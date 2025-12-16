IPL Auction 2026: All Players List, Team Squad, Sold and Unsold Player with Price

The IPL Auction 2026 has officially concluded, bringing clarity to team combinations and player futures ahead of the upcoming season. As franchises finalised their squads, the auction delivered a mix of record-breaking bids, smart acquisitions, and unexpected outcomes that will shape the league when it begins in March.
One of the biggest talking points from the mini auction was Cameron Green, who became the most expensive overseas player in IPL history after securing a ₹25.20 crore deal. Close behind was Matheesha Pathirana, whose ₹18 crore signing with Kolkata Knight Riders reflected the growing demand for impact fast bowlers.
Alongside these headline moves, the auction also highlighted the rising value of young domestic talent. Uncapped players Prashant Veer and Kartik Sharma emerged as major buys, each picked up by Chennai Super Kings for ₹14.20 crore, while Auqib Nabi Dar’s ₹8.4 crore deal stood out as one of the surprise moments of the auction.
Established Indian players also attracted strong interest, with Venkatesh Iyer joining Royal Challengers Bengaluru for ₹7 crore and Ravi Bishnoi moving to Rajasthan Royals for ₹7.20 crore. These signings underline how teams balanced experience with future potential while building competitive squads.
Here is the complete IPL Auction 2026 details, including the full players list, updated team squads, and a clear breakdown of sold and unsold players along with their final prices. Whether you are tracking your favourite franchise or reviewing key auction trends, this comprehensive overview brings together everything you need to know from the IPL Auction 2026 in one place.
IPL 2026 Auction: Complete Squads List
IPL 2026 Auction: List of Team-Wise Sold Players
Here is the complete list of sold players according to the teams:
Chennai Super Kings
|
Sr. No.
|
Player
|
Base
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Kartik Sharma
|
₹30,00,000
|
₹14,20,00,000
|
Uncapped
|
2
|
Prashant Veer
|
₹30,00,000
|
₹14,20,00,000
|
Uncapped
|
3
|
Rahul Chahar
|
₹1,00,00,000
|
₹5,20,00,000
|
Capped
|
4
|
Matt Henry
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
5
|
Akeal Hosein
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
6
|
Matthew Short
|
₹1,50,00,000
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
7
|
Zak Foulkes
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
8
|
Sarfaraz Khan
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
9
|
Aman Khan
|
₹30,00,000
|
₹40,00,000
|
Uncapped
Delhi Capitals
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Auqib Dar
|
₹30,00,000
|
₹8,40,00,000
|
Uncapped
|
2
|
Pathum Nissanka
|
₹75,00,000
|
₹4,00,00,000
|
Capped
|
3
|
Kyle Jamieson
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
4
|
Lungisani Ngidi
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
5
|
Ben Duckett
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
6
|
David Miller
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
7
|
Prithvi Shaw
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
8
|
Sahil Parakh
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
Gujarat Titans
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Jason Holder
|
₹2,00,00,000
|
₹7,00,00,000
|
Capped
|
2
|
Tom Banton
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
3
|
Ashok Sharma
|
₹30,00,000
|
₹90,00,000
|
Uncapped
|
4
|
Luke Wood
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
5
|
Prithviraj Yarra
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
Kolkata Knight Riders
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Cameron Green
|
₹2,00,00,000
|
₹25,20,00,000
|
Capped
|
2
|
Matheesha Pathirana
|
₹2,00,00,000
|
₹18,00,00,000
|
Capped
|
3
|
Mustafizur Rahman
|
₹2,00,00,000
|
₹9,20,00,000
|
Capped
|
4
|
Tejasvi Singh
|
₹30,00,000
|
₹3,00,00,000
|
Uncapped
|
5
|
Rachin Ravindra
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
