,00,000

Uncapped

156

Siddharth Joon

₹30,00,000

Uncapped

157

Bipin Saurabh

₹30,00,000

Uncapped

158

Vishnu Solanki

₹30,00,000

Uncapped

159

Hardik Tamore

₹30,00,000

Uncapped

160

Sayan Ghosh

₹30,00,000

Uncapped

161

Money Grewal

₹30,00,000

Uncapped

162

Arpit Guleria

₹30,00,000

Uncapped

163

Sunil Kumar

₹30,00,000

Uncapped

164

Tristan Luus

₹30,00,000

Uncapped

165

Divesh Sharma

₹30,00,000

Uncapped

166

Abhilash Shetty

₹30,00,000

Uncapped

167

Irfan Umair

₹30,00,000

Uncapped

168

Kuldip Yadav

₹30,00,000

Uncapped

169

Manan Bhardwaj

₹30,00,000

Uncapped

170

Shreyas Chavan

₹30,00,000

Uncapped

171

Parikshit Dhanak

₹30,00,000

Uncapped

172

Chintal Gandhi

₹30,00,000

Uncapped

173

Dharmendrasinh Jadeja

₹30,00,000

Uncapped

174

Saumy Pandey

₹30,00,000

Uncapped

175

Jhathavedh Subramanyan

₹30,00,000

Uncapped

176

Sachin Dhas

₹30,00,000

Uncapped

177

Miles Hammond

₹30,00,000

Uncapped

178

Ahammed Imran

₹30,00,000

Uncapped

179

Vishvarajsinh Jadeja

₹30,00,000

Uncapped

180

Ayaz Khan

₹30,00,000

Uncapped

181

Daniel Lategan

₹30,00,000

Uncapped

182

Siddhant Rana

₹30,00,000

Uncapped

183

Aaron Varghese

₹30,00,000

Uncapped

184

Abdul Bazith

₹30,00,000

Uncapped

185

Karan Lal

₹30,00,000

Uncapped

186

Shams Mulani

₹30,00,000

Uncapped

187

Ripal Patel

₹30,00,000

Uncapped

188

Prince Rai

₹30,00,000

Uncapped

189

Vivrant Sharma

₹30,00,000

Uncapped

190

Utkarsh Singh

₹30,00,000

Uncapped

191

Ayush Vartak

₹30,00,000

Uncapped

192

Sanjay Yadav

₹30,00,000

Uncapped

193

Sayed Irfan Aftab

₹30,00,000

Uncapped

194

Esakkimuthu Ayyakutti

₹30,00,000

Uncapped

195

Pankaj Jaswal

₹30,00,000

Uncapped

196

Kulwant Khejroliya

₹30,00,000

Uncapped

197

Ravi Kumar

₹30,00,000

Uncapped

198

Rajan Kumar

₹30,00,000

Uncapped

199

Safvan Patel

₹30,00,000

Uncapped

200

Ishan Porel

₹30,00,000

Uncapped

201

Purav Agarwal

₹30,00,000

Uncapped

202

Jikku Bright

₹30,00,000

Uncapped

203

Yash Dicholkar

₹30,00,000

Uncapped

204

Rakibul Hasan

₹30,00,000

Uncapped

205

Traveen Mathew

₹30,00,000

Uncapped

206

Naman Pushpak

₹30,00,000

Uncapped

207

Izaz Sawariya

₹30,00,000

Uncapped

208

Roshan Wagshare

₹30,00,000

Uncapped

209

R.S Ambrish

₹30,00,000

Uncapped

210

Macneil Noronha

₹30,00,000

Uncapped

211

R Rajkumar

₹30,00,000

Uncapped

212

Ninad Rathva

₹30,00,000

Uncapped

213

Sunny Sandhu

₹30,00,000

Uncapped

214

Shivalik Sharma

₹30,00,000

Uncapped

215

Siddharth Yadav

₹30,00,000

Uncapped

216

R.Sonu Yadav

₹30,00,000

Uncapped

217

Waseem Khanday

₹30,00,000

Uncapped

218

Atif Mushtaq

₹30,00,000

Uncapped

219

Atal Rai

₹30,00,000

Uncapped

220

C.Rakshann Readdi

₹30,00,000

Uncapped

221

Manish Reddy

₹30,00,000

Uncapped

222

Nishanth Saranu

₹30,00,000

Uncapped

223

Deependra Singh

₹30,00,000

Uncapped

224

Rajat Verma

₹30,00,000

Uncapped

