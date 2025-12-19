Railway Vacancy Short Notice 2026: आरआरबी ने 311 पदों पर शॉर्ट नोटिस किया जारी

Railway Vacancy 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से कुल 311 रिक्त पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू की जाएगी। जिसके तहत सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट ग्रेड III, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरआरबी की ओर से डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू की जाएंगी।

Railway Vacancy Short Notice 2026: शॉर्ट नोटिस