6
|
Finn Allen
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
7
|
Tim Seifert
|
₹1,50,00,000
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
8
|
Akash Deep
|
₹1,00,00,000
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
9
|
Rahul Tripathi
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
10
|
Daksh Kamra
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
11
|
Sarthak Ranjan
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
12
|
Prashant Solanki
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
13
|
Kartik Tyagi
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
Lucknow Super Giants
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Josh Inglis
|
₹2,00,00,000
|
₹8,60,00,000
|
Capped
|
2
|
Mukul Choudhary
|
₹30,00,000
|
₹2,60,00,000
|
Uncapped
|
3
|
Akshat Raghuwanshi
|
₹30,00,000
|
₹2,20,00,000
|
Uncapped
|
4
|
Anrich Nortje
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
5
|
Wanindu Hasaranga
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
6
|
Naman Tiwari
|
₹30,00,000
|
₹1,00,00,000
|
Uncapped
Mumbai Indians
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Quinton De Kock
|
₹1,00,00,000
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
2
|
Mayank Rawat
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
3
|
Atharva Ankolekar
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
4
|
Mohammad Izhar
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
5
|
Danish Malewar
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
Punjab Kings
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Ben Dwarshuis
|
₹1,00,00,000
|
₹4,40,00,000
|
Capped
|
2
|
Cooper Connolly
|
₹2,00,00,000
|
₹3,00,00,000
|
Capped
|
3
|
Vishal Nishad
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
4
|
Pravin Dubey
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
Rajasthan Royals
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Ravi Bishnoi
|
₹2,00,00,000
|
₹7,20,00,000
|
Capped
|
2
|
Adam Milne
|
₹2,00,00,000
|
₹2,40,00,000
|
Capped
|
3
|
Ravi Singh
|
₹30,00,000
|
₹95,00,000
|
Uncapped
|
4
|
Sushant Mishra
|
₹30,00,000
|
₹90,00,000
|
Uncapped
|
5
|
Kuldeep Sen
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
6
|
Brijesh Sharma
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
7
|
Aman Rao Perala
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
8
|
Vignesh Puthur
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
9
|
Yash Raj Punja
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
Royal Challengers Bengaluru
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Venkatesh Iyer
|
₹2,00,00,000
|
₹7,00,00,000
|
Capped
|
2
|
Mangesh Yadav
|
₹30,00,000
|
₹5,20,00,000
|
Uncapped
|
3
|
Jacob Duffy
|
₹2,00,00,000
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
4
|
Jordan Cox
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
5
|
Kanishk Chouhan
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
6
|
Vihaan Malhotra
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
7
|
Vicky Ostwal
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
8
|
Satvik Deswal
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
Sunrisers Hyderabad
|
Sr. No.
|
Player
|
Base Price
|
Winning Bid
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Liam Livingstone
|
₹2,00,00,000
|
₹13,00,00,000
|
Capped
|
2
|
Jack Edwards
|
₹50,00,000
|
₹3,00,00,000
|
Uncapped
|
3
|
Salil Arora
|
₹30,00,000
|
₹1,50,00,000
|
Uncapped
|
4
|
Shivam Mavi
|
₹75,00,000
|
₹75,00,000
|
Capped
|
5
|
Krains Fuletra
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
6
|
Praful Hinge
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
7
|
Amit Kumar
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
8
|
Onkar Tarmale
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
9
|
Sakib Hussain
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
10
|
Shivang Kumar
|
₹30,00,000
|
₹30,00,000
|
Uncapped
IPL 2026 Auction: List of Unsold Players
Here is a list of all the unsold players that didn’t make the cut in this IPL auction:
|
Sr. No.