225

Rohit Yadav

₹30,00,000

Uncapped

226

Emanjot Chahal

₹30,00,000

Uncapped

227

Shubhang Hegde

₹30,00,000

Uncapped

228

Bal Krishna

₹30,00,000

Uncapped

229

Khilan Patel

₹30,00,000

Uncapped

230

Delano Potgieter

₹30,00,000

Uncapped

231

Hardik Raj

₹30,00,000

Uncapped

232

Parth Rekhade

₹30,00,000

Uncapped

233

Tiaan Van Vuuren

₹30,00,000

Uncapped

234

Shreevatsha Acharya

₹30,00,000

Uncapped

235

Sadek Hussain

₹30,00,000

Uncapped

236

Shubham Kapse

₹30,00,000

Uncapped

237

Aaqib Khan

₹30,00,000

Uncapped

238

Sabir Khan

₹30,00,000

Uncapped

239

Bayanda Majola

₹30,00,000

Uncapped

240

Srihari Nair

₹30,00,000

Uncapped

241

Aman Shekhawat

₹30,00,000

Uncapped

242

Himanshu Bisht

₹30,00,000

Uncapped

243

Shreyan Chakraborty

₹30,00,000

Uncapped

244

Mayank Gusain

₹30,00,000

Uncapped

245

Akash Pugazhanthi

₹30,00,000

Uncapped

246

Abhimanyusingh Rajput

₹30,00,000

Uncapped

247

Shubham Rana

₹30,00,000

Uncapped

248

Arpit Rana

₹30,00,000

Uncapped

249

Maramreddy Reddy

₹30,00,000

Uncapped

250

Sagar Solanki

₹30,00,000

Uncapped

251

Aryaman Singh Dhaliwal

₹30,00,000

Uncapped

252

Vishal Mandwal

₹30,00,000

Uncapped

253

Arfaz Mohammad

₹30,00,000

Uncapped

254

Hemang Patel

₹30,00,000

Uncapped

255

Mridul Surroch

₹30,00,000

Uncapped

256

Anuj Thakral

₹30,00,000

Uncapped

257

Parth Vats

₹30,00,000

Uncapped

258

Lalit Yadav

₹30,00,000

Uncapped

259

Nitin Sai Yadav

₹30,00,000

Uncapped

260

Krish Bhagat

₹30,00,000

Uncapped

261

Prerit Dutta

₹30,00,000

Uncapped

262

Sammar Gajjar

₹30,00,000

Uncapped

263

Nasir Lone

₹30,00,000

Uncapped

264

Ishan Mulchandani

₹30,00,000

Uncapped

265

Akhil Scaria

₹30,00,000

Uncapped

266

Muhammed Sharafuddeen

₹30,00,000

Uncapped

267

K.Ajay Singh

₹30,00,000

Uncapped

268

Ritik Tada

₹30,00,000

Uncapped

269

Luckyrajsinh Vaghela

₹30,00,000

Uncapped

270

Mohamed Ali

₹30,00,000

Uncapped

271

Madhav Bajaj

₹30,00,000

Uncapped

272

Akshu Bajwa

₹30,00,000

Uncapped

273

Varun Raj Singh Bisht

₹30,00,000

Uncapped

274

Rishabh Chauhan

₹30,00,000

Uncapped

275

Dian Forrester

₹30,00,000

Uncapped

276

Dhurmil Matkar

₹30,00,000

Uncapped

277

Shiva Singh

₹30,00,000

Uncapped

278

Parikshit Valsangkar

₹30,00,000

Uncapped

279

Mani Sankar Mura Singh

₹30,00,000

Uncapped

280

Virandeep Singh

₹30,00,000

Uncapped

281

Chama Milind

₹30,00,000

Uncapped

282

K.L. Shrijith

₹30,00,000

Uncapped

283

Swastik Chikara

₹30,00,000

Uncapped

284

Rahul Raj Namala

₹30,00,000

Uncapped

285

Virat Singh

₹30,00,000

Uncapped

286

Abhimanyu Easwaran

₹30,00,000

Uncapped

287

Tripuresh Singh

₹30,00,000

Uncapped

288

Rajesh Mohanty

₹30,00,000

Uncapped

289

Swastik Samal

₹30,00,000

Uncapped

290

Saransh Jain

₹30,00,000

Uncapped

291

Sooraj Sangaraju

₹30,00,000

Uncapped

292

Tanmay Agarwal

₹30,00,000

Uncapped

Nikhil Batra