|
PLAYER
|
BASE PRICE
|
Capped/Uncapped
|
1
|
Devon Conway
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
2
|
Jake Fraser-McGurk
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
3
|
Gus Atkinson
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
4
|
Jamie Smith
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
5
|
Gerald Coetzee
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
6
|
Mujeeb Rahman
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
7
|
Maheesh Theekshana
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
8
|
Steve Smith
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
9
|
Sean Abbott
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
10
|
Michael Bracewell
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
11
|
Daryl Mitchell
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
12
|
Shai Hope
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
13
|
William Orourke
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
14
|
Tom Curran
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
15
|
Daniel Lawrence
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
16
|
Alzarri Joseph
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
17
|
Naveen Ul Haq
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
18
|
Liam Dawson
|
₹2,00,00,000
|
Capped
|
19
|
Rahmanullah Gurbaz
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
20
|
Spencer Johnson
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
21
|
Saqib Mahmood
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
22
|
Umesh Yadav
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
23
|
Riley Meredith
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
24
|
Jhye Richardson
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
25
|
Jason Behrendorff
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
26
|
Ben Sears
|
₹1,50,00,000
|
Capped
|
27
|
Beau Webster
|
₹1,25,00,000
|
Capped
|
28
|
Roston Chase
|
₹1,25,00,000
|
Capped
|
29
|
Kyle Mayers
|
₹1,25,00,000
|
Capped
|
30
|
Olly Stone
|
₹1,25,00,000
|
Capped
|
31
|
Kyle Verreynne
|
₹1,25,00,000
|
Uncapped
|
32
|
Wiaan Mulder
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
33
|
Jonny Bairstow
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
34
|
Fazalhaq Farooqi
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
35
|
Reeza Hendricks
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
36
|
Daniel Sams
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
37
|
Kusal Perera
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
38
|
Mohammad Waqar Salamkheil
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
39
|
George Linde
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
40
|
Gulbadin Naib
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
41
|
William Sutherland
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
42
|
Charith Asalanka
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
43
|
Dwaine Pretorius
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
44
|
Joshua Tongue
|
₹1,00,00,000
|
Capped
|
45
|
Deepak Hooda
|
₹75,00,000
|
Capped
|
46
|
K.S. Bharat
|
₹75,00,000
|
Capped
|
47
|
Mayank Agarawal
|
₹75,00,000
|
Capped
|
48
|
Sediqullah Atal
|
₹75,00,000
|
Capped
|
49
|
Ackeem Auguste
|
₹75,00,000
|
Capped
|
50
|
Tim Robinson
|
₹75,00,000
|
Capped
|
51
|
Dasun Shanaka
|
₹75,00,000
|
Capped
|
52
|
Benjamin McDermott
|
₹75,00,000
|
Capped
|
53
|
Kusal Mendis
|
₹75,00,000
|
Capped
|
54
|
Chetan Sakariya
|
₹75,00,000
|
Capped
|
55
|
Qais Ahmad
|
₹75,00,000
|
Capped
|
56
|
Rishad Hossain
|
₹75,00,000
|
Capped
|
57
|
Viyaskanth Vijayakanth
|
₹75,00,000
|
Capped
|
58
|
Rehan Ahmed
|
₹75,00,000
|
Capped
|
59
|
Bevon-John Jacobs
|
₹75,00,000
|
Capped
|
60
|
Taskin Ahmed
|
₹75,00,000
|
Capped
|
61
|
Richard Gleeson
|
₹75,00,000
|
Capped
|
62
|
Shamar Joseph
|
₹75,00,000
|
Capped
|
63
|
Navdeep Saini
|
₹75,00,000
|
Capped
|
64
|
Muhammad Abbas
|
₹75,00,000
|
Capped
|
65
|
George Garton
|
₹75,00,000
|
Capped
|
66
|
Nathan Smith
|
₹75,00,000
|
Capped
|
67
|
Dunith Wellalage
|
₹75,00,000
|
Capped
|
68
|
Tanzim Hasan Sakib
|
₹75,00,000
|
Capped
|
69
|
Matthew Potts
|
₹75,00,000
|
Capped
|
70
|
Nahid Rana
|
₹75,00,000
|
Capped
|
71
|
Sandeep Warrier
|
₹75,00,000
|
Capped
|
72
|
Wesley Agar
|
₹75,00,000
|
Capped
|
73
|
Binura Fernando
|
₹75,00,000
|
Capped
|
74
|
Md Shoriful Islam
|
₹75,00,000
|
Capped
|
75
|
Joshua Little
|
₹75,00,000
|
Capped
|
76
|
Obed McCoy
|
₹75,00,000
|
Capped
|
77
|
Billy Stanlake
|
₹75,00,000
|
Capped
|
78
|
Eathan Bosch
|
₹75,00,000
|
Capped
|
79
|
Chris Green
|
₹75,00,000
|
Capped
|
80
|
Blessing Muzarabani
|
₹75,00,000
|
Capped
|
81
|
Mahipal Lomror
|
₹50,00,000
|
Uncapped
|
82
|
Karn Sharma
|
₹50,00,000
|
Uncapped
|
83
|
Joe Clarke
|
₹50,00,000
|
Uncapped
|
84
|
Rajvardhan Hangargekar
|
₹40,00,000
|
Uncapped
|
85
|
K.M Asif
|
₹40,00,000
|
Uncapped
|
86
|
Shubham Agrawal
|
₹40,00,000
|
Uncapped
|
87
|
Jalaj Saxena
|
₹40,00,000
|
Uncapped
|
88
|
Tom Moores
|
₹40,00,000
|
Uncapped
|
89
|
Arab Gul
|
₹40,00,000
|
Uncapped
|
90
|
Nikhil Chaudhary
|
₹40,00,000
|
Uncapped
|
91
|
Aarya Desai
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
92
|
Yash Dhull
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
93
|
Abhinav Manohar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
94
|
Anmolpreet Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
95
|
Atharva Taide
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
96
|
Abhinav Tejrana
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
97
|
Tanush Kotian
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
98
|
Kamlesh Nagarkoti
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
99
|
Vijay Shankar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
100
|
Sanvir Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
101
|
Edhen Tom
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
102
|
Ruchit Ahir
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
103
|
Vansh Bedi
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
104
|
Tushar Raheja
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
105
|
Raj Limbani
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
106
|
Akash Madhwal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
107
|
Simarjeet Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
108
|
Shivam Shukla
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
109
|
Kumar Kartikeya Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
110
|
Wahidullah Zadran
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
111
|
Ankit Kumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
112
|
Rohan Kunnummal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
113
|
Pukhraj Mann
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
114
|
Salman Nizar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
115
|
Manan Vohra
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
116
|
Yuvraj Chaudhary
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
117
|
Darshan Nalkande
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
118
|
Sairaj Patil
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
119
|
Suyash Prabhudessai
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
120
|
Harsh Tyagi
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
121
|
Ricky Bhui
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
122
|
Rahul Buddhi
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
123
|
Saurav Chuahan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
124
|
Yashvardhan Dalal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
125
|
Abhishek Pathak
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
126
|
Kunal Rathore
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
127
|
Vidwath Kaverappa
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
128
|
Vijay Kumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
129
|
Vidyadhar Patil
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
130
|
PV.Satyanarayana Raju
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
131
|
Murugan Ashwin
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
132
|
Tejas Baroka
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
133
|
K.C. Cariappa
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
134
|
Kartik Chadha
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
135
|
Mohit Rathee
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
136
|
Himanshu Sharma
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
137
|
Bailapudi Yeswanth
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
138
|
Kunal Chandela
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
139
|
Ayush Doseja
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
140
|
Qamran Iqbal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
141
|
M.Dheeraj Kumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
142
|
Bhanu Pania
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
143
|
Arsh Kabir Ranga
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
144
|
Adarsh Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
145
|
Manoj Bhandage
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
146
|
Mayank Dagar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
147
|
Raghav Goyal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
148
|
Manvanth Kumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
149
|
Abid Mushtaq
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
150
|
Atit Sheth
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
151
|
Hritik Shokeen
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
152
|
Jagadeesha Suchith
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
153
|
Tanay Thyagarajann
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
154
|
Connor Esterhuizen
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
155
|
Ajitesh Guruswamy
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
156
|
Siddharth Joon
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
157
|
Bipin Saurabh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
158
|
Vishnu Solanki
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
159
|
Hardik Tamore
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
160
|
Sayan Ghosh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
161
|
Money Grewal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
162
|
Arpit Guleria
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
163
|
Sunil Kumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
164
|
Tristan Luus
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
165
|
Divesh Sharma
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
166
|
Abhilash Shetty
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
167
|
Irfan Umair
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
168
|
Kuldip Yadav
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
169
|
Manan Bhardwaj
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
170
|
Shreyas Chavan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
171
|
Parikshit Dhanak
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
172
|
Chintal Gandhi
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
173
|
Dharmendrasinh Jadeja
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
174
|
Saumy Pandey
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
175
|
Jhathavedh Subramanyan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
176
|
Sachin Dhas
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
177
|
Miles Hammond
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
178
|
Ahammed Imran
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
179
|
Vishvarajsinh Jadeja
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
180
|
Ayaz Khan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
181
|
Daniel Lategan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
182
|
Siddhant Rana
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
183
|
Aaron Varghese
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
184
|
Abdul Bazith
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
185
|
Karan Lal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
186
|
Shams Mulani
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
187
|
Ripal Patel
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
188
|
Prince Rai
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
189
|
Vivrant Sharma
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
190
|
Utkarsh Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
191
|
Ayush Vartak
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
192
|
Sanjay Yadav
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
193
|
Sayed Irfan Aftab
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
194
|
Esakkimuthu Ayyakutti
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
195
|
Pankaj Jaswal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
196
|
Kulwant Khejroliya
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
197
|
Ravi Kumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
198
|
Rajan Kumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
199
|
Safvan Patel
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
200
|
Ishan Porel
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
201
|
Purav Agarwal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
202
|
Jikku Bright
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
203
|
Yash Dicholkar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
204
|
Rakibul Hasan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
205
|
Traveen Mathew
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
206
|
Naman Pushpak
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
207
|
Izaz Sawariya
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
208
|
Roshan Wagshare
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
209
|
R.S Ambrish
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
210
|
Macneil Noronha
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
211
|
R Rajkumar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
212
|
Ninad Rathva
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
213
|
Sunny Sandhu
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
214
|
Shivalik Sharma
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
215
|
Siddharth Yadav
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
216
|
R.Sonu Yadav
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
217
|
Waseem Khanday
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
218
|
Atif Mushtaq
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
219
|
Atal Rai
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
220
|
C.Rakshann Readdi
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
221
|
Manish Reddy
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
222
|
Nishanth Saranu
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
223
|
Deependra Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
224
|
Rajat Verma
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
225
|
Rohit Yadav
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
226
|
Emanjot Chahal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
227
|
Shubhang Hegde
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
228
|
Bal Krishna
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
229
|
Khilan Patel
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
230
|
Delano Potgieter
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
231
|
Hardik Raj
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
232
|
Parth Rekhade
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
233
|
Tiaan Van Vuuren
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
234
|
Shreevatsha Acharya
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
235
|
Sadek Hussain
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
236
|
Shubham Kapse
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
237
|
Aaqib Khan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
238
|
Sabir Khan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
239
|
Bayanda Majola
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
240
|
Srihari Nair
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
241
|
Aman Shekhawat
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
242
|
Himanshu Bisht
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
243
|
Shreyan Chakraborty
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
244
|
Mayank Gusain
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
245
|
Akash Pugazhanthi
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
246
|
Abhimanyusingh Rajput
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
247
|
Shubham Rana
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
248
|
Arpit Rana
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
249
|
Maramreddy Reddy
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
250
|
Sagar Solanki
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
251
|
Aryaman Singh Dhaliwal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
252
|
Vishal Mandwal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
253
|
Arfaz Mohammad
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
254
|
Hemang Patel
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
255
|
Mridul Surroch
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
256
|
Anuj Thakral
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
257
|
Parth Vats
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
258
|
Lalit Yadav
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
259
|
Nitin Sai Yadav
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
260
|
Krish Bhagat
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
261
|
Prerit Dutta
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
262
|
Sammar Gajjar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
263
|
Nasir Lone
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
264
|
Ishan Mulchandani
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
265
|
Akhil Scaria
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
266
|
Muhammed Sharafuddeen
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
267
|
K.Ajay Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
268
|
Ritik Tada
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
269
|
Luckyrajsinh Vaghela
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
270
|
Mohamed Ali
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
271
|
Madhav Bajaj
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
272
|
Akshu Bajwa
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
273
|
Varun Raj Singh Bisht
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
274
|
Rishabh Chauhan
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
275
|
Dian Forrester
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
276
|
Dhurmil Matkar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
277
|
Shiva Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
278
|
Parikshit Valsangkar
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
279
|
Mani Sankar Mura Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
280
|
Virandeep Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
281
|
Chama Milind
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
282
|
K.L. Shrijith
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
283
|
Swastik Chikara
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
284
|
Rahul Raj Namala
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
285
|
Virat Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
286
|
Abhimanyu Easwaran
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
287
|
Tripuresh Singh
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
288
|
Rajesh Mohanty
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
289
|
Swastik Samal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
290
|
Saransh Jain
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
291
|
Sooraj Sangaraju
|
₹30,00,000
|
Uncapped
|
292
|
Tanmay Agarwal
|
₹30,00,000
|
Uncapped
